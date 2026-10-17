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अब रेलवे काउंटर टिकट पर भी मिलेगा 45 पैसे में 10 लाख रुपये का बीमा, होने वाला है बदलाव

सांकेतिक फोटो ( File Photo )

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों आम यात्रियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट के एक कड़े निर्देश के बाद अब रेलवे स्टेशनों के रिजर्वेशन काउंटरों से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी महज 45 पैसे में 10 लाख रुपये तक का यात्रा दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा. शीर्ष अदालत ने इस व्यवस्था को 27 अक्टूबर 2026 तक पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू करने का आखिरी अल्टीमेटम दिया है.

डिजिटल और ऑफलाइन यात्रियों के बीच का अंतर होगा खत्म

अब तक यह 45 पैसे वाली वैकल्पिक बीमा योजना केवल आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए ही उपलब्ध थी. जो लोग तकनीक से दूर हैं या काउंटर पर जाकर लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदते थे, उन्हें इस सुरक्षा कवच से बाहर रखा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतर पर गहरी चिंता जताई. अदालत का स्पष्ट मानना है कि टिकट बुकिंग के तरीके के आधार पर यात्रियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए.