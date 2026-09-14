गणेश चतुर्थी पर आज बंद रहेंगे शेयर बाजार; BSE और NSE में नहीं होगा कोई कामकाज
गणेश चतुर्थी पर आज शेयर बाजार बंद हैं। पिछले हफ्ते अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की तेजी से सेंसेक्स-निफ्टी भारी गिरावट पर बंद हुए.
Published : September 14, 2026 at 9:48 AM IST
मुंबई: गणेश चतुर्थी के त्योहार के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार आज, सोमवार को पूरी तरह बंद रहेंगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने इस दिन को ट्रेडिंग हॉलिडे घोषित किया है. इस दौरान इक्विटी (शेयर), इक्विटी डेरिवेटिव और करेंसी सेगमेंट में कोई कामकाज नहीं होगा.
कमोडिटी मार्केट (MCX) हालांकि एक अलग शेड्यूल का पालन करेगा. सुबह के सत्र (9 बजे से शाम 5 बजे तक) में यह बंद रहेगा, लेकिन शाम 5 बजे से रात 11:30 या 11:55 बजे तक होने वाले शाम के सत्र में ट्रेडिंग सामान्य रूप से चालू रहेगी.
इसके साथ ही, आज 'सेटलमेंट हॉलिडे' भी है. इसका मतलब है कि ट्रेडिंग तो बंद है ही, साथ ही पिछले कारोबारी दिन (शुक्रवार) को किए गए सौदों का क्लियरिंग और सेटलमेंट आज नहीं होगा. यह प्रक्रिया अब अगले कारोबारी दिन पूरी की जाएगी. बाजार कल, मंगलवार 15 सितंबर को सुबह अपने तय समय पर दोबारा खुलेंगे.
पिछले हफ्ते बाजार में रही भारी गिरावट
इस लंबी छुट्टी से पहले का हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुआ. कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी और वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों के बढ़ने की चिंताओं ने निवेशकों का मूड खराब कर दिया.
पूरे सप्ताह के दौरान दोनों मुख्य सूचकांकों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई
निफ्टी 50: पिछले पूरे हफ्ते में निफ्टी 2.09 प्रतिशत टूट गया. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन (शुक्रवार) को भी यह 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,398 के स्तर पर बंद हुआ.
सेंसेक्स: बीएसई सेंसेक्स शुक्रवार को 120 अंक या 0.16 प्रतिशत गिरकर 74,781 पर बंद हुआ. पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स को 2.27 प्रतिशत का बड़ा नुकसान झेलना पड़ा.
गिरावट के मुख्य कारण
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों की वजह से निवेशकों की धारणा कमजोर हुई है. अमेरिका में महंगाई के मजबूत आंकड़ों और 10 साल के अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड (बॉन्ड यील्ड) के 5 प्रतिशत के करीब पहुंचने से यह डर बढ़ गया है कि आने वाले समय में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहेंगी. इससे दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में सख्ती देखी जा रही है.
रियल्टी और आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा डूबे
पिछले हफ्ते बाजार की यह बिकवाली चौतरफा थी, जिसने लगभग सभी प्रमुख सेक्टर्स को प्रभावित किया. एनएसई पर निफ्टी रियल्टी इंडेक्स साप्ताहिक आधार पर सबसे ज्यादा 6.54 प्रतिशत टूटकर बंद हुआ. वहीं, अमेरिका की ऊंची ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी पिछले हफ्ते करीब 5.78 प्रतिशत की भारी गिरावट आई. इसके अलावा, हाल ही में शुरू हुए नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के कारण भी डेरिवेटिव एक्सपायरी के दिनों में बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है.
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