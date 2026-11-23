ETV Bharat / business

FSSAI ने असुरक्षित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के लिए बिसलेरी के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया

नई दिल्ली: खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है. बिसलेरी के पानी के नमूने की जांच में इसे असुरक्षित पाया गया.

खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने रविवार को कहा कि उसने बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है, क्योंकि उसके पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर का सैंपल 'अनसेफ' पाया गया.

बिसलेरी इंटरनेशनल की जगह से एनालिसिस के लिए 'पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (मिनरल वॉटर के अलावा)' का एक रेगुलेटरी सैंपल लिया गया. रेगुलेटर ने कहा, 'सैंपल तय ब्रोमेट लिमिट के हिसाब से नहीं पाया गया और एफएसएस एक्ट, 2006 के तहत इसे अनसेफ घोषित किया गया.'

एक सोशल मीडिया पोस्ट में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने कहा कि उसने 'अनसेफ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर' के संबंध में बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.

रेगुलेटर ने आगे कहा कि कंपनी की अपील पर सैंपल को रेफरल फूड लैबोरेटरी में भेजा गया, जिसने पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) पाए जाने के कारण इसे 'अनसेफ' भी घोषित कर दिया. लैब की जांच में कानून के तहत अनसेफ फूड से जुड़े उल्लंघन का पता चला. इसलिए एफएसएसआई ने कहा कि उसने बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफएसएस एक्ट, 2006 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.

सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एफएसएसआई ने कहा कि उसने वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड, टिट-बिट फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मीमांसा इंडस्ट्रीज और आशा कन्फेक्शनरी समेत कुछ दूसरी कंपनियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है.

रेगुलेटर ने नियमों का पालन न करने पर उर्मी लाइफसाइंसेज एलएलपी और गौर आयुर्वेदिक स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है. एफएसएसआई ने आशा कन्फेक्शनरी के खिलाफ प्रोडक्ट रिकॉल ऑर्डर भी जारी किया है.

कंपनी से प्री-पैक चॉकलेट भरी कुकीज वापस लेने को कहा गया है क्योंकि वे अनसेफ पाई गई थी. इस कैलेंडर साल के दौरान, एफएसएसआई ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) और ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. रेगुलेटर ने एनर्जी ड्रिंक और अल्कोहलिक बेवरेज बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है.