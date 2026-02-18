ETV Bharat / business

ऑटो सेक्टर में बड़ा धमाका, फ्रांसीसी कंपनी वैलेओ भारत में करेगी ₹2,146 करोड़ का निवेश

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 03 जून, 2025 को वेलियो ग्रुप के CEO क्रिस्टोफ़ पेरिलैट से मुलाकात की ( PTI )

नई दिल्ली: ऑटोमोबाइल कलपुर्जे बनाने वाली प्रमुख फ्रांसीसी कंपनी वैलेओ (Valeo) ने भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ी निवेश योजना का ऐलान किया है. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) क्रिस्टोफ़ पेरिलेट ने बुधवार को घोषणा की कि वैलेओ अपनी रणनीतिक योजना 'एलीवेट 2028' के तहत भारत में 200 मिलियन यूरो (लगभग 2,146.18 करोड़ रुपये) से अधिक का निवेश करेगी. इस भारी-भरकम निवेश का मुख्य उद्देश्य भारत में कंपनी के औद्योगिक पदचिह्नों का विस्तार करना और अगले चार वर्षों में अपनी राजस्व वृद्धि को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है. कंपनी का लक्ष्य है कि 2024 में उसकी जो बिक्री 220 मिलियन यूरो थी, उसे 2028 तक तीन गुना बढ़ाकर 700 मिलियन यूरो तक पहुंचाया जाए. 'पावर' और 'ब्रेन' तकनीक पर जोर

मीडिया को संबोधित करते हुए सीईओ पेरिलेट ने स्पष्ट किया कि यह निवेश मुख्य रूप से दो प्रमुख क्षेत्रों— 'पावर' (Power) और 'ब्रेन' (Brain) सेगमेंट में किया जाएगा: पावर (Electrification): इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए मोटर, इन्वर्टर, चार्जर, कनवर्टर और बैटरी कूलिंग सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर का निर्माण शामिल है.