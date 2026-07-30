स्टार्टअप वर्ल्ड के 'जय-वीरू': इन दोस्तों की बेजोड़ जोड़ियों ने खड़ी की देश-दुनिया की सबसे सफल कंपनियां, देखें लिस्ट
कॉलेज के दोस्तों ने आपसी भरोसे और बेजोड़ हुनर के दम पर फ्लिपकार्ट, जोमैटो और गूगल जैसे ग्लोबल बिजनेस खड़े किए, पढ़े यह खास रिपोर्ट
Published : July 30, 2026 at 10:55 AM IST
हैदराबाद: कॉर्पोरेट जगत में अक्सर सलाह दी जाती है कि व्यापार और व्यक्तिगत रिश्तों को अलग रखना चाहिए. हालांकि, भारत और दुनिया के स्टार्टअप इतिहास पर नजर डालें तो एक अलग ही हकीकत सामने आती है. आज अरबों डॉलर की जिन कंपनियों का हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, उनकी बुनियाद किसी आलीशान कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं, बल्कि कॉलेज के हॉस्टल, स्कूल के क्लासरूम और दो दोस्तों के बीच की आम बातचीत में रखी गई थी.
जब दो दोस्तों का आपसी भरोसा, एक जैसी सोच और पूरक कौशल एक साथ मिलते हैं, तो केवल एक कंपनी का जन्म नहीं होता, बल्कि पूरे उद्योग जगत में एक बड़ी क्रांति आती है. भारतीय स्टार्टअप ईकोसिस्टम से लेकर सिलिकॉन वैली के ग्लोबल टेक दिग्गजों तक, आइए जानते हैं उन ऐतिहासिक दोस्तियों की कहानी जिन्होंने व्यापार की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया.
भारत की बड़ी कंपनियां जो दोस्ती से बनीं
भारत में पिछले दो दशकों में आया स्टार्टअप बूम काफी हद तक कॉलेज के दोस्तों की जिद और जुनून का नतीजा है. इन युवाओं ने अपनी सुरक्षित और शानदार कॉपोरेट नौकरियों को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ मिलकर जोखिम उठाने का फैसला किया.
1. फ्लिपकार्ट (Flipkart) – सचिन बंसल और बिन्नी बंसल
भारत में ऑनलाइन शॉपिंग को घर-घर पहुंचाने वाली कंपनी 'फ्लिपकार्ट' की शुरुआत दो पक्के दोस्तों ने की थी. सचिन बंसल और बिन्नी बंसल आईआईटी दिल्ली में साथ पढ़ते थे. इसके बाद दोनों ने अमेज़न इंडिया में एक साथ नौकरी भी की. साल 2007 में, जब भारत में लोग इंटरनेट पर सामान खरीदने से डरते थे, इन दोनों दोस्तों ने अपनी नौकरी छोड़ दी. उन्होंने एक छोटे से कमरे से फ्लिपकार्ट की शुरुआत की और शुरू में खुद स्कूटर पर जाकर ग्राहकों को किताबें डिलिवर करते थे. यही भरोसा आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना.
2. जोमैटो (Zomato) – दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा
आज जब भी ऑनलाइन खाना मंगाने की बात होती है, जोमैटो का नाम सबसे पहले आता है. इसकी शुरुआत साल 2008 में दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने की थी. दोनों आईआईटी दिल्ली से पास आउट थे और 'बेन एंड कंपनी' में एक साथ काम करते थे. ऑफिस में लंच के समय उन्होंने देखा कि सहकर्मी सिर्फ खाने का मेन्यू देखने के लिए लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं. इस छोटी सी परेशानी को दूर करने के लिए दोनों ने मिलकर एक ऑफिस वेबसाइट बनाई, जिस पर मेन्यू कार्ड अपलोड किए गए. इसे इतनी सफलता मिली कि दोनों ने नौकरी छोड़ दी और साल 2010 में इसका नाम 'जोमैटो' रख दिया.
3. ओला (Ola) – भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी
दिसंबर 2010 में शुरू हुई ओला कैब्स की कहानी भी एक खराब अनुभव और गहरी दोस्ती से जुड़ी है. भाविश अग्रवाल को एक यात्रा के दौरान टैक्सी वाले से बहुत खराब अनुभव मिला, जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्त अंकित भाटी के साथ मिलकर इस समस्या को हल करने की सोची. दोनों ने अपनी नौकरियां छोड़ दीं. जहां भाविश जमीन पर उतरकर ड्राइवरों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ रहे थे, वहीं अंकित भाटी एक छोटे से कमरे में दिन-रात जागकर ऐप का कोड लिख रहे थे. दोनों दोस्तों की इस जोड़ी ने भारत में सफर करने का तरीका बदल दिया.
4. बोट (boAt) – अमन गुप्ता और समीर मेहता
साल 2016 में शुरू हुआ 'बोट' (boAt) ब्रांड आज भारत के ईयरफोन और स्मार्टवॉच मार्केट पर राज कर रहा है. इसके पीछे अमन गुप्ता और समीर मेहता की पक्की दोस्ती है. दोनों का एक ही सपना था – भारतीय युवाओं के लिए स्टाइलिश, मजबूत और सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना. अमन गुप्ता की शानदार मार्केटिंग और समीर मेहता की बिजनेस संभालने की कला ने मिलकर बोट को भारत का नंबर वन ऑडियो ब्रांड बना दिया.
5. मीशॉ (Meesho) – विदित आत्रे और संजीव बर्नवाल
दिसंबर 2015 में आईआईटी दिल्ली के दो रूममेट्स विदित आत्रे और संजीव बर्नवाल ने मिलकर मीशॉ की शुरुआत की. कॉलेज के पहले ही दिन से शुरू हुई उनकी दोस्ती एक बड़े बिजनेस में बदल गई. शुरुआत में उन्होंने एक लोकल फैशन डिलीवरी ऐप बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मॉडल बदला. "मेरी शॉप" के नाम से शुरू हुआ यह सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म आज भारत के छोटे शहरों के लाखों दुकानदारों और महिलाओं को घर बैठे व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए सामान बेचने की आजादी देता है.
6. जेप्टो (Zepto) – आदित पालीचा और कैवल्य वोहरा
बचपन के दोस्त आदित पालीचा और कैवल्य वोहरा ने अपनी दोस्ती के भरोसे अमेरिका की मशहूर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी. कोविड लॉकडाउन के दौरान जब किराना सामान मिलने में कई दिन लग रहे थे, तब इन दोनों दोस्तों ने सिर्फ 10 मिनट में सामान पहुंचाने का नया आइडिया निकाला. साल 2021 में उन्होंने 'जेप्टो' ऐप शुरू किया. आज यह भारत की सबसे तेज ग्रोसरी ऐप बन गई है, और ये दोनों दोस्त भारत के सबसे कम उम्र के अरबपति बन चुके हैं.
7. स्नैपडील (Snapdeal) – कुणाल बहल और रोहित बंसल
दिल्ली में स्कूल के दिनों से दोस्त रहे कुणाल बहल और रोहित बंसल ने साल 2010 में स्नैपडील की शुरुआत की थी. शुरुआत में यह सिर्फ डिस्काउंट कूपन बेचने वाली कंपनी थी. लेकिन साल 2011 में इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल को देखकर दोनों दोस्तों ने इसे एक बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में बदल दिया.
8. रेडबस (redBus) – फणींद्र समा, चरण पद्मराजू और सुधाकर पासुपुनुरी
साल 2006 में बिट्स पिलानी कॉलेज के तीन दोस्तों – फणींद्र समा, चरण पद्मराजू और सुधाकर पासुपुनुरी ने मिलकर रेडबस की स्थापना की थी. इसकी शुरुआत केवल 5 लाख रुपये से हुई थी. कहानी तब शुरू हुई जब फणींद्र दिवाली पर घर जाने के लिए बस का टिकट नहीं खरीद पाए. इन तीनों दोस्तों ने मिलकर ऑनलाइन बस बुकिंग की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया.
9. अर्बन कंपनी (Urban Company) – अभिराज सिंह भाल, वरुण खेतान और राघव चंद्रा
आईआईटी कानपुर के दोस्त अभिराज सिंह भाल और वरुण खेतान का पहला बिजनेस पूरी तरह फेल हो गया था. इसी दौरान उनकी मुलाकात राघव चंद्रा से हुई, जिनका खुद का स्टार्टअप भी बंद हो चुका था. असफलताओं के एक जैसे दर्द ने इन तीनों दोस्तों को एक साथ ला दिया. उन्होंने केवल ₹4000 के फेसबुक विज्ञापन से घर पर आकर सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म 'अर्बनक्लैप' (अब अर्बन कंपनी) की शुरुआत की, जो आज एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है.
10. रेजरपे (Razorpay) – हर्षिल माथुर और शशांक कुमार
आईआईटी रुड़की में पढ़ाई के दौरान हर्षिल माथुर और शशांक कुमार गहरे दोस्त बन गए. साल 2014 में उन्होंने महसूस किया कि भारत में छोटे दुकानदारों के लिए ऑनलाइन पेमेंट लेना कितना मुश्किल काम है. बैंकों से 100 से अधिक बार रिजेक्ट होने के बाद भी दोनों दोस्तों ने एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और आखिरकार रेजरपे को भारत का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे बना दिया.
दुनिया की मशहूर कंपनियां जो दोस्ती से बनीं
वैश्विक मंच और अमेरिका की सिलिकॉन वैली में भी दोस्ती के दम पर ही दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियां खड़ी हुईं.
गूगल (Google) लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन: कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मिले लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन जल्द ही बेहद करीबी दोस्त बन गए. साल 1998 में उन्होंने अपने खास फॉर्मूले (एल्गोरिदम) के दम पर गूगल की स्थापना की, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है.
माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) – बिल गेट्स और पॉल एलन: बिल गेट्स और पॉल एलन बचपन के दोस्त थे. स्कूल के दिनों से ही दोनों को कंप्यूटर कोडिंग का एक जैसा शौक था. इसी अटूट दोस्ती के चलते उन्होंने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की और पर्सनल कंप्यूटर को हर घर तक पहुंचाया.
एप्पल (Apple) – स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज्नियाक: किशोरावस्था के दौरान स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज्नियाक एक दोस्त के जरिए मिले थे. साल 1976 में जॉब्स के माता-पिता के गैराज से इन दोनों ने मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की, जिसने आगे चलकर आईफोन जैसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट बनाए.
फेसबुक/मेटा (Meta) – मार्क जुकरबर्ग और एडुआर्डो सेवरिन: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान दोनों दोस्त बने. दोनों ने मिलकर 2004 में फेसबुक लॉन्च किया. एडुआर्डो ने पैसा लगाया और जुकरबर्ग ने कोडिंग की. हालांकि, बाद में पैसों और हक की लड़ाई के कारण उनकी दोस्ती का दुखद अंत हो गया.
एयरबीएनबी (Airbnb) – ब्रायन चेस्की और जो गेबिया: साल 2008 में सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले दो रूममेट्स और पक्के दोस्तों, ब्रायन चेस्की और जो गेबिया ने अपने फ्लैट का किराया चुकाने के लिए एक अनोखा आइडिया निकाला। उन्होंने अपने लिविंग रूम में एयर गद्दे (air mattresses) बिछाए और आने वाले मेहमानों को बेड और ब्रेकफास्ट की सुविधा दी. बाद में उनके साथ नेथन ब्लेचार्जिक जुड़े और इस तरह एयरबीएनबी का जन्म हुआ, जिसने दुनिया के होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया.
यह भी पढ़ें- भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत: अमेरिका अब भारत से 12.5% के बजाय लेगा 10% शुल्क, 45% निर्यात पूरी तरह सुरक्षित