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शेयर बाजार में बड़ा बदलाव, 3 अगस्त से बदल जाएगा ट्रेडिंग का समय, नोट कर लें नया टाइमटेबल

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के रेगुलेटर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने वायदा एवं विकल्प सेगमेंट में ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की है. आगामी 3 अगस्त 2026 से F&O मार्केट के क्लोजिंग टाइम में बदलाव होने जा रहा है. अब ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन को संभालने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा. वर्तमान में दोपहर 3:30 बजे बंद होने वाला यह सेगमेंट अब दोपहर 3:40 बजे बंद होगा. हालांकि, शेयर खरीदने और बेचने वाले सामान्य कैश मार्केट के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वह पहले की तरह दोपहर 3:30 बजे ही बंद होगा.

क्यों किया गया यह बदलाव?

NSE के मुताबिक, कैश मार्केट में एक नया 'क्लोजिंग ऑक्शन सेशन' शुरू किया जा रहा है. यह सेशन दोपहर 3:15 बजे से 3:35 बजे तक चलेगा. इस नए ऑक्शन सिस्टम का उद्देश्य शेयर बाजार के बंद होने के समय को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है. चूंकि डेरिवेटिव्स (F&O) के दाम कैश मार्केट के शेयरों पर निर्भर करते हैं, इसलिए F&O बाजार को 10 मिनट अधिक खुला रखा गया है. इससे ट्रेडर्स कैश मार्केट के फाइनल सेटलमेंट प्राइस को देखकर अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को सही तरीके से मैनेज या हेज कर सकेंगे.

वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) में भी बदलाव

बाजार बंद होने के समय में बदलाव के कारण वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) की गणना के समय को भी री-शेड्यूल किया गया है. अब तक VWAP की गणना दोपहर 3:00 बजे से 3:30 बजे के बीच के ट्रेड पर होती थी. 3 अगस्त से यह गणना दोपहर 3:10 बजे से 3:40 बजे के बीच किए गए सौदों के आधार पर की जाएगी. ट्रेडर्स के लिए ट्रेड मॉडिफिकेशन विंडो पहले की तरह शाम 4:15 बजे तक ही खुली रहेगी.