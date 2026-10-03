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G7 देशों का बड़ा फैसला: बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए जारी होगा 100 मिलियन बैरल तेल और डीजल का आपातकालीन रिजर्व

इस फैसले का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में डीजल और ईंधन की कीमतों को नीचे लाना और बाजार में स्थिरता बहाल करना है.

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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार, 2 अक्टूबर, 2026 को वाशिंगटन में मरीन वन में सवार होने से पहले व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में रिपोर्टरों से बात करते हुए। (ap)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 9:44 AM IST

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वाशिंगटन: दुनिया की सात सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह, G7 (जी-7) देशों ने वैश्विक बाजार में ईंधन की बढ़ती कीमतों और सप्लाई संकट से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. शुक्रवार को हुई एक आपातकालीन बैठक में G7 देशों ने अपने रणनीतिक आपातकालीन भंडारों से 100 मिलियन (10 करोड़) बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का बड़ा फैसला लिया है.

इस महत्वपूर्ण फैसले का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी डीजल और ईंधन की कीमतों को नीचे लाना और बाजार में स्थिरता बहाल करना है.

तुरंत शुरू होगी सप्लाई: 20 दिनों में आएगा बड़ा हिस्सा
इस योजना के तहत ईंधन की सप्लाई तुरंत यानी तत्काल प्रभाव से शुरू की जाएगी. G7 देशों और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के बीच हुए समझौते के मुताबिक, शुरुआत में सबसे ज्यादा किल्लत वाले ईंधन यानी डीजल की सप्लाई पर ध्यान दिया जाएगा.

  • पहले 20 दिनों में: बाजार में डीजल की एक बहुत बड़ी खेप उतारी जाएगी ताकि तुरंत राहत मिल सके.
  • अगले 4 महीनों में: बाकी बचे कच्चे तेल और रिफाइंड ऑयल को चरणबद्ध तरीके से बाजार में जारी किया जाएगा.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जिन्होंने इस G7 वीडियो कॉन्फ्रेंस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, ने कहा कि इस साझा फैसले और एकजुटता से निश्चित रूप से वैश्विक बाजार में ईंधन की उपलब्धता (लिक्विडिटी) बढ़ेगी और कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी.

क्यों अचानक बढ़े तेल के दाम?
पिछले आठ महीनों से मध्य पूर्व में चल रहे अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है. इसके साथ ही, यूक्रेन द्वारा रूसी तेल रिफाइनरियों पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद रूस ने अपने डीजल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है.

हालांकि यूरोपीय देश सीधे तौर पर रूस से डीजल नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन रूस का निर्यात बंद होने से लातिन अमेरिका और तुर्की जैसे देश अब यूरोपीय बाजारों से डीजल खरीदने के लिए होड़ लगा रहे हैं. इस चौतरफा दबाव के कारण अमेरिका में डीजल की औसत कीमत $6.37 प्रति गैलन तक पहुंच गई है, जो आम जनता की जेब पर भारी पड़ रही है.

एक्सपोर्ट बैन पर लगी रोक, अमेरिका को बड़ी राहत
इस बैठक में एक और बड़ा नीतिगत फैसला लिया गया. G7 देशों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे आपस में ऊर्जा निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे.

दरअसल, अमेरिका में कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर दबाव बना रहे थे कि वे अमेरिकी डीजल के निर्यात पर रोक लगा दें ताकि घरेलू कीमतें कम हो सकें. लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने निर्यात रोका, तो रिफाइनरियों का पूरा गणित बिगड़ जाएगा और गैसोलीन की भी भारी किल्लत हो जाएगी. ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, "हम कोई एक्सपोर्ट बैन नहीं लगाने जा रहे हैं. हम वह कर रहे हैं जो एक वैश्विक जिम्मेदारी के तहत जरूरी है."

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोप द्वारा अपना रिजर्व बाजार में उतारने से अमेरिका को वहां डीजल नहीं भेजना पड़ेगा, जिससे आने वाले कुछ हफ्तों में अमेरिकी डीजल की कीमतों में 25 से 50 सेंट प्रति गैलन तक की कमी आ सकती है.

विशेषज्ञों की चेतावनी: शॉर्ट-टर्म राहत, लॉन्ग-टर्म रिस्क?
जहां एक तरफ इस घोषणा से अमेरिकी तेल बाजार में 2% की तुरंत गिरावट देखी गई, वहीं कुछ ऊर्जा विशेषज्ञ इस कदम को लेकर चिंतित भी हैं.

राइस यूनिवर्सिटी के बेकर इंस्टीट्यूट के फेलो जिम क्रेन ने चेतावनी दी है कि दो बड़े युद्धों के बीच अपने आपातकालीन सुरक्षित भंडार को खाली करना एक बड़ा जोखिम हो सकता है. उनके अनुसार, "यह रणनीति कुछ समय के लिए खुदरा कीमतों को जरूर कम कर देगी, लेकिन भविष्य में जब इन भंडारों को दोबारा भरना होगा, तब बाजार की स्थिति और कीमतें क्या होंगी, यह कोई नहीं जानता. संकट के समय में अपने इमरजेंसी स्टॉक को इस तरह खर्च करना पूरी तरह सुरक्षित नहीं है."

फिलहाल, इस फैसले को आगामी नवंबर में होने वाले अमेरिकी मिडटर्म (मध्यावधि) चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां बढ़ती महंगाई के कारण सरकार पर भारी राजनीतिक दबाव है. अब देखना यह होगा कि G7 देशों का यह 100 मिलियन बैरल का दांव आम जनता को महंगाई से कितनी स्थायी राहत दिला पाता है.

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