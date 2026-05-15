गौतम अडाणी को मिली बड़ी राहत, अमेरिका में चल रहा मुकदमा सेटलमेंट के करीब
सेटलमेंट के बदले अडाणी ग्रुप को देने पड़ सकते हैं 171 करोड़ रु.. कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए रिश्वतखोरी के लगे थे आरोप.
Published : May 15, 2026 at 6:32 PM IST
नई दिल्ली : उद्योगपति गौतम अडाणी पर अमेरिका में चल रहे एक मामले में नया मोड़ आया है. यह मामला सेटलमेंट के करीब है. इसके बदले में अडाणी अमेरिका में या तो निवेश करेंगे या फिर एक बड़ी रकम चुकता करेंगे.
मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, गौतम अडाणी कई अमेरिकी कानूनी जांचों के व्यापक समाधान के करीब हैं. प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने अपना दीवानी मामला सुलझा लिया है और न्याय विभाग और वित्त विभाग द्वारा समानांतर जांचों को आने वाले दिनों में पूरा किए जाने की उम्मीद है.
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने अडाणी और उनके भतीजे सागर अडाणी के खिलाफ भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में निवेशकों को दी गई जानकारियों से जुड़े दीवानी आरोपों का निपटारा कर लिया.
अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि गौतम अडाणी ने 60 लाख अमेरिकी डॉलर और सागर अडाणी ने 12 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई है. (कुल मिलाकर यह राशि 171 करोड़ रुपये की होती है). हालांकि, उन्होंने किसी भी तरह की गलती स्वीकार नहीं किया है.
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक आरोप वापस लेने की तैयारी कर रहा है. अभियोजकों और रॉबर्ट जे गिफ्रा जूनियर के नेतृत्व वाली विस्तारित कानूनी टीम के बीच महीनों की बातचीत के बाद यह कदम उठाया जा रहा है.
गिफ्रा जूनियर सुलिवन एंड क्रॉमवेल में एक वरिष्ठ भागीदार और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकीलों में से एक हैं.नवंबर 2024 में एसईसी द्वारा दायर किए गए मामले में, अमेरिकी न्याय विभाग की आपराधिक शिकायत के साथ, आरोप लगाया गया था कि अडाणी परिवार ने सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने की योजना बनाई और धन जुटाते समय अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से इस योजना को छिपाया.
अभियोजकों ने अडाणी पर प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी के तहत आरोप लगाए, हालांकि अन्य आरोपियों के खिलाफ लाए गए विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (FRE) के तहत रिश्वतखोरी के अधिक गंभीर मामलों में उनका नाम नहीं था.
गौतम अडाणी अडाणी समूह के अध्यक्ष हैं, जबकि सागर अडाणी अडाणी ग्रीन एनर्जी में कार्यकारी निदेशक हैंयअडाणी समूह ने लगातार गलत काम करने से इनकार किया है और कहा है कि उसने मजबूत शासन और अनुपालन मानकों को बनाए रखा है. यह अपेक्षित उलटफेर अमेरिकी अधिकारियों और अडाणी परिवार द्वारा गठित कानूनी टीम के बीच महीनों की बातचीत के बाद हुआ है, जिसमें सुलिवन एंड क्रॉमवेल, निक्सन पीबॉडी, हेकर फिंक, नॉर्टन रोज़ फुलब्राइट और ब्रैसवेल के वकील शामिल थे.
उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजकों के पास मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत और अधिकार क्षेत्र नहीं था.लोगों ने बताया कि यह बर्खास्तगी "पूर्वाग्रह सहित" होने की उम्मीद है, जिससे मामले को दोबारा खोलने से रोका जा सकेगा.
इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों ने इस बात पर सवाल उठाए थे कि क्या अमेरिकी अभियोजकों ने मुख्य रूप से भारत में केंद्रित आचरण के लिए प्रतिभूति कानूनों का दुरुपयोग किया था. हालांकि अभियोजकों ने सौर अनुबंधों से जुड़ी एक व्यापक रिश्वतखोरी योजना में सहयोगियों की संलिप्तता का आरोप लगाया, लेकिन गौतम अडाणी, सागर अडाणी और कार्यकारी विनीत जैन पर केवल प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी कानूनों के तहत आरोप लगाए गए, न कि विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के रिश्वत प्रावधानों के तहत.
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