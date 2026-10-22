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शिशु आहार के अवैध प्रचार पर FSSAI सख्त; नेस्ले, एबॉट और कॉम्प्लान के दावों पर भेजा नोटिस

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर शिशु आहार का भ्रामक प्रचार करने और प्रोडक्ट्स को लेकर बड़े-बड़े दावे करने वाली कंपनियों के खिलाफ खाद्य नियामक प्राधिकरण (FSSAI) ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है. FSSAI ने कड़ा रुख अपनाते हुए दिग्गज कंपनियों नेस्ले इंडिया, एबॉट हेल्थकेयर, न्यूट्रिशिया इंटरनेशनल, मीड जॉनसन न्यूट्रिशन और हेल्थ ड्रिंक 'कॉम्प्लान' बनाने वाली जायडस वेलनेस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इनके साथ ही इंस्टाग्राम इन्फ्लूएंसर इरा फातिमा को भी इस मामले में लपेटे में लिया गया है.

एक सोशल मीडिया रील से शुरू हुआ पूरा विवाद

यह पूरा विवाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक वीडियो रील से जुड़ा है. इन्फ्लूएंसर इरा फातिमा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक रील शेयर की थी, जिसमें नवजात शिशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाले पांच प्रमुख फॉर्मूला मिल्क उत्पादों (नैन-प्रो 1, एप्टामिल प्रीमियम 1, सिमिलैक एडवांस 1, एनफामिल ए प्लस स्टेज 1 और डेक्सोलैक 1) की खुलकर सिफारिश की गई थी. वीडियो में दावा किया गया था कि इन डिब्बाबंद दूध के इस्तेमाल से नवजात बच्चों को संतुलित पोषण, मजबूत इम्यूनिटी और बेहतर दिमागी विकास मिलता है.