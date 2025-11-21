ETV Bharat / business

नया लेबर कोड लागू, समय पर सैलरी, एक साल के बाद ग्रेच्युटी, 29 पुराने कानून समाप्त

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, पूर्णकालिक कर्मचारियों (फिक्स्ड टर्म एंप्लॉय) को स्थायी कर्मचारियों के समान सभी लाभ प्राप्त होंगे, जिनमें अवकाश, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं. ग्रेच्युटी की पात्रता पांच वर्ष के बजाय केवल एक वर्ष बाद होगी. स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन, आय और सुरक्षा में वृद्धि. प्रत्यक्ष नियुक्ति को बढ़ावा देता है और अत्यधिक संविदाकरण को कम करता है.

पीएम मोदी ने कहा, ''यह आजादी के बाद से अब तक के सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रम-उन्मुख सुधारों में से एक है. यह हमारे श्रमिकों को बहुत अधिक सशक्त बनाता है. यह अनुपालन को काफी सरल भी बनाता है तथा 'कारोबारी सुगमता' को बढ़ावा देता है.''

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये संहिताएं हमारे लोगों, विशेष रूप से नारी शक्ति और युवा शक्ति के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर मजदूरी भुगतान, सुरक्षित कार्यस्थल तथा लाभकारी अवसरों की मजबूत नींव का काम करेंगी.

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, भारत के कई श्रम कानून स्वतंत्रता-पूर्व और स्वतंत्रता के बाद (1930-1950 के दशक) में बनाए गए थे. उस समय जब अर्थव्यवस्था और कार्य का माहौल मौलिक रूप से भिन्न थे. जहां अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने हाल के दशकों में अपने श्रम नियमों को अद्यतन और समेकित किया है, वहीं भारत 29 केंद्रीय श्रम कानूनों में फैले खंडित, जटिल और कई हिस्सों में पुराने प्रावधानों के तहत काम करता रहा है.

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लेबर कोड (श्रम संहिता) को लेकर ऐतिहासिक फैसला किया. सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया. इस प्रमुख सुधार के जरिए 29 मौजूदा श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाया गया है. प्रत्येक श्रमिक के सम्मान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने घोषणा की है कि आज से देश में चार श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं. ये चार श्रम संहिताएं हैं: वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020.

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी

फिक्स्ड टर्म एंप्लॉय (एफटीई) रोजगार क्षमता बढ़ाएगा और स्थायी कर्मचारियों के समान सामाजिक सुरक्षा, कानूनी संरक्षण जैसे लाभ सुनिश्चित करेगा. एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद कर्मचारी ग्रेच्युटी के पात्र हो जाएंगे. मुख्य नियोक्ता ठेका कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेगा.कर्मचारियों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी.

युवा श्रमिक

सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी. सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा. इसकी वजह से सामाजिक सुरक्षा, रोजगार इतिहास और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों का शोषण निषिद्ध है. छुट्टी के दौरान वेतन का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है. एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए, श्रमिकों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार वेतन मिलेगा.

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर

पहली बार गिग वर्क, प्लेटफॉर्म वर्क और एग्रीगेटर्स को परिभाषित किया गया है. एग्रीगेटर्स को वार्षिक टर्नओवर का 1-2 प्रतिशत योगदान देना होगा, जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भुगतान की जाने वाली/देय राशि के 5 प्रतिशत तक सीमित है. आधार-लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) कल्याणकारी लाभों को आसानी से प्राप्त करने योग्य, पूरी तरह से पोर्टेबल और सभी राज्यों में उपलब्ध कराएगा, चाहे वे कहीं भी प्रवास कर रहे हों.

एमएसएमई श्रमिक

सभी एमएसएमई श्रमिक सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत आते हैं. इनकी पात्रता कर्मचारी संख्या पर आधारित है. सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी है.श्रमिकों को कैंटीन, पेयजल और विश्राम क्षेत्र जैसी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी. मानक कार्य घंटे, दोगुना ओवरटाइम वेतन और सवेतन अवकाश का प्रावधान है. समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.

ऑडियो विजुअल और डिजिटल मीडिया वर्कर्स

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, डबिंग कलाकारों और स्टंटमैन सहित डिजिटल और ऑडियो विजुअल (दृश्य-श्रव्य) कर्मियों को अब पूर्ण लाभ प्राप्त होंगे. सभी कर्मियों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य होगा - जिसमें उनके पदनाम, वेतन और सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख हो. वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.निर्धारित घंटों से अधिक ओवरटाइम का पेमेंट अनिवार्य, वह भी सामान्य से दोगुना वेतन के आधार पर.

केंद्रयी श्रम मंत्री ने कहा, "संहिताएं सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देंगी, युवाओं को नियुक्ति पत्र, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, एक साल रोजगार के बाद तय अवधि वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच, ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन, खतरनाक क्षेत्रों में श्रमिकों को 100 प्रतिशत स्वास्थ्य सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार श्रमिकों को सामाजिक न्याय देंगी."

उन्होंने कहा, ''ये सुधार साधारण बदलाव नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कार्यबल के कल्याण के लिए उठाया गया बड़ा कदम हैं. ये सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं तथा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को गति देंगे.''

