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केमिकल से फल पकाने वालों पर गिरेगी बिजली, FSSAI का देशव्यापी महा-अभियान शुरू, सीधे होगी जेल

कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करने वाले व्यापारियों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई और जेल का प्रावधान है.

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सांकेतिक फोटो (canva)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 17, 2026 at 9:42 AM IST

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नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देश भर में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतिबंधित रसायनों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए सख्त निगरानी के आदेश जारी किए हैं. विशेष रूप से आम और मानसून के अन्य मौसमी फलों की आवक को देखते हुए, नियामक ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को प्रवर्तन अभियान तेज करने का निर्देश दिया है.

कैल्शियम कार्बाइड पर पूर्ण प्रतिबंध और स्वास्थ्य जोखिम
FSSAI ने स्पष्ट रूप से दोहराया है कि 'कैल्शियम कार्बाइड' (जिसे स्थानीय बाजारों में 'मसाला' कहा जाता है) का उपयोग खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियमन 2.3.5 के तहत कड़ाई से प्रतिबंधित है. प्राधिकरण के अनुसार, कैल्शियम कार्बाइड स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है. इसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के अंश होते हैं, जो चक्कर आने, प्यास लगने, निगलने में कठिनाई और त्वचा के अल्सर जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं. इसके अलावा, इससे निकलने वाली एसिटिलीन गैस तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकती है.

एथिलीन गैस के दुरुपयोग पर चिंता
नियामक ने एथिलीन समाधान के दुरुपयोग पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है. हालांकि वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के तहत एथिलीन गैस का उपयोग फल पकाने के लिए सुरक्षित माना जाता है, लेकिन प्राधिकरण ने पाया है कि कई खाद्य व्यवसाय संचालक (FBOs) फलों को सीधे रसायनों के घोल में डुबो रहे हैं. FSSAI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, फलों या सब्जियों का एथिलीन (पाउडर या तरल रूप) के साथ सीधा संपर्क पूर्णतः वर्जित है.

कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
प्राधिकरण ने अधिकारियों को थोक मंडियों, गोदामों और वितरण केंद्रों पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी परिसर में फलों के पास कैल्शियम कार्बाइड पाया जाता है, तो उसे 'परिस्थितिजन्य साक्ष्य' मानकर संबंधित व्यापारी के विरुद्ध FSS एक्ट की धारा 59 के तहत तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. निरीक्षण के दौरान अधिकारी 'स्ट्रिप पेपर टेस्ट' के माध्यम से रसायनों की उपस्थिति की जांच करेंगे.

इस कदम का उद्देश्य बाजार में असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है. व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे केवल अनुमोदित सुरक्षित विधियों का ही पालन करें, अन्यथा उन्हें भारी जुर्माने और जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है.

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