शिशु आहार के अवैध प्रचार पर FSSAI सख्त; नेस्ले, एबॉट और कॉम्प्लान के दावों पर भेजा नोटिस
FSSAI ने भ्रामक विज्ञापनों और शिशु आहार के अवैध सोशल मीडिया प्रचार को लेकर नेस्ले, एबॉट और जायडस वेलनेस समेत पांच को नोटिस भेजा है.
Published : October 22, 2026 at 9:57 AM IST|
Updated : October 22, 2026 at 10:16 AM IST
नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर शिशु आहार का भ्रामक प्रचार करने और प्रोडक्ट्स को लेकर बड़े-बड़े दावे करने वाली कंपनियों के खिलाफ खाद्य नियामक प्राधिकरण (FSSAI) ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है. FSSAI ने कड़ा रुख अपनाते हुए दिग्गज कंपनियों नेस्ले इंडिया, एबॉट हेल्थकेयर, न्यूट्रिशिया इंटरनेशनल, मीड जॉनसन न्यूट्रिशन और हेल्थ ड्रिंक 'कॉम्प्लान' बनाने वाली जायडस वेलनेस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इनके साथ ही इंस्टाग्राम इन्फ्लूएंसर इरा फातिमा को भी इस मामले में लपेटे में लिया गया है.
एक सोशल मीडिया रील से शुरू हुआ पूरा विवाद
यह पूरा विवाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक वीडियो रील से जुड़ा है. इन्फ्लूएंसर इरा फातिमा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक रील शेयर की थी, जिसमें नवजात शिशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाले पांच प्रमुख फॉर्मूला मिल्क उत्पादों (नैन-प्रो 1, एप्टामिल प्रीमियम 1, सिमिलैक एडवांस 1, एनफामिल ए प्लस स्टेज 1 और डेक्सोलैक 1) की खुलकर सिफारिश की गई थी. वीडियो में दावा किया गया था कि इन डिब्बाबंद दूध के इस्तेमाल से नवजात बच्चों को संतुलित पोषण, मजबूत इम्यूनिटी और बेहतर दिमागी विकास मिलता है.
FSSAI ने साफ किया है कि यह प्रचार शिशु दूध विकल्प (IMS) अधिनियम, 1992 का सीधा उल्लंघन है. भारत में नवजात बच्चों के लिए मां के दूध के विकल्पों या शिशु आहार का किसी भी रूप में विज्ञापन या ब्रांडिंग करने पर सख्त पाबंदी है.
FSSAI has issued notices to Food Business Operators (FBOs) regarding misleading claims and non-compliant promotions involving products like Complan, Lactogen Pro 1 Powder, Nan Excella Pro Stage 1 and infant milk substitutes. #FSSAINotice #FSSAIAction https://t.co/gALgapW5xn— FSSAI (@fssaiindia) October 21, 2026
नेस्ले के प्रोडक्ट्स और जायडस के 'कॉम्प्लान' पर भी गिरी गाज
शिशु आहार के अवैध प्रचार के अलावा FSSAI ने नेस्ले इंडिया के दो उत्पादों—'लैक्टोजन प्रो 1 पाउडर' और 'नैन एक्सेला प्रो स्टेज 1' के विज्ञापनों पर भी सवाल उठाए हैं. कंपनी का दावा है कि इनमें मौजूद 'व्हे प्रोटीन' आसानी से पच जाता है और '5 HMOs' बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. नियामक ने इन दावों को भ्रामक मानते हुए नेस्ले से वैज्ञानिक सबूत मांगे हैं.
दूसरी तरफ, जायडस वेलनेस के मशहूर ड्रिंक 'कॉम्प्लान' पर भी शिकंजा कसा गया है. कॉम्प्लान के डिब्बे पर छपे दावों जैसे "2X फास्टर ग्रोथ" (2 गुना तेज विकास), "एकाग्रता और याददाश्त में मददगार" को FSSAI ने विज्ञापन नियमों के खिलाफ पाया है. FSSAI ने कंपनी से पूछा है कि वे वैज्ञानिक रूप से साबित करें कि उनका प्रोडक्ट बच्चों की ग्रोथ को दोगुना कैसे करता है.
होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
नियामक ने सभी पक्षों को नोटिस थमाकर तय समयसीमा के भीतर जवाब तलब किया है. उनसे पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित कड़े नियमों के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि नवजात बच्चों और बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में इस तरह के भ्रामक दावे बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं.
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