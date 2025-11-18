ETV Bharat / business

आम बजट 2026: अगले साल 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होगा या नहीं! एक क्लिक में जानें क्या है वजह

इससे पहले कई बार शनिवार और रविवार को बजट पेश किया गया है. देखना होगा इस बार क्या होता है.

UNION BUDGET 2026
1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश होगा या नहीं (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 18, 2025 at 9:35 AM IST

हैदराबाद: केंद्र की मोदी सरकार अगले साल पेश होने वाले आम बजट 2026 की तैयारियों में जुट गई है. वित्त मंत्रालय के अधिकारी संबंधित लोगों से इस बारे में राय-मशविरा कर रहे हैं. वहीं, अगले साल 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले आम बजट को लेकर संशय है. आइये जानते हैं इसकी वजह.

हर साल 1 फरवरी को पेश होता है आम बजट
बता दें, केंद्र सरकार हर साल 1 फरवरी को आम बजट पेश करती है. इससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है. इस बार 1 फरवरी 2026 को रविवार पड़ रहा है. साप्ताहिक अवकाश के चलते सभी कार्यालयों में छुट्टी रहती है. वहीं, शनिवार और रविवार को संसद की कार्यवाही भी नहीं होती है. परंपरा को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को ही बजट पेश करती आ रही हैं. देखते हैं इस बार रविवार 1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश होता है कि नहीं.

मोदी सरकार ने नहीं जारी किया औपचारिक ऐलान
केंद्र की मोदी सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है. वैसे, रविवार 1 फरवरी 2026 को रविदास जयंती भी पड़ रही है. इस दिन रेस्ट्रिक्टेड अवकाश भी है. इस बारे में फैसला संसदीय मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी लेती है. जानकारी के मुताबिक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) बजट पेश होने से पहले एक बैठक करती है. उसी में इस बात का ऐलान होगा कि बजट किस दिन पेश किया जाए. देखना होगा बजट इसी दिन पेश होता है या फिर परंपरा बदलती है.

पहले भी पेश हो चुका है बजट
संसद के बजट सत्र की बात करें तो यह मौका पहली बार नहीं आ रहा है जब बजट पेश करने वाले दिन शनिवार या रविवार पड़ रहा हो. इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है. 1 फरवरी 2025 को शनिवार को बजट पेश किया था. वहीं, साल 2016 में भी शनिवार को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट पेश किया था. तब बजट फरवरी के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता था.

एक दिन पहले आता है आर्थिक सर्वे
आम बजट 2026 को पेश करने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा. इससे पहले 28 फरवरी 1999 में तत्तकालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने रविवार को लोकसभा में बजट पेश किया था. उस समय शाम के समय सदन के पटल पर बजट पेश करते थे. उसके बाद से दोपहर 11 बजे बजट पेश किया जाने लगा.

UNION BUDGET ON 1ST FEBRUARY 2026
1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश नहीं
NO GENERAL BUDGET ON FEB 1 2026
आम बजट 2026
UNION BUDGET 2026

