जनवरी में शेयर बाजार को बड़ा झटका! विदेशी निवेशकों ने निकाले 7,608 करोड़
2026 की शुरुआत में विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार में सतर्क रुख अपनाया.जनवरी के पहले दो दिनों में इक्विटी से बड़ी निकासी देखने को मिली.
Published : January 4, 2026 at 4:45 PM IST
नई दिल्ली: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने साल 2026 की शुरुआत सतर्क रुख के साथ की है. जनवरी के पहले दो कारोबारी दिनों में ही एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार से कुल ₹7,608 करोड़ की भारी निकासी कर ली है. यह ट्रेंड पिछले साल की आक्रामक बिकवाली की निरंतरता को दर्शाता है, जब 2025 में एफपीआई ने रिकॉर्ड ₹1.66 लाख करोड़ रुपये भारतीय इक्विटी से निकाले थे .
2025 की बिकवाली का असर अभी भी बरकरार
विशेषज्ञों के अनुसार, 2025 में एफपीआई की लगातार बिकवाली के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारण रहे. इनमें अस्थिर करेंसी मूवमेंट, ग्लोबल ट्रेड टेंशन, अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितता और ऊंचे मार्केट वैल्यूएशन प्रमुख रहे. इस दबाव का असर रुपये पर भी दिखा और 2025 के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 5 प्रतिशत कमजोर हुआ .
क्या 2026 में बदलेगा FPI का रुख?
हालांकि, बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जियोजित इनवेस्टमेंट्स के चीफ इनवेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार का कहना है कि इस साल एफपीआई की रणनीति में बदलाव संभव है .
उनके मुताबिक, मजबूत घरेलू फंडामेंटल, बेहतर GDP ग्रोथ और कंपनियों की कमाई में संभावित रिकवरी आने वाले महीनों में विदेशी निवेशकों को दोबारा आकर्षित कर सकती है .
वैश्विक संकेत और वैल्यूएशन बने अहम फैक्टर
एंजेल वन के सीनियर फंडामेंटल एनालिस्ट वकारजावेद खान का मानना है कि भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में सामान्यता, वैश्विक ब्याज दरों का अनुकूल माहौल और डॉलर-रुपये की जोड़ी में स्थिरता एफपीआई के लिए सकारात्मक संकेत हो सकते हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि 2025 की तुलना में अब भारतीय शेयर बाजार के इक्विटी वैल्यूएशन अधिक कंफर्टेबल स्तर पर आ गए हैं, जिससे आगे इनफ्लो में सुधार की संभावना बढ़ती है .
जनवरी में सतर्कता कोई नई बात नहीं
NSDL के आंकड़ों के अनुसार, 1 और 2 जनवरी के बीच एफपीआई ने ₹7,608 करोड़ की निकासी की है. विशेषज्ञों का कहना है कि जनवरी महीने में एफपीआई का सतर्क रहना कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से विदेशी निवेशक साल की शुरुआत में जोखिम लेने से बचते हैं .
कुल मिलाकर, जहां साल की शुरुआत में बिकवाली ने बाजार की चिंता बढ़ाई है, वहीं मजबूत आर्थिक संकेतक 2026 में एफपीआई के रुख में बदलाव की उम्मीद भी जगा रहे हैं .
यह भी पढ़ें- टॉप-10 कंपनियों में से 7 का M-cap ₹1.23 लाख करोड़ उछला, Reliance इंडस्ट्रीज सबसे आगे