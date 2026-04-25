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सुरक्षित निवेश के लिए अब दुबई नहीं, हैदराबाद है पहली पसंद: NAREDCO अध्यक्ष के. श्रीधर रेड्डी

श्रीधर रेड्डी ने बताया कि बुनियादी ढांचे और निवेश के कारण हैदराबाद वैश्विक रियल एस्टेट हब बन रहा है,जहां प्रीमियम घरों की मांग बढ़ी है.

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हैदराबाद बनेगा ग्लोबल रियल एस्टेट हब (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 3:45 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: भारत के रियल एस्टेट मानचित्र पर हैदराबाद ने अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है जिसे अब वैश्विक स्तर पर चुनौती देना मुश्किल है. बुनियादी ढांचे, सुरक्षा, बेहतर जलवायु और रोजगार के असीमित अवसरों ने इस शहर को न केवल देश के निवेशकों बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की पहली पसंद बना दिया है. नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO), तेलंगाना चैप्टर के नवनियुक्त अध्यक्ष कोप्पुला श्रीधर रेड्डी ने 'ईनाडु-ईटीवी भारत' को दिए एक विशेष साक्षात्कार में हैदराबाद के रियल एस्टेट क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला.

श्रीधर रेड्डी का मानना है कि वर्तमान में हैदराबाद का रियल एस्टेट मार्केट न केवल स्थिर है, बल्कि यह अब एक 'ग्लोबल हब' के रूप में विकसित हो रहा है, जो दुबई और अन्य खाड़ी देशों के शहरों का एक सुरक्षित और लाभदायक विकल्प बन सकता है.

बाजार का वर्तमान प्रदर्शन: प्रीमियम सेगमेंट की ओर झुकाव
हैदराबाद का बाजार वर्तमान में एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है. श्रीधर रेड्डी ने बताया कि शहर अब मानक विकास से निकलकर प्रीमियम और लक्जरी पेशकशों की ओर बढ़ रहा है. साल 2026 की पहली तिमाही के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन बना हुआ है. इस अवधि के दौरान 9,541 घरों की बिक्री और 9,975 नई यूनिट्स का लॉन्च होना एक सकारात्मक संकेत है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि कीमतों में गिरावट का इंतजार कर रहे खरीदार अब सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि बढ़ती निर्माण लागत के कारण कीमतें कम होने के बजाय ऊपर की ओर ही जाएंगी.

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कोप्पुला श्रीधर रेड्डी, NAREDCO अध्यक्ष (ईटीवी भारत)

वैश्विक संघर्षों का असर और अवसर
पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी तनाव, विशेष रूप से ईरान-इजरायल संघर्ष का असर अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय रियल एस्टेट पर भी पड़ रहा है. श्री रेड्डी ने इसके दो मुख्य पहलुओं पर चर्चा की:

निर्माण लागत में वृद्धि: खाड़ी देशों में तनाव के कारण गैस और कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई है. इससे टाइल्स, सेरामिक्स और सैनिटरीवेयर की उत्पादन लागत में 10 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है. कुछ विशेष उत्पादों की कीमतों में तो 60 प्रतिशत तक का उछाल देखा गया है. इसके अलावा, माल ढुलाई महंगी होने से सीमेंट और स्टील के दाम भी बढ़े हैं.

अनिवासी भारतीयों (NRIs) का निवेश: रेड्डी के अनुसार, खाड़ी देशों में असुरक्षा की भावना के कारण वहां रहने वाले भारतीय अब अपना निवेश सुरक्षित करने के लिए वापस अपने देश, विशेषकर हैदराबाद की ओर देख रहे हैं. दुबई जैसे शहरों को जो निवेशक सुरक्षित स्वर्ग मानते थे, वे अब हैदराबाद को एक स्थिर और विकासशील विकल्प के रूप में देख रहे हैं.

विस्तार की नई दिशाएं: उत्तर और पूर्व हैदराबाद का उदय
हैदराबाद के भविष्य के विस्तार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कुछ प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित किया.

उत्तर हैदराबाद: बेहतर कनेक्टिविटी और हरियाली के कारण इस क्षेत्र में मांग तेजी से बढ़ रही है.

शमशाबाद और बुडवेल: एयरपोर्ट जोन, आउटर रिंग रोड (ORR) और प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के कारण यह क्षेत्र भविष्य का सबसे बड़ा ग्रोथ सेंटर बनने जा रहा है.

पूर्व हैदराबाद (एल.बी. नगर से हयातनगर): मेट्रो विस्तार के कारण यह क्षेत्र मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास का बड़ा केंद्र बनेगा.

कोकापेट और मोकिला: ये क्षेत्र पहले से ही आईटी और वित्तीय जिले की निकटता के कारण प्रीमियम मार्केट में अग्रणी बने हुए हैं.

एआई (AI) और रोजगार का बदलता स्वरूप
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारण आईटी क्षेत्र में नौकरियों के खतरों पर पूछे गए सवाल के जवाब में श्री रेड्डी ने बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण रखा. उन्होंने कहा कि एआई मांग को कम नहीं करेगा, बल्कि उसे बदल देगा. हैदराबाद अब केवल बैक-एंड ऑपरेशंस (कॉल सेंटर) का केंद्र नहीं रहा, बल्कि यह 'ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स' (GCCs) और इनोवेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है. उच्च-मूल्य वाली नौकरियां पैदा हो रही हैं, जिससे रियल एस्टेट की मांग में गुणवत्तापूर्ण वृद्धि होगी.

किफायती आवास के लिए नीतिगत सुधार की मांग
साक्षात्कार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किफायती आवास की उपलब्धता पर था. श्री रेड्डी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने नीतियों में बदलाव नहीं किया, तो मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना मुश्किल हो जाएगा. NAREDCO ने सरकार के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखी हैं:

कीमत की सीमा में बदलाव: वर्तमान में 45 लाख रुपये तक के घर को 'किफायती' माना जाता है. बढ़ती जमीन और निर्माण लागत को देखते हुए इस सीमा को बढ़ाकर 90 लाख रुपये किया जाना चाहिए.

टैक्स में छूट: किफायती परियोजनाओं के लिए जीएसटी (GST) से छूट और पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) को घटाकर 2% करने की अपील की गई है.

त्वरित मंजूरी: किफायती आवास परियोजनाओं के लिए निर्माण अनुमति में होने वाली देरी को कम करना अनिवार्य है ताकि बिल्डर इन परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहित हों.

हैदराबाद का रियल एस्टेट मार्केट अपनी मजबूती साबित कर चुका है. चुनौतियों के बावजूद, शहर की भौगोलिक स्थिति, सरकार की ढांचागत नीतियां और बढ़ता निवेश इसे एक 'इन्वेस्टमेंट पैराडाइज' बना रहे हैं. के. श्रीधर रेड्डी के नेतृत्व में NAREDCO तेलंगाना अब सरकार और डेवलपर्स के बीच एक पुल का काम करने के लिए तैयार है, ताकि हैदराबाद न केवल अमीरों के लिए बल्कि हर वर्ग के लिए एक सपनों का शहर बना रहे.

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