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गणेश चतुर्थी पर आज बंद रहेंगे शेयर बाजार; BSE और NSE में नहीं होगा कोई कामकाज

गणेश चतुर्थी पर आज बंद रहेंगे शेयर बाजार; सेटलमेंट हॉलिडे के कारण कल क्लियर होंगे शुक्रवार के सौदे ( ians )

मुंबई: गणेश चतुर्थी के त्योहार के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार आज, सोमवार को पूरी तरह बंद रहेंगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने इस दिन को ट्रेडिंग हॉलिडे घोषित किया है. इस दौरान इक्विटी (शेयर), इक्विटी डेरिवेटिव और करेंसी सेगमेंट में कोई कामकाज नहीं होगा. कमोडिटी मार्केट (MCX) हालांकि एक अलग शेड्यूल का पालन करेगा. सुबह के सत्र (9 बजे से शाम 5 बजे तक) में यह बंद रहेगा, लेकिन शाम 5 बजे से रात 11:30 या 11:55 बजे तक होने वाले शाम के सत्र में ट्रेडिंग सामान्य रूप से चालू रहेगी. इसके साथ ही, आज 'सेटलमेंट हॉलिडे' भी है. इसका मतलब है कि ट्रेडिंग तो बंद है ही, साथ ही पिछले कारोबारी दिन (शुक्रवार) को किए गए सौदों का क्लियरिंग और सेटलमेंट आज नहीं होगा. यह प्रक्रिया अब अगले कारोबारी दिन पूरी की जाएगी. बाजार कल, मंगलवार 15 सितंबर को सुबह अपने तय समय पर दोबारा खुलेंगे. पिछले हफ्ते बाजार में रही भारी गिरावट

इस लंबी छुट्टी से पहले का हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुआ. कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी और वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों के बढ़ने की चिंताओं ने निवेशकों का मूड खराब कर दिया. पूरे सप्ताह के दौरान दोनों मुख्य सूचकांकों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई