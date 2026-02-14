कमाई का मौका! 16 फरवरी से खुल रहा है Fractal Industries का IPO, चेक करें पूरी डिटेल
अगले हफ्ते फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज (SME) और गौडियम आईवीएफ (Mainboard) के आईपीओ खुलेंगे. निवेशक 16 और 20 फरवरी से इनमें दांव लगा सकते हैं.
Published : February 14, 2026 at 9:43 AM IST|
Updated : February 14, 2026 at 9:58 AM IST
नई दिल्ली: अगले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में निवेश के दो नए अवसर आने वाले हैं. शेयर बाजार में फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज और गौडियम आईवीएफ एंड वीमेन हेल्थ अपने आईपीओ पेश करने जा रहे हैं. इनमें से एक एसएमई (SME) सेगमेंट का है और दूसरा मेनबोर्ड आईपीओ है.
यहां इन दोनों आईपीओ की विस्तृत जानकारी दी गई है
1. फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज आईपीओ
यह एक SME कैटेगरी का आईपीओ है, जो छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए बने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा. निवेश के लिए यह आईपीओ 16 फरवरी को खुलेगा और 18 फरवरी को बंद हो जाएगा. कंपनी ने अपने शेयरों की कीमत 205 रुपये से 216 रुपये प्रति शेयर तय की है. इस आईपीओ में कम से कम 600 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. इसका मतलब है कि निवेशकों को न्यूनतम निर्धारित राशि के साथ एक लॉट खरीदना अनिवार्य होगा. बाजार के जानकारों के अनुसार, फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 6 रुपये चल रहा है. हालांकि, यह बाजार की स्थितियों के अनुसार लिस्टिंग तक बदल सकता है.
2. गौडियम आईवीएफ एंड वीमेन हेल्थ आईपीओ
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़ी इस कंपनी का आईपीओ 'मेनबोर्ड' कैटेगरी का है, जिसमें बड़े निवेशक और रिटेल निवेशक दोनों उत्साह दिखाते हैं. यह आईपीओ 20 फरवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 24 फरवरी को बंद होगा. कंपनी ने अभी तक अपने शेयरों की कीमत और लॉट साइज की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. उम्मीद है कि जल्द ही इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी. चूंकि अभी प्राइस बैंड तय नहीं हुआ है, इसलिए ग्रे मार्केट में इसकी हलचल (GMP) अभी शुरू नहीं हुई है.
निवेशकों के लिए ध्यान देने वाली बातें
अगला हफ्ता आईपीओ बाजार के लिए काफी सक्रिय रहने वाला है. जहां एक तरफ फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज कम निवेश वाले SME निवेशकों के लिए मौका ला रही है, वहीं गौडियम आईवीएफ स्वास्थ्य क्षेत्र में रुचि रखने वाले बड़े निवेशकों का ध्यान खींच सकती है.
डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है. आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) को निवेश का एकमात्र आधार न बनाएं, क्योंकि यह केवल एक अनुमान होता है. किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल, मुनाफे और भविष्य की योजनाओं का अध्ययन जरूर करें. उचित होगा कि आप किसी सर्टिफाइड वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें.
यह भी पढ़ें- सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण को मंजूरी दी