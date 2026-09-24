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देशभर में 'नकली पनीर' बनाने और बेचने पर लगेगा प्रतिबंध, FSSAI के इस नए नियम को तुरंत पढ़ें

FSSAI के मुताबिक, इस नए कानून का सीधा मकसद ग्राहकों को धोखे से बचाना है.

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देशभर में नकली पनीर बेचने पर लग रहा है बड़ा बैन (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 5:21 PM IST

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नई दिल्ली: अगर आप भी बाजार से पनीर खरीदने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने से ठीक पहले, देश की सबसे बड़ी फूड रेगुलेटर संस्था FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. FSSAI ने देशभर में 'एनालॉग पनीर' यानी नकली या आर्टिफिशियल पनीर के मैन्युफैक्चरिंग (निर्माण) और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है. सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

ग्राहकों को धोखे से बचाने की बड़ी तैयारी
FSSAI के मुताबिक, इस नए कानून का सीधा मकसद ग्राहकों को धोखे से बचाना है. बाजार में कई कंपनियां और दुकानदार डेयरी प्रोडक्ट के नाम पर वनस्पति तेल (वेजिटेबल ऑयल), स्टार्च और नॉन-डेयरी चीजों से बना नकली पनीर बेच रहे हैं. FSSAI ने साफ कहा है कि जो कंपनियां 'एनालॉग इन डेयरी कॉन्टेक्स्ट' कैटेगरी के तहत लाइसेंस लेकर ऐसा पनीर बना रही हैं, वे अब अपने प्रोडक्ट के लिए 'पनीर' शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगी. इसके नाम, लेबल और विज्ञापनों में 'पनीर' लिखना पूरी तरह गैरकानूनी माना जाएगा.

राज्यों की सख्ती के बाद केंद्र का बड़ा कदम
आपको बता दें कि यह फैसला हाल ही में कई राज्यों द्वारा उठाए गए सख्त कदमों के बाद आया है.

महाराष्ट्र में 1 साल का बैन: महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने हाल ही में राज्य में नकली पनीर पर एक साल का प्रतिबंध लगाया था. वहां लैब टेस्टिंग में 35% से ज्यादा पनीर के सैंपल फेल पाए गए थे, जिनमें दूध के फैट की जगह वनस्पति तेल मिलाया गया था.

गुजरात में भी भारी एक्शन: गुजरात सरकार ने भी ग्राहकों की सेहत और डेयरी सेक्टर को बचाने के लिए नकली पनीर, चीज और बटर के बनाने, रखने और बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

60 दिनों में लागू हो सकता है नियम
FSSAI ने इस ड्राफ्ट कानून को आम जनता और स्टेकहोल्डर्स के सुझावों के लिए जारी किया है. सरकार ने 60 दिनों का समय (पब्लिक कंसल्टेशन विंडो) दिया है. इस अवधि के बाद, लोगों से मिले सुझावों और आपत्तियों पर विचार करके इस कानून को पूरे देश में अंतिम रूप से लागू कर दिया जाएगा.

FSSAI ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने और त्योहारों के दौरान दूध, घी और पनीर जैसी चीजों की सख्त चेकिंग करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा सके.

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