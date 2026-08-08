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गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने रचा इतिहास, 10 वर्षों में ₹20 लाख करोड़ का कारोबार पार

GeM पोर्टल ने 10 साल में ₹20 लाख करोड़ की सरकारी खरीद का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें छोटे उद्योगों और महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही.

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सांकेतिक फोटो (file photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 1:46 PM IST

3 Min Read
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सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के ऑनलाइन पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) ने देश के डिजिटल गवर्नेंस सफर में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है. आगामी 9 अगस्त को यह प्लेटफॉर्म अपनी सेवा के 10 वर्ष पूरे करने जा रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 7 अगस्त 2026 तक इस पोर्टल के जरिए ₹20 लाख करोड़ से अधिक की संचयी खरीद पूरी की जा चुकी है, जिसके लिए कुल 3.7 करोड़ से अधिक ऑर्डर दिए गए.

पारदर्शिता और अभूतपूर्व विकास की यात्रा
GeM की शुरुआत 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह तकनीक-आधारित, पारदर्शी और कुशल बनाना था. शुरुआती दौर (वित्त वर्ष 2016-17) में इस प्लेटफॉर्म का वार्षिक कारोबार (GMV) मात्र ₹422 करोड़ था, जो आज इस विशाल स्तर पर पहुंच गया है. चालू वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती चार महीनों में ही GeM ने ₹1,47,888 करोड़ का कारोबार दर्ज किया है.

GeM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मिहिर कुमार के अनुसार, इस विकास की रफ्तार बेहद चौंकाने वाली रही है. जहां पहले ₹10 लाख करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में पोर्टल को आठ साल से अधिक का समय लगा, वहीं अगला ₹10 लाख करोड़ का सफर महज दो साल से भी कम समय में तय कर लिया गया. उन्होंने बताया कि अगले दशक में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते उपयोग से सरकारी खरीद को और अधिक वैल्यूएबल बनाया जाएगा.

छोटे उद्योगों और महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा
पिछले एक दशक में इस प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं और खरीदारों की भागीदारी में भारी उछाल आया है. पंजीकृत विक्रेताओं की संख्या 3,339 से बढ़कर 25.45 लाख हो गई है, जबकि खरीदार सरकारी संगठन 1,707 से बढ़कर 1.37 लाख तक पहुंच चुके हैं.

GeM ने देश के सूक्ष्म और लघु उद्योगों (MSEs) को मुख्यधारा से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है. पोर्टल पर पंजीकृत MSEs की संख्या 2,424 से बढ़कर 12.25 लाख हो गई है. इन छोटे उद्योगों ने ₹9.07 लाख करोड़ से अधिक के ऑर्डर पूरे किए हैं, जो कुल कारोबार का लगभग 45.6 प्रतिशत है. इसके अलावा, 2.24 लाख से अधिक महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म व लघु उद्योगों ने ₹99,147 करोड़ से अधिक के 50 लाख से ज्यादा ऑर्डर पूरे किए हैं. वहीं, 40 हजार से ज्यादा स्टार्टअप्स को भी ₹65,633 करोड़ से अधिक के ऑर्डर मिले हैं.

आईआईटी दिल्ली की स्टडी: भारी बचत का दावा
आईआईटी दिल्ली द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बीच किए गए एक हालिया अध्ययन में सामने आया है कि GeM ने कम कीमतों और कुशल प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकार को ₹86,571.69 करोड़ का सीधा मौद्रिक लाभ पहुंचाया है. इसके साथ ही, देश को लगभग ₹1,76,411.46 करोड़ की सामाजिक बचत भी हुई है. अध्ययन में पाया गया कि सामान्य तौर पर खरीदे जाने वाले 101 सामानों की तुलना जब अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से की गई, तो GeM पर 74.3 प्रतिशत सामान कम कीमतों पर उपलब्ध थे, जिससे सीधे तौर पर 13.6 प्रतिशत की भारी वित्तीय बचत दर्ज की गई.

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