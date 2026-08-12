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गुटखा शौकीनों के लिए बड़ी खबर! प्लास्टिक पाउच बैन, अब डिब्बों में मिलेगा पान मसाला, जल्द बढ़ेंगे दाम?

FSSAI ने पान मसाला की प्लास्टिक पैकिंग पर रोक लगाई; अब यह केवल इको-फ्रेंडली कागज, टिन या कांच के सुरक्षित डिब्बों में ही मिलेगा.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2026 at 11:05 AM IST

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हैदराबाद: सार्वजनिक स्थानों, बसों और नुक्कड़ों पर पान मसाला खाने वाले लोगों और इसके दागों को देखना भारत में आम बात है. लेकिन अब देश के करोड़ों पान मसाला प्रेमियों और इसके निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पान मसाला की पैकेजिंग के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है.

सरकार के नए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब कंपनियां पान मसाला की पैकिंग के लिए प्लास्टिक, पॉलिमर या किसी भी सिंथेटिक सामग्री का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगी.

कब से लागू हो रहा है नियम?
FSSAI द्वारा लाया गया ये नया नियम 10 अगस्त 2026 से लागू माना जाएगा. पान मसाला बनाने वाली कंपनियों को अब तत्काल प्रभाव से प्लास्टिक के पाउच का इस्तेमाल बंद करना होगा. नए नियमों के मुताबिक, पैकेट बनाने में इस्तेमाल होने वाले मैटेरियल जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिस्टर, पीवीसी (PVC) और किसी भी तरह की सिंथेटिक या प्लास्टिक की परतों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है. इतना ही नहीं, पैकेट के अंदर दिखने वाली एल्युमिनियम फॉयल और चमकदार मेटल की परतों पर भी पूरी रोक लगा दी गई है.

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FSSAI का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब पान मसाला की पैकिंग केवल कागज, टिन या कांच के कंटेनरों में ही की जा सकेगी।" (भारत का राजपत्र)

कैसा होगा अब नया पैकेट?
प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉयल हटने के बाद कंपनियों को पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाना होगा. FSSAI ने सुझाव दिया है कि अब कंपनियां पान मसाला बेचने के लिए केवल शुद्ध कागज, पेपरबोर्ड, सेल्यूलोज, टिन के डिब्बे या कांच के जार का ही इस्तेमाल कर सकती हैं. इसका मतलब है कि अगली बार जब आप दुकान पर पान मसाला खरीदने जाएंगे, तो आपको पुराने पाउच की जगह एक बिल्कुल नए रंग-रूप का कागज का पैकेट या डिब्बा देखने को मिलेगा.

आम जनता और कंपनियों पर क्या असर होगा?
इस फैसले का सीधा असर ग्राहकों की जेब और कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर पड़ सकता है

  • प्लास्टिक के मुकाबले टिन, कांच और अच्छी क्वालिटी का कागज काफी महंगा आता है. पैकेजिंग का खर्च बढ़ने से पान मसाला बनाने की लागत बढ़ सकती है, जिससे बाजार में इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं.
  • फैक्ट्रियों को प्लास्टिक पाउच बनाने वाली पुरानी मशीनें बदलकर नई तकनीक और पेपर-पैकेजिंग वाली मशीनें लगानी होंगी, जो कंपनियों के लिए एक बड़ा निवेश है.
  • प्लास्टिक न होने के कारण पान मसाला में सीलन आने का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे उसकी शेल्फ-लाइफ कम हो सकती है. साथ ही, ट्रांसपोर्ट के दौरान कागज के पैकेट फटने या कांच-टिन के डिब्बे डैमेज होने का जोखिम भी ज्यादा रहेगा.

सरकार का यह कड़ा कदम देश में हर साल पैदा होने वाले हजारों टन प्लास्टिक कचरे को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

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