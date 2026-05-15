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गौतम अडाणी को मिली बड़ी राहत, अमेरिका में चल रहा मुकदमा सेटलमेंट के करीब

नई दिल्ली : उद्योगपति गौतम अडाणी पर अमेरिका में चल रहे एक मामले में नया मोड़ आया है. यह मामला सेटलमेंट के करीब है. इसके बदले में अडाणी अमेरिका में या तो निवेश करेंगे या फिर एक बड़ी रकम चुकता करेंगे.

मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, गौतम अडाणी कई अमेरिकी कानूनी जांचों के व्यापक समाधान के करीब हैं. प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने अपना दीवानी मामला सुलझा लिया है और न्याय विभाग और वित्त विभाग द्वारा समानांतर जांचों को आने वाले दिनों में पूरा किए जाने की उम्मीद है.

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने अडाणी और उनके भतीजे सागर अडाणी के खिलाफ भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में निवेशकों को दी गई जानकारियों से जुड़े दीवानी आरोपों का निपटारा कर लिया.

अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि गौतम अडाणी ने 60 लाख अमेरिकी डॉलर और सागर अडाणी ने 12 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई है. (कुल मिलाकर यह राशि 171 करोड़ रुपये की होती है). हालांकि, उन्होंने किसी भी तरह की गलती स्वीकार नहीं किया है.

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक आरोप वापस लेने की तैयारी कर रहा है. अभियोजकों और रॉबर्ट जे गिफ्रा जूनियर के नेतृत्व वाली विस्तारित कानूनी टीम के बीच महीनों की बातचीत के बाद यह कदम उठाया जा रहा है.

गिफ्रा जूनियर सुलिवन एंड क्रॉमवेल में एक वरिष्ठ भागीदार और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकीलों में से एक हैं.नवंबर 2024 में एसईसी द्वारा दायर किए गए मामले में, अमेरिकी न्याय विभाग की आपराधिक शिकायत के साथ, आरोप लगाया गया था कि अडाणी परिवार ने सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने की योजना बनाई और धन जुटाते समय अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से इस योजना को छिपाया.