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प्रिया गोल्ड बिस्किट में मिला मवेशियों का चारा, Dodla Dairy के दूध में डिटर्जेंट; FSSAI की कानूनी कार्रवाई शुरू

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ( ians )

नई दिल्ली: देश की शीर्ष खाद्य नियामक संस्था, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने तीन बड़ी फूड कंपनियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इनमें मशहूर 'प्रियगोल्ड' बिस्कुट बनाने वाली कंपनी सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड, डोडला डेयरी और यूआईआर ऑर्गेनिक फूड्स शामिल हैं.

एफएसएसएआई ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की पुष्टि की है कि इन कंपनियों के उत्पादों में बेहद गंभीर कमियां और इंसानी सेहत के लिए खतरनाक तत्व पाए गए हैं, जिसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है.