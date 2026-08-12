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गुटखा शौकीनों के लिए बड़ी खबर! प्लास्टिक पाउच बैन, अब डिब्बों में मिलेगा पान मसाला, जल्द बढ़ेंगे दाम?

हैदराबाद: सार्वजनिक स्थानों, बसों और नुक्कड़ों पर पान मसाला खाने वाले लोगों और इसके दागों को देखना भारत में आम बात है. लेकिन अब देश के करोड़ों पान मसाला प्रेमियों और इसके निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पान मसाला की पैकेजिंग के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है.

सरकार के नए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब कंपनियां पान मसाला की पैकिंग के लिए प्लास्टिक, पॉलिमर या किसी भी सिंथेटिक सामग्री का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगी.

कब से लागू हो रहा है नियम?

FSSAI द्वारा लाया गया ये नया नियम 10 अगस्त 2026 से लागू माना जाएगा. पान मसाला बनाने वाली कंपनियों को अब तत्काल प्रभाव से प्लास्टिक के पाउच का इस्तेमाल बंद करना होगा. नए नियमों के मुताबिक, पैकेट बनाने में इस्तेमाल होने वाले मैटेरियल जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिस्टर, पीवीसी (PVC) और किसी भी तरह की सिंथेटिक या प्लास्टिक की परतों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है. इतना ही नहीं, पैकेट के अंदर दिखने वाली एल्युमिनियम फॉयल और चमकदार मेटल की परतों पर भी पूरी रोक लगा दी गई है.