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केमिकल से फल पकाने वालों पर गिरेगी बिजली, FSSAI का देशव्यापी महा-अभियान शुरू, सीधे होगी जेल

नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देश भर में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतिबंधित रसायनों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए सख्त निगरानी के आदेश जारी किए हैं. विशेष रूप से आम और मानसून के अन्य मौसमी फलों की आवक को देखते हुए, नियामक ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को प्रवर्तन अभियान तेज करने का निर्देश दिया है.

कैल्शियम कार्बाइड पर पूर्ण प्रतिबंध और स्वास्थ्य जोखिम

FSSAI ने स्पष्ट रूप से दोहराया है कि 'कैल्शियम कार्बाइड' (जिसे स्थानीय बाजारों में 'मसाला' कहा जाता है) का उपयोग खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियमन 2.3.5 के तहत कड़ाई से प्रतिबंधित है. प्राधिकरण के अनुसार, कैल्शियम कार्बाइड स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है. इसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के अंश होते हैं, जो चक्कर आने, प्यास लगने, निगलने में कठिनाई और त्वचा के अल्सर जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं. इसके अलावा, इससे निकलने वाली एसिटिलीन गैस तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकती है.

एथिलीन गैस के दुरुपयोग पर चिंता

नियामक ने एथिलीन समाधान के दुरुपयोग पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है. हालांकि वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के तहत एथिलीन गैस का उपयोग फल पकाने के लिए सुरक्षित माना जाता है, लेकिन प्राधिकरण ने पाया है कि कई खाद्य व्यवसाय संचालक (FBOs) फलों को सीधे रसायनों के घोल में डुबो रहे हैं. FSSAI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, फलों या सब्जियों का एथिलीन (पाउडर या तरल रूप) के साथ सीधा संपर्क पूर्णतः वर्जित है.