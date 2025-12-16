ETV Bharat / business

चार दिन काम, तीन दिन आराम! भारत में लागू होगा 4-Day Working Week?

नई दिल्ली: देश में चार दिन काम करने और तीन दिन छुट्टी लेने की चर्चा इन दिनों तेजी से हो रही है. लेबर मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नए लेबर कोड के तहत यह संभव है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ. कुल काम के घंटे कम नहीं हुए हैं, सिर्फ उन्हें अलग तरीके से बांटने का विकल्प दिया गया है.

फोर डे वर्क वीक कैसे होगा

लेबर मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि नए लेबर कोड के अनुसार हफ्ते के कुल 48 घंटे अलग-अलग तरीकों से पूरे किए जा सकते हैं. इसका मतलब है कि चार दिन काम करके तीन दिन छुट्टी लेना संभव है, लेकिन हर कामकाजी दिन 12 घंटे तक काम करना होगा. मंत्रालय के अनुसार, “चार दिन के लिए 12 घंटे का विकल्प है, बाकी तीन दिन पेड हॉलिडे होंगे. अगर कोई कर्मचारी रोज 12 घंटे से अधिक काम करता है तो उसे ओवरटाइम माना जाएगा और दोगुनी तनख्वाह मिलेगी. हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा किसी को भी काम नहीं करवाया जा सकता.”

इसमें लगातार 12 घंटे काम करने की बाध्यता नहीं है. लंच ब्रेक, रेस्ट टाइम या शिफ्ट के बीच का गैप भी कामकाजी घंटों में शामिल किया जा सकता है, ताकि कर्मचारियों को आराम का पर्याप्त समय मिले.

नए लेबर कोड्स में और बदलाव

21 नवंबर 2025 को सरकार ने पुराने 29 लेबर कानूनों की जगह चार नए कोड लागू किए. ये हैं: वेजेस कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020.