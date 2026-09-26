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अब साबुन और टूथपेस्ट पर भी लगेगा वेज-नॉनवेज का मार्क, सरकार ने बदले नियम

हैदराबाद: केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं की सहूलियत और धार्मिक प्राथमिकताओं के अधिकार को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. लीगल मेट्रोलॉजी (पैक्ड कमोडिटीज) रूल्स, 2011 में हाल ही में किए गए संशोधन के तहत अब दैनिक उपयोग की प्रसाधन सामग्रियों पर शाकाहारी या मांसाहारी होने का प्रतीक चिन्ह लगाना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है. यह नया नियम अधिसूचना जारी होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

पैक्ड उत्पादों पर हरा और लाल बिंदु अनिवार्य

नए नियमों के मुताबिक, अब सभी कंपनियों को अपने उत्पादों जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स और अन्य प्रसाधन सामग्रियों के मुख्य डिस्प्ले पैनल पर स्पष्ट रूप से प्रतीक चिन्ह देना होगा

शाकाहारी उत्पाद: इनके लिए हरा बिंदु लगाना अनिवार्य होगा.

इनके लिए हरा बिंदु लगाना अनिवार्य होगा. मांसाहारी उत्पाद: जिन प्रसाधनों में पशु-आधारित सामग्री का उपयोग हुआ है, उन पर लाल या भूरा बिंदु प्रदर्शित करना होगा.

यह नियम पहले वर्ष 2014 में नियम 6(8) के तहत लाया गया था, जिसे अब तकनीकी तौर पर संशोधित कर नियम 6(4A)(d) में स्थानांतरित किया गया है. हालांकि, इन दावों के वैज्ञानिक सत्यापन को लेकर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) और लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के बीच कुछ पुराने नीतिगत मतभेद रहे हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक एकीकृत व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है.