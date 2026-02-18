ऑटो सेक्टर में बड़ा धमाका, फ्रांसीसी कंपनी वैलेओ भारत में करेगी ₹2,146 करोड़ का निवेश

ऑटो सेक्टर में बड़ा धमाका, फ्रांसीसी कंपनी वैलेओ भारत में करेगी ₹2,146 करोड़ का निवेश
वैलेओ एलीवेट 2028 के तहत भारत में ₹2,146 करोड़ निवेश करेगी, जिससे ईवी और एडीएएस तकनीक को बढ़ावा और बिक्री तीन गुना होने की उम्मीद.
Published : February 18, 2026 at 3:38 PM IST
नई दिल्ली: ऑटोमोबाइल कलपुर्जे बनाने वाली प्रमुख फ्रांसीसी कंपनी वैलेओ (Valeo) ने भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ी निवेश योजना का ऐलान किया है. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) क्रिस्टोफ़ पेरिलेट ने बुधवार को घोषणा की कि वैलेओ अपनी रणनीतिक योजना 'एलीवेट 2028' के तहत भारत में 200 मिलियन यूरो (लगभग 2,146.18 करोड़ रुपये) से अधिक का निवेश करेगी.
इस भारी-भरकम निवेश का मुख्य उद्देश्य भारत में कंपनी के औद्योगिक पदचिह्नों का विस्तार करना और अगले चार वर्षों में अपनी राजस्व वृद्धि को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है. कंपनी का लक्ष्य है कि 2024 में उसकी जो बिक्री 220 मिलियन यूरो थी, उसे 2028 तक तीन गुना बढ़ाकर 700 मिलियन यूरो तक पहुंचाया जाए.
'पावर' और 'ब्रेन' तकनीक पर जोर
मीडिया को संबोधित करते हुए सीईओ पेरिलेट ने स्पष्ट किया कि यह निवेश मुख्य रूप से दो प्रमुख क्षेत्रों— 'पावर' (Power) और 'ब्रेन' (Brain) सेगमेंट में किया जाएगा:
पावर (Electrification): इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए मोटर, इन्वर्टर, चार्जर, कनवर्टर और बैटरी कूलिंग सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर का निर्माण शामिल है.
ब्रेन (ADAS & AI): इसमें एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और सॉफ्टवेयर आधारित समाधान शामिल हैं, जो भविष्य की 'सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल' तकनीक के लिए आवश्यक हैं.
भारत: वैलेओ का शीर्ष वैश्विक बाजार
वैलेओ के लिए भारत अब दुनिया के शीर्ष तीन बाजारों में से एक बन गया है. पेरिलेट ने कहा, हम भारत में विकास की गति से बेहद उत्साहित हैं. अगले तीन वर्षों में अपनी बिक्री को तीन गुना करने के लिए हम यह निवेश कर रहे हैं, जो हमें 2028 के बाद की उच्च विकास दर के लिए भी तैयार करेगा.
भारत में वैलेओ की वर्तमान स्थिति
वैलेओ 1997 से भारत में मौजूद है. वर्तमान में इसके चेन्नई, पुणे, साणंद और गुरुग्राम में छह उत्पादन केंद्र हैं. साथ ही, चेन्नई और बेंगलुरु में इसके वैश्विक आरएंडडी (R&D) केंद्र संचालित हैं. भारत में कंपनी के पास 7,500 से अधिक कर्मचारी हैं, जिनमें से 50% से अधिक इंजीनियर हैं. ये इंजीनियर न केवल भारतीय बाजार के लिए, बल्कि वैलेओ की वैश्विक जरूरतों के लिए भी शोध और विकास का कार्य कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें- भारत अब अमेरिका से खरीदेगा भारी मात्रा में सोना-चांदी, UAE पर निर्भरता कम करने की तैयारी