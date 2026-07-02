Red Bull से लेकर Monster तक, इन 6 मशहूर एनर्जी ड्रिंक्स पर FSSAI का कड़ा एक्शन, सामने आई ये बड़ी वजह

Red Bull से लेकर Monster तक, इन 6 मशहूर एनर्जी ड्रिंक्स पर FSSAI का कड़ा एक्शन, सामने आई ये बड़ी वजह
FSSAI ने भ्रामक दावों और गलत ब्रांडिंग के लिए रेड बुल और पेप्सिको सहित छह एनर्जी ड्रिंक ब्रांड्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया.
Published : July 2, 2026 at 9:40 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भ्रामक विज्ञापनों और गलत ब्रांडिंग को लेकर देश के छह बड़े बेवरेज ब्रांड्स पर कड़ा शिकंजा कसा है. रेगुलेटर ने रेड बुल और पेप्सिको इंडिया सहित छह प्रमुख कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. FSSAI ने इस कार्रवाई की जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए सार्वजनिक की है.
इन प्रमुख ब्रांड्स पर गिरी गाज
FSSAI की इस कार्रवाई के दायरे में भारत के सबसे लोकप्रिय एनर्जी ड्रिंक्स आए हैं. जिन छह ब्रांड्स को नोटिस जारी किया गया है, उनमें शामिल हैं:
- रेड बुल एनर्जी ड्रिंक (Red Bull)
- स्टिंग एनर्जी ड्रिंक (PepsiCo)
- एड्रेनालाईन रश (PepsiCo)
- मॉन्स्टर एनर्जी (Monster - कोका-कोला समर्थित)
- कैम्पा एनर्जी ड्रिंक - गोल्ड बूस्ट (Reliance)
- हेल एनर्जी (Hell Energy)
FSSAI ने नियमों के उल्लंघन पर उठाए ये तीन बड़े सवाल
'एनर्जी ड्रिंक' का कोई आधिकारिक मानक नहीं: FSSAI ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत 'एनर्जी ड्रिंक' नाम का कोई आधिकारिक फूड स्टैंडर्ड तय नहीं किया गया है. इसलिए, कंपनियां अपने फायदे के लिए मुख्य लेबल या पैकेजिंग पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं. तकनीकी रूप से इन्हें केवल 'फ्लेवर्ड वाटर-बेस्ड ड्रिंक्स' माना जाता है.
कैटेगरी सिस्टम का गलत इस्तेमाल: कंपनियां FSSAI के फूड कैटेगरी सिस्टम (FCS) का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स के नामकरण और मार्केटिंग के लिए कर रही थीं. रेगुलेटर के अनुसार, यह सिस्टम केवल आंतरिक प्रशासनिक वर्गीकरण के लिए है, न कि विज्ञापनों के लिए.
दावे पूरी तरह भ्रामक और गैर-कानूनी: इन ब्रांड्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टैगलाइन्स जैसे "शरीर और दिमाग को ऊर्जा देना", "फोकस बढ़ाना", या "कमजोरी दूर करना" खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act 2006) का सीधा उल्लंघन हैं. FSSAI का कहना है कि ये सामान्य पेय पदार्थ हैं, कोई स्वास्थ्य दवा या थेरेप्यूटिक सप्लीमेंट नहीं.
उपभोक्ता सुरक्षा के लिए FSSAI की बढ़ती सख्ती
यह पहली बार नहीं है जब रेगुलेटर ने इस तरह का कड़ा रुख अपनाया है. पिछले कुछ महीनों में FSSAI ने ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश देकर बॉर्नविटा जैसे माल्ट आधारित ड्रिंक्स को 'हेल्थ ड्रिंक' की श्रेणी से हटाने के आदेश दिए थे. इसके अलावा, डब्ल्यूएचओ (WHO) के मानकों को पूरा न करने वाले सामान्य जूस को 'ORS' नाम से बेचने पर भी रोक लगाई गई है.
FSSAI अब सोशल मीडिया (X और इंस्टाग्राम) के जरिए सीधे उपभोक्ताओं को ऐसे नोटिसों की जानकारी दे रहा है, ताकि बाजार में पारदर्शिता बनी रहे और आम जनता भ्रामक दावों का शिकार न हो.
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