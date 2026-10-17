प्रिया गोल्ड बिस्किट में मिला मवेशियों का चारा, Dodla Dairy के दूध में डिटर्जेंट; FSSAI की कानूनी कार्रवाई शुरू
फएसएसएआई ने इस बात की पुष्टि की है कि इन कंपनियों के उत्पादों में इंसानी सेहत के लिए खतरनाक तत्व पाए गए हैं.
Published : October 17, 2026 at 1:04 PM IST
नई दिल्ली: देश की शीर्ष खाद्य नियामक संस्था, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने तीन बड़ी फूड कंपनियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इनमें मशहूर 'प्रियगोल्ड' बिस्कुट बनाने वाली कंपनी सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड, डोडला डेयरी और यूआईआर ऑर्गेनिक फूड्स शामिल हैं.
एफएसएसएआई ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की पुष्टि की है कि इन कंपनियों के उत्पादों में बेहद गंभीर कमियां और इंसानी सेहत के लिए खतरनाक तत्व पाए गए हैं, जिसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है.
प्रियगोल्ड बिस्कुट में मिला गाय-भैंसों का चारा
एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद जब FSSAI की टीम ने सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का औचक निरीक्षण किया, तो वहां चौंकाने वाला खुलासा हुआ. कंपनी अपने प्रियगोल्ड बिस्कुट में फाइबर की मात्रा बढ़ाने के लिए 'कैटल फीड ब्रान' (मवेशियों को खिलाया जाने वाला चोकर) का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में कर रही थी.
जांच दल को प्लांट में चोकर से भरी ऐसी बोरियां मिलीं, जिन पर साफ लिखा था कि यह इंसानों के खाने के लिए नहीं बल्कि पशुओं के लिए है. इसके अलावा, प्लांट में साफ-सफाई की भारी कमी, कीड़े-मकोड़ों पर नियंत्रण न होना, कच्चे माल का गलत रखरखाव और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता में बड़ी लापरवाही पाई गई. FSSAI ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पहले कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड किया था और अब अदालत में मुकदमा चलाने की तैयारी पूरी कर ली है.
FSSAI has initiated legal proceedings for prosecution against M/s Surya Food & Agro Ltd. (Priyagold Biscuits), M/s Dodla Dairy Limited, and M/s Ueir Organic Foods Pvt Ltd for serious food safety violations. 1(2) #FSSAINotice https://t.co/xokBtvH2OZ— FSSAI (@fssaiindia) October 17, 2026
डोडला डेयरी के फुल क्रीम दूध में मिला डिटर्जेंट और कास्टिक सोडा
दक्षिण भारत के बड़े डेयरी ब्रांड्स में शुमार 'डोडला डेयरी' का फुल क्रीम दूध भी जांच में फेल हो गया है. FSSAI द्वारा लिए गए सैंपल की शुरुआती जांच में दूध में फैट की मात्रा तय मानकों से काफी कम पाई गई थी, जिसके बाद इसे 'सबस्टैंडर्ड' घोषित किया गया.
जब कंपनी ने इस रिपोर्ट को चुनौती दी, तो सैंपल को देश की शीर्ष रेफरल फूड लैबोरेट्री भेजा गया. लैबोरेट्री की फाइनल रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया; दूध में डिटर्जेंट और कास्टिक सोडा की मिलावट की पुष्टि हुई, जो मानव शरीर के लिए बेहद 'असुरक्षित' है. इसके बाद नियामक ने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस चलाने की मंजूरी दे दी है.
ऑर्गेनिक किशमिश में मिला कीटनाशक
तीसरी बड़ी कार्रवाई 'यूआईआर ऑर्गेनिक फूड्स' पर हुई है, जो जैविक और शुद्ध उत्पाद बेचने का दावा करती है. जांच में कंपनी द्वारा बेची जा रही पीली किशमिश के सैंपल में भारी मात्रा में खतरनाक कीटनाशकों के अवशेष पाए गए. जैविक उत्पादों में रसायनों का ऐसा इस्तेमाल कानूनन अपराध है.
FSSAI की सख्त चेतावनी
फूड रेगुलेटर ने साफ कर दिया है कि देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मिलावटखोरों और नियमों का उल्लंघन करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) के खिलाफ यह जीरो-टोलरेंस की नीति आगे भी जारी रहेगी.
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