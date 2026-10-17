अब रेलवे काउंटर टिकट पर भी मिलेगा 45 पैसे में 10 लाख रुपये का बीमा, होने वाला है बदलाव
27 अक्टूबर से उन लोगों को भी बीमा का लाभ दिया जाएगा, जो ऑफलाइन तरीके से या काउंटर से टिकट बुक कराते हैं.
Published : October 17, 2026 at 4:26 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों आम यात्रियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट के एक कड़े निर्देश के बाद अब रेलवे स्टेशनों के रिजर्वेशन काउंटरों से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी महज 45 पैसे में 10 लाख रुपये तक का यात्रा दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा. शीर्ष अदालत ने इस व्यवस्था को 27 अक्टूबर 2026 तक पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू करने का आखिरी अल्टीमेटम दिया है.
डिजिटल और ऑफलाइन यात्रियों के बीच का अंतर होगा खत्म
अब तक यह 45 पैसे वाली वैकल्पिक बीमा योजना केवल आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए ही उपलब्ध थी. जो लोग तकनीक से दूर हैं या काउंटर पर जाकर लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदते थे, उन्हें इस सुरक्षा कवच से बाहर रखा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतर पर गहरी चिंता जताई. अदालत का स्पष्ट मानना है कि टिकट बुकिंग के तरीके के आधार पर यात्रियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए.
जून 2023 के ओडिशा हादसे के बाद जागा कोर्ट
यह बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने जारी किया है. दरअसल, जून 2023 में ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद रेलवे सुरक्षा और यात्रियों के अधिकारों को लेकर एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि रेलवे अधिकारियों द्वारा पहले आश्वासन दिए जाने के बावजूद काउंटर टिकट धारकों को बीमा देने में देरी की गई. पीठ ने रेलवे बोर्ड को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि 27 अक्टूबर की तय समय-सीमा तक इस नियम को लागू नहीं किया गया, तो इसके लिए रेलवे बोर्ड सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा.
ट्रेन हादसे में कितना मुआवजा मिलेगा?
मौजूदा आईआरसीटीसी ऑनलाइन टिकट ट्रैवल बीमा में अलग-अलग तरह के दावों के लिए अधिकतम बीमा लाभ इस प्रकार है.
|बीमा दावे का प्रकार
|अधिकतम बीमा राशि
|दुर्घटना में यात्री की मौत
|₹10 लाख
|स्थायी पूर्ण दिव्यांगता
|₹10 लाख
|स्थायी आंशिक दिव्यांगता
|₹7.5 लाख तक
|दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल का खर्च
|₹2 लाख तक
|मृतक के पार्थिव शरीर को ले जाने का खर्च
|₹10,000 तक
ध्यान दें यह अधिकतम बीमा राशियां हैं, हर मामले में मिलने वाली तय रकम नहीं.
रेलवे बोर्ड जल्द जारी करेगा विस्तृत गाइडलाइंस
हालांकि, ऑनलाइन इंश्योरेंस का प्रीमियम अभी 45 पैसे है, लेकिन रेलवे काउंटर से खरीदे जाने वाले टिकटों के लिए प्रीमियम की रकम कैसे ली जाएगी, इसके नियम अभी पूरी तरह स्पष्ट होने बाकी हैं. माना जा रहा है कि टिकट की कीमत में ही इस प्रीमियम को जोड़ दिया जाएगा. काउंटर टिकट यात्रियों के लिए क्लेम की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और नॉमिनी का नाम दर्ज करने के आसान तरीकों पर रेलवे बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक घोषणा और फाइनल गाइडलाइंस जारी करेगा.
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