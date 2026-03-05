ETV Bharat / business

अब PIN याद रखने की झंझट खत्म: PhonePe ने लॉन्च किया UPI के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जानें कैसे करेगा काम

बेंगलुरु: डिजिटल ट्रांजेक्शन की दुनिया में सुरक्षा और सुगमता को एक नए स्तर पर ले जाते हुए, फिनटेक दिग्गज PhonePe ने UPI भुगतान के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सुविधा की शुरुआत की है. अब ग्राहकों को भुगतान के लिए बार-बार चार या छह अंकों का UPI पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके बजाय, वे अपने स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट सेंसर या फेस आईडी (चेहरा पहचान) का उपयोग करके सीधे भुगतान कर सकेंगे.

पिन के दौर का अंत और सुरक्षा की नई परत

पिछले एक दशक से पिन डिजिटल वॉलेट का मुख्य द्वार रहा है. हालांकि, भीड़भाड़ वाले बाजारों में पिन डालते समय कंधे से झांककर देखने का डर और पिन भूल जाने की समस्या एक बड़ी बाधा बनी हुई थी. PhonePe की यह नई पहल इस बाधा को दूर करती है.

PhonePe में 'पेमेंट्स' के प्रमुख दीप अग्रवाल ने लॉन्च के दौरान कहा कि यह फीचर "हार्डवेयर-ग्रेड सिक्योरिटी" की एक परत जोड़ता है. पिन को साझा किया जा सकता है या चोरी किया जा सकता है, लेकिन बायोमेट्रिक डेटा उपयोगकर्ता के भौतिक डिवाइस और उसके जैविक निशानों से जुड़ा होता है. स्मार्टफोन के 'सिक्योर एन्क्लेव' तकनीक का उपयोग करने के कारण, यह डेटा कभी भी डिवाइस से बाहर नहीं जाता, जो इसे पारंपरिक डेटाबेस की तुलना में कहीं अधिक निजी और सुरक्षित बनाता है.

2000 रुपये तक के भुगतान के लिए 'वन-टच' सुविधा

शुरुआती चरण में, यह सुविधा 2000 रुपये तक के लेनदेन के लिए "वन-टच" भुगतान की अनुमति देती है. इसका सबसे बड़ा लाभ उन व्यस्त काउंटरों या मेट्रो स्टेशनों पर मिलेगा जहाँ समय की कमी होती है. उपयोगकर्ता को अब भुगतान करने के लिए अपनी याददाश्त पर जोर देने या कीपैड पर टाइप करने की जरूरत नहीं होगी, बस एक स्पर्श और भुगतान सफल.