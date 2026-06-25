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गौतम अडानी की नई पहल से चमकेगी गांवों के इनोवेटर्स की किस्मत, 75 युवाओं को मिलेगा बड़ा मंच

हैदराबाद: अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने अपने 64वें जन्मदिन के अवसर पर 'वंदे भारतम' नाम से एक बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के कोने-कोने से जमीनी स्तर (ग्रासरूट) के इनोवेटर्स, नए उद्यमियों और समस्याओं को हल करने वाले लोगों को तलाशना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी मंच प्रदान करना है.

मेट्रो शहरों से बाहर प्रतिभाओं की खोज

वर्तमान में भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि देश के 80 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप फाउंडर्स केवल पांच बड़े महानगरों (मेट्रो शहरों) से आते हैं. इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए 'वंदे भारतम' अभियान को डिजाइन किया गया है. यह पहल देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से अधिक जिलों तक पहुंचेगी, ताकि छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों की छिपी प्रतिभाओं को अवसर मिल सके.

हर भारतीय के लिए खुले हैं दरवाजे

इस अभियान की सबसे खास बात इसकी समावेशिता है. इसमें भाग लेने के लिए उम्र, शिक्षा, भाषा या पेशे की कोई पाबंदी नहीं है. आवेदन करने के लिए किसी रजिस्टर्ड स्टार्टअप का होना भी जरूरी नहीं है. यदि किसी के पास केवल एक बेहतरीन आइडिया, प्रोटोटाइप, शुरुआती चरण का वेंचर या कोई स्थापित बिजनेस है, तो वह इसमें हिस्सा ले सकता है. भाषाई बाधाओं को दूर करने के लिए इस प्रोग्राम को कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा.