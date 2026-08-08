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गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने रचा इतिहास, 10 वर्षों में ₹20 लाख करोड़ का कारोबार पार

सांकेतिक फोटो ( file photo )

सौरभ शुक्ला नई दिल्ली: केंद्र सरकार के ऑनलाइन पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) ने देश के डिजिटल गवर्नेंस सफर में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है. आगामी 9 अगस्त को यह प्लेटफॉर्म अपनी सेवा के 10 वर्ष पूरे करने जा रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 7 अगस्त 2026 तक इस पोर्टल के जरिए ₹20 लाख करोड़ से अधिक की संचयी खरीद पूरी की जा चुकी है, जिसके लिए कुल 3.7 करोड़ से अधिक ऑर्डर दिए गए. पारदर्शिता और अभूतपूर्व विकास की यात्रा

GeM की शुरुआत 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह तकनीक-आधारित, पारदर्शी और कुशल बनाना था. शुरुआती दौर (वित्त वर्ष 2016-17) में इस प्लेटफॉर्म का वार्षिक कारोबार (GMV) मात्र ₹422 करोड़ था, जो आज इस विशाल स्तर पर पहुंच गया है. चालू वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती चार महीनों में ही GeM ने ₹1,47,888 करोड़ का कारोबार दर्ज किया है. GeM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मिहिर कुमार के अनुसार, इस विकास की रफ्तार बेहद चौंकाने वाली रही है. जहां पहले ₹10 लाख करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में पोर्टल को आठ साल से अधिक का समय लगा, वहीं अगला ₹10 लाख करोड़ का सफर महज दो साल से भी कम समय में तय कर लिया गया. उन्होंने बताया कि अगले दशक में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते उपयोग से सरकारी खरीद को और अधिक वैल्यूएबल बनाया जाएगा.