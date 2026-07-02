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Red Bull से लेकर Monster तक, इन 6 मशहूर एनर्जी ड्रिंक्स पर FSSAI का कड़ा एक्शन, सामने आई ये बड़ी वजह

सांकेतिक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भ्रामक विज्ञापनों और गलत ब्रांडिंग को लेकर देश के छह बड़े बेवरेज ब्रांड्स पर कड़ा शिकंजा कसा है. रेगुलेटर ने रेड बुल और पेप्सिको इंडिया सहित छह प्रमुख कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. FSSAI ने इस कार्रवाई की जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए सार्वजनिक की है. इन प्रमुख ब्रांड्स पर गिरी गाज

FSSAI की इस कार्रवाई के दायरे में भारत के सबसे लोकप्रिय एनर्जी ड्रिंक्स आए हैं. जिन छह ब्रांड्स को नोटिस जारी किया गया है, उनमें शामिल हैं: रेड बुल एनर्जी ड्रिंक (Red Bull)

स्टिंग एनर्जी ड्रिंक (PepsiCo)

एड्रेनालाईन रश (PepsiCo)

मॉन्स्टर एनर्जी (Monster - कोका-कोला समर्थित)

कैम्पा एनर्जी ड्रिंक - गोल्ड बूस्ट (Reliance)

हेल एनर्जी (Hell Energy) FSSAI ने नियमों के उल्लंघन पर उठाए ये तीन बड़े सवाल 'एनर्जी ड्रिंक' का कोई आधिकारिक मानक नहीं: FSSAI ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत 'एनर्जी ड्रिंक' नाम का कोई आधिकारिक फूड स्टैंडर्ड तय नहीं किया गया है. इसलिए, कंपनियां अपने फायदे के लिए मुख्य लेबल या पैकेजिंग पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं. तकनीकी रूप से इन्हें केवल 'फ्लेवर्ड वाटर-बेस्ड ड्रिंक्स' माना जाता है.