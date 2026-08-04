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FSSAI ने डाबर को भ्रामक दावों वाले उत्पादों की बिक्री रोकने का दिया निर्देश; शेयर में 2% की गिरावट

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एफएमसीजी (FMCG) क्षेत्र की प्रमुख कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ एक सख्त आदेश जारी किया है. नियामक ने कंपनी को अपने उन खाद्य उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया है, जिन पर भ्रामक और असत्यापित दावे किए जा रहे थे. इस नियामक कार्रवाई के बाद शेयर बाजार में डाबर के शेयरों में 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. भ्रामक दावों पर नियामक की सख्ती

एफएसएसएआई ने अपनी जांच में पाया कि डाबर के कई उत्पादों पर किए गए दावे अस्पष्ट थे और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते थे. कंपनी अपने उत्पादों के विज्ञापन और पैकेजिंग में "100% नेचुरल", "100% प्योर", "100% प्योरिटी गारंटेड" और "100% ऑर्गेनिक" जैसे निरपेक्ष शब्दों का उपयोग कर रही थी. नियामक के अनुसार, यह कदम खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 का सीधा उल्लंघन है. नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रमुख उत्पाद

जांच के दौरान डाबर के कुछ खास उत्पादों में गंभीर कमियां पाई गईं