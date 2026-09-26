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अब साबुन और टूथपेस्ट पर भी लगेगा वेज-नॉनवेज का मार्क, सरकार ने बदले नियम

केंद्र ने प्रसाधनों पर लाल-हरा निशान अनिवार्य किया, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अब होटलों में भी शाकाहारी-मांसाहारी व्यवस्था अलग करने की घोषणा की

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 4:21 PM IST

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हैदराबाद: केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं की सहूलियत और धार्मिक प्राथमिकताओं के अधिकार को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. लीगल मेट्रोलॉजी (पैक्ड कमोडिटीज) रूल्स, 2011 में हाल ही में किए गए संशोधन के तहत अब दैनिक उपयोग की प्रसाधन सामग्रियों पर शाकाहारी या मांसाहारी होने का प्रतीक चिन्ह लगाना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है. यह नया नियम अधिसूचना जारी होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

पैक्ड उत्पादों पर हरा और लाल बिंदु अनिवार्य
नए नियमों के मुताबिक, अब सभी कंपनियों को अपने उत्पादों जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स और अन्य प्रसाधन सामग्रियों के मुख्य डिस्प्ले पैनल पर स्पष्ट रूप से प्रतीक चिन्ह देना होगा

  • शाकाहारी उत्पाद: इनके लिए हरा बिंदु लगाना अनिवार्य होगा.
  • मांसाहारी उत्पाद: जिन प्रसाधनों में पशु-आधारित सामग्री का उपयोग हुआ है, उन पर लाल या भूरा बिंदु प्रदर्शित करना होगा.

यह नियम पहले वर्ष 2014 में नियम 6(8) के तहत लाया गया था, जिसे अब तकनीकी तौर पर संशोधित कर नियम 6(4A)(d) में स्थानांतरित किया गया है. हालांकि, इन दावों के वैज्ञानिक सत्यापन को लेकर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) और लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के बीच कुछ पुराने नीतिगत मतभेद रहे हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक एकीकृत व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है.

उत्तर प्रदेश के होटलों और रेस्तरां के लिए भी कड़े नियम
पैकेज्ड उत्पादों के इस राष्ट्रीय नियम के बीच, राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी खान-पान उद्योग में बदलाव की घोषणा की है. खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (FSDA) द्वारा तैयार किए गए नए मानकों के तहत, प्रदेश के सभी होटलों, रेस्तरां और फास्ट-फूड काउंटरों में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को एक-दूसरे से पूरी तरह अलग रखने की व्यवस्था नवंबर 2026 से अनिवार्य होने जा रही है.

क्रॉस-कंटामिनेशन रोकने के लिए भोजनालयों को कड़े नियमों का पालन करना होगा

  • किचन का पूर्ण विभाजन: शाकाहारी और मांसाहारी भोजन पकाने के लिए प्रतिष्ठानों के भीतर पूरी तरह से अलग-अलग समर्पित रसोई क्षेत्र बनाने होंगे.
  • उपकरणों का अलगाव: दोनों श्रेणियों के लिए चाकू, कटिंग बोर्ड, कड़ाही और अन्य बर्तन पूरी तरह अलग रखे जाएंगे. शाकाहारी बर्तनों पर मांसाहारी खाना छूने की भी सख्त मनाही होगी.
  • स्टोरेज व्यवस्था: कच्चे मांस, पोल्ट्री और सी-फूड के लिए अलग से रेफ्रिजरेटर और विशेष स्टोरेज जोन तय करने होंगे, ताकि वे शाकाहारी खाद्य सामग्री के संपर्क में न आएं.

FSDA के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाले या स्वच्छता मानकों में लापरवाही बरतने वाले होटलों और रेस्तरां पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनके लाइसेंस भी निलंबित किए जा सकते हैं.

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