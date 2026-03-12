ETV Bharat / business

भारत की आर्थिक रफ़्तार बरकरार; वित्त वर्ष 2027 में 7.1% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान

नई दिल्ली: वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी उथल-पुथल और भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उत्साहजनक संकेत मिले हैं. प्रमुख रेटिंग एजेंसी क्रिसिल इंटेलिजेंस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है. हालांकि यह पिछले वित्त वर्ष के 7.6 प्रतिशत के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार इसे एक 'स्वस्थ विकास दर' माना जा रहा है.

घरेलू मांग और निजी निवेश का साथ

10वें 'इंडिया आउटलुक कॉन्क्लेव' में प्रस्तुत इस रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इसकी घरेलू मांग है. रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी खपत, जो भारत की जीडीपी का लगभग 57 प्रतिशत हिस्सा है, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती रहेगी. क्रिसिल के एमडी और सीईओ अमीश मेहता के अनुसार, भारत ने बाहरी अनिश्चितताओं के बावजूद स्थिर विकास दिखाया है. हमारा अनुमान घरेलू काउंटरवेट्स, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे पर खर्च और निजी निवेश चक्र में तेजी पर आधारित है.

उभरते क्षेत्रों में निवेश का उछाल

रिपोर्ट की सबसे बड़ी विशेषता निजी पूंजीगत व्यय में आ रहा बदलाव है. अब निवेश केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 से 2031 के बीच औद्योगिक निवेश 1.5 गुना बढ़कर 9.1 लाख करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच सकता है. इसमें नए जमाने के उद्योगों की भूमिका अहम होगी.