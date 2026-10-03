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G7 देशों का बड़ा फैसला: बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए जारी होगा 100 मिलियन बैरल तेल और डीजल का आपातकालीन रिजर्व

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार, 2 अक्टूबर, 2026 को वाशिंगटन में मरीन वन में सवार होने से पहले व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में रिपोर्टरों से बात करते हुए। ( ap )

वाशिंगटन: दुनिया की सात सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह, G7 (जी-7) देशों ने वैश्विक बाजार में ईंधन की बढ़ती कीमतों और सप्लाई संकट से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. शुक्रवार को हुई एक आपातकालीन बैठक में G7 देशों ने अपने रणनीतिक आपातकालीन भंडारों से 100 मिलियन (10 करोड़) बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का बड़ा फैसला लिया है.

इस महत्वपूर्ण फैसले का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी डीजल और ईंधन की कीमतों को नीचे लाना और बाजार में स्थिरता बहाल करना है. तुरंत शुरू होगी सप्लाई: 20 दिनों में आएगा बड़ा हिस्सा

इस योजना के तहत ईंधन की सप्लाई तुरंत यानी तत्काल प्रभाव से शुरू की जाएगी. G7 देशों और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के बीच हुए समझौते के मुताबिक, शुरुआत में सबसे ज्यादा किल्लत वाले ईंधन यानी डीजल की सप्लाई पर ध्यान दिया जाएगा. पहले 20 दिनों में: बाजार में डीजल की एक बहुत बड़ी खेप उतारी जाएगी ताकि तुरंत राहत मिल सके.

बाजार में डीजल की एक बहुत बड़ी खेप उतारी जाएगी ताकि तुरंत राहत मिल सके. अगले 4 महीनों में: बाकी बचे कच्चे तेल और रिफाइंड ऑयल को चरणबद्ध तरीके से बाजार में जारी किया जाएगा. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जिन्होंने इस G7 वीडियो कॉन्फ्रेंस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, ने कहा कि इस साझा फैसले और एकजुटता से निश्चित रूप से वैश्विक बाजार में ईंधन की उपलब्धता (लिक्विडिटी) बढ़ेगी और कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी. क्यों अचानक बढ़े तेल के दाम?

पिछले आठ महीनों से मध्य पूर्व में चल रहे अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है. इसके साथ ही, यूक्रेन द्वारा रूसी तेल रिफाइनरियों पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद रूस ने अपने डीजल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि यूरोपीय देश सीधे तौर पर रूस से डीजल नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन रूस का निर्यात बंद होने से लातिन अमेरिका और तुर्की जैसे देश अब यूरोपीय बाजारों से डीजल खरीदने के लिए होड़ लगा रहे हैं. इस चौतरफा दबाव के कारण अमेरिका में डीजल की औसत कीमत $6.37 प्रति गैलन तक पहुंच गई है, जो आम जनता की जेब पर भारी पड़ रही है.