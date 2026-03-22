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कमर्शियल जरूरतों के लिए LPG कटौती सही नहीं: पूर्व RBI गवर्नर डी सुब्बाराव

आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने विशेष बातचीत में पश्चिम एशिया में संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव पर अपनी राय साझा की.

Former RBI Governor D Subbarao on Iran War West Asia Conflict impact on India LPG Fuel Prices
आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 22, 2026 at 3:59 PM IST

8 Min Read
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हैदराबाद: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव का कहना है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ शुरू की गई लड़ाई का असर उतना ही बड़ा है, जितना यूक्रेन पर रूस के हमले और कोविड महामारी के दौरान आई शुरुआती दिक्कतों का था. उन्होंने कहा कि इसने भारत को ऐसी हालत में डाल दिया है, जहां उसे महंगाई और विकास के साथ-साथ चालू खाता घाटा का भी सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने ईनाडु/ ईटीवी भारत (Eenadu/ETV Bharat) के एमएल नरसिम्हा रेड्डी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "यह लगातार तीसरा सप्लाई शॉक (वस्तुओं या सेवाओं की उपलब्धता में होने वाला अप्रत्याशित बदलाव) है. अगर लड़ाई लंबे समय तक चलती है, तो छोटे उद्योगों और खेती समेत कई सेक्टर को बहुत नुकसान होगा."

पढ़िए, डी. सुब्बाराव के साथ बातचीत के मुख्य अंश...

सवाल: मौजूदा हालात में निर्यात और आयात की स्थिति को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं?
जवाब: चूंकि युद्ध शुरू हुए अभी सिर्फ चार हफ्ते ही हुए हैं, इसलिए अभी पूरा अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है. आयात बढ़ गया है... निर्यात दूसरे देशों की स्थिति पर निर्भर करता है. खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं... विकास धीमी हो रही है, जिसका मतलब है कि निर्यात कम हो गया है.. आयात बढ़ गया है. इसी वजह से चालू खाता घाटा बढ़ रहा है.

सवाल: चालू खाता घाटा को नियंत्रित करने के लिए किस तरह के एक्शन की जरूरत है?
जवाब: पिछले बजट में, केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि मौद्रिक आरक्षित निधि (Monetary Reserve Fund) के लिए 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. हमें यह सोचना होगा कि इस राशि का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा. क्या इसका इस्तेमाल लोगों को सब्सिडी देने के लिए किया जाएगा? बेहतर होगा कि यह पैसा घरेलू उत्पादन बढ़ाने में मदद के लिए खर्च किया जाए. यह पहला कदम होना चाहिए. अगर तेल की कीमत 10 डॉलर प्रति बैरल बढ़ती है, तो GDP विकास दर हर साल 0.5 प्रतिशत कम हो जाएगी. कच्चे तेल की कीमत, जो 73-74 डॉलर रुपये थी, बढ़कर 110-112 डॉलर रुपये हो गई है. इसका इसी महीने GDP विकास पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा.

सवाल: युद्ध लगातार जारी है... इन हालात में आर्थिक क्षेत्र से आपकी क्या उम्मीदें हैं..?
जवाब: आर्थिक क्षेत्र पर इसका गंभीर असर पड़ेगा. युद्ध अब अपने चौथे हफ्ते में है. यह कितने दिन चलेगा.. तेल की कीमतें कितनी बढ़ेंगी.. युद्ध कैसे खत्म होगा? कोई नहीं जानता. कुछ भ्रम और अनिश्चितता है. जब से युद्ध शुरू हुआ है, तेल की कीमतें 50 प्रतिशत और गैस की कीमतें 70 प्रतिशत बढ़ गई हैं. यह एक सप्लाई शॉक है. महंगाई हमेशा बढ़ती मांग की वजह से बढ़ती है. अब यह सप्लाई शॉक की वजह से बढ़ गई है.

सवाल: मौजूदा मुश्किलों के बारे में आपका विश्लेषण क्या है?
जवाब: अभी, तेल के रिजर्व कम हो गए हैं और परिवहन पर असर पड़ा है. डिमांड को पूरा करना मुश्किल है. इसका विकास, महंगाई और चालू खाता घाटा पर अधिक असर पड़ेगा. हालांकि कोविड महामारी और यूक्रेन पर रूस के युद्ध के दौरान सप्लाई में झटके लगे थे, लेकिन अभी हम जो सामना कर रहे हैं वह ज्यादा मुश्किल है. भारत जो LPG आयात करता है उसका 50 प्रतिशत और कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है. अगर यह ब्लॉक हो गया, तो बड़ी मुश्किलें जरूर आएंगी. पहला असर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी है. अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो विकास पर असर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी. दूसरा यह है कि अगर ऐसा युद्ध कल खत्म भी हो जाए, तो भी हालात सामान्य नहीं होंगे. अगर कल सप्लाई शुरू भी हो जाए, तो भी सामान्य होने में समय लगेगा. बंद उद्योग और रेस्टोरेंट्स को फिर से खुलने में समय लगेगा.

सवाल: इस समस्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
जवाब: इसका समाधान सप्लाई बढ़ाना है. LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) और PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) जिस भी कीमत पर मिलें, उन्हें खरीदना चाहिए. क्योंकि सप्लाई की कमी से होने वाला नुकसान ज्यादा कीमतों से होने वाले नुकसान से अधिक है. क्रूड ऑयल और गैस जहां भी मिलें, वहीं से खरीदना चाहिए. दूसरा, हमें अपना उत्पादन बढ़ाना चाहिए. तीसरा, हमें इसे राशन के हिसाब से बांटना चाहिए. हम इसे बिना किसी रुकावच के घरेलू जरूरतों के लिए देंगे. यह कहना सही नहीं है कि हम कमर्शियल जरूरतों में कटौती करेंगे. इससे दिक्कत बढ़ रही है. कमर्शियल जरूरतें भी घरेलू के हिसाब से पूरी की जानी चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो रोजगार के मौकों को नुकसान होगा और कई दिक्कतें आएंगी.

सवाल: किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उथल-पुथल हो रही है?
जवाब: जब हम शहरों और कस्बों में गैस स्टेशनों पर लाइनें देखते हैं, तो हमें लगता है कि इन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा. लेकिन छोटे उद्योगों और खेती पर इसका असर ज्यादा है. असंगठित क्षेत्र भी बहुत उतार-चढ़ाव का सामना कर रहा है. कोविड के बाद सामान्य स्थिति होने में एक साल लग गया. इस दौर में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है. कोविड के दौरान, कम से कम कुछ सप्लाई चेन ने काम किया. अब वह स्थिति नहीं है. अगर तब यह उपलब्ध था, तो आप जाकर खरीद नहीं सकते थे, अब समस्या यह है कि यह उपलब्ध नहीं है.

सवाल: खाड़ी देशों की मौजूदा समस्याओं के कारण भारत को क्या मुश्किलें आ रही हैं?
जवाब: खाड़ी के हालात की वजह से, उन देशों में काम करने वालों से मिलने वाला रेमिटेंस (विदेश से भेजा गया पैसा), निवेश से ज्यादा जरूरी है. बहुत से लोग विदेश में काम करते हैं और अपने देश में अपने परिवार को पैसे भेजते हैं. बहुत से लोग खाड़ी देशों से भारत में पैसे भेजते हैं. भले ही आयात का बोझ ज्यादा हो, लेकिन दूसरे देशों से आने वाला रेमिटेंस ही चालू खाते के बेहतर होने की मुख्य वजह है. अगर खाड़ी देशों पर युद्ध का असर तेज होता है, तो भारत में कई मुश्किलें आएंगी. लंबे समय में राजनीति का भी असर पड़ेगा. युद्ध के संदर्भ में, यह देखना जरूरी है कि लंबे समय में ईरान और खाड़ी देशों के साथ हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे. अगर ईरान एक तरफ है, तो खाड़ी दूसरी तरफ है. देखते हैं कि हम इस युद्ध में कब तक तटस्थ रह पाते हैं.

सवाल: अमेरिका और चीन पर इसका क्या असर होगा?
जवाब: चीन को उतनी दिक्कत नहीं है. ईरान के साथ उसका तालमेल है. रूस के साथ अच्छे रिश्ते होने की वजह से आयात में कोई दिक्कत नहीं है. महंगाई नहीं है. चीन का आयात से ज्यादा निर्यात है. अगर निर्यात पर असर पड़ा, तो इसका असर चीन पर पड़ेगा. लंबे समय में अमेरिका को ज्यादा दिक्कत होगी. अमेरिका ईंधन निर्यात करता है. उसके पास जरूरी रिजर्व है. अभी तेल की कीमतें 25 प्रतिशत बढ़ी हैं. अगर दुनिया में कीमतें बढ़ती हैं, तो अमेरिका में भी बढ़ेंगी. ट्रंप अमेरिका से निर्यात रोकने की हालत में नहीं हैं. ट्रंप को जल्द ही मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वह ध्यान रखेंगे कि बढ़ोतरी न हो. इसका असर भारत के साथ-साथ दक्षिण एशियाई देशों पर भी पड़ेगा.

सवाल: आपकी समझ से सरकार को क्या करना चाहिए?
जवाब: सरकार के पास दो विकल्प हैं. या तो तेल की कीमतें बढ़ाए... या सब्सिडी के साथ तेल की आपूर्ति करे. मेरी राय है कि तेल सब्सिडी के साथ सप्लाई नहीं किया जाना चाहिए. अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका बोझ सिर्फ खरीदारों पर पड़ेगा. अगर सरकार इसे उठाएगी, तो इसका असर सभी लोगों पर पड़ेगा. इसका असर महंगाई और विकास पर पड़ेगा. आखिर में, चालू खाता घाटा को देखने की जरूरत है. अभी, यह GDP का एक प्रतिशत होने का अनुमान है. बढ़ती कीमतों या आयात की वजह से इसके दो प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है. अगर ऐसा होता है, तो इसका असर राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) पर पड़ेगा.

यह भी पढ़ें- पश्चिम एशिया संघर्ष: ऊर्जा संकट के समय में भारत-EU संबंध क्यों महत्वपूर्ण

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