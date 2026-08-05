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विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां भारतीय सामान का रख सकती हैं स्टॉक, एमएसएमई को मिलेगा फायदा

हालांकि, नए नियमों के तहत, एमएसएमई घरेलू सप्लायर ही बने रहेंगे, भले ही उनके प्रोडक्ट्स के लिए किसी ई-कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट के ज़रिए एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलें. उन्हें पेमेंट रुपये में मिलेगा, जबकि सामान की मालिक ई-कॉमर्स कंपनी होगी और वही उसे एक्सपोर्ट करेगी.

ईओआर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज काट सकता है. जीएसटी रिफंड ईओआर के पास ही रहेगा, जबकि एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी फायदे इस शेयरिंग नियम के दायरे में नहीं आते हैं. इसके असर के बारे में बात करते हुए जीटीआरआई ने जोर दिया कि ई-कॉमर्स कंपनियों को थर्ड-पार्टी प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर काम करना चाहिए जो एमएसएमई को विदेशी खरीदारों तक पहुंचने में मदद करें, जबकि एमएसएमई ही एक्सपोर्टर बने रहें.

साथ ही, ईओआर ड्यूटी ड्रॉबैक, आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल जैसे एक्सपोर्ट फायदों का दावा कर सकता है. इन फायदों को शिपिंग बिल में दिखाए गए सामान की एफओबी वैल्यू के आधार पर सेलर्स के बीच बांटा जाना चाहिए.

एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामान को अलग रखना होगा और उसे सेलर, विदेशी ऑर्डर और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स से डिजिटल रूप से जोड़ना होगा.पेमेंट सिस्टमरिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईओआर को सामान लेने के सात दिनों के भीतर भारतीय सेलर को पेमेंट करना होगा. पेमेंट में देरी इस आधार पर नहीं की जा सकती कि विदेशी खरीदार ने पेमेंट नहीं किया है या प्रोडक्ट वापस कर दिया है.

एमएसएमई बिजनेस के मालिक इसे एक अहम सुधार मानते हैं.'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव' (जीटीआरआई) की इस नए नोटिफिकेशन पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ई-कॉमर्स कंपनियां भविष्य की संभावित मांग के लिए सिर्फ इन्वेंट्री बनाने के मकसद से सामान नहीं खरीद सकतीं. ईओआर सामान का मालिकाना हक तभी हासिल कर सकता है जब उसे विदेशी खरीदार से पक्का ऑर्डर मिल जाए.

डीजीएफटी का यह नोटिफिकेशन पिछले महीने 'डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड' (DPIIT) द्वारा घोषित एफडीआई पॉलिसी में बदलावों को लागू करता है और ऐसे एक्सपोर्ट के लिए एक अलग 'एक्सपोर्टर ऑन रिकॉर्ड' (ईओआर) सिस्टम तय करता है.

नई दिल्ली : ई-कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के मकसद से, सरकार ने बुधवार को नियम जारी किए. इन नियमों के तहत विदेशी फंडिंग वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को भी सिर्फ विदेश भेजने (ओवरसीज शिपमेंट) के लिए भारतीय सामान का स्टॉक रखने की इजाजत दी गई है.

जीटीआरआई के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि नई पॉलिसी मोटे तौर पर डीजीएफटी के मौजूदा एक्सपोर्ट-हाउस मॉडल जैसी ही है, जिसके तहत छोटी कंपनियां विदेशों में बिक्री के लिए एक्सपोर्ट हाउस को सामान सप्लाई करती हैं. ई-कॉमर्स कंपनियां पहले से ही इस व्यवस्था का इस्तेमाल करने के लिए आजाद थीं, इसलिए एफडीआई पॉलिसी में बदलाव की शायद जरूरत नहीं थी.

एफडीआई में दी गई नई ढील एक बड़ी चिंता पैदा करती है. हालांकि अभी यह सिर्फ एक्सपोर्ट तक ही सीमित है, लेकिन इससे यह सिद्धांत स्थापित होता है कि विदेशी फंडिंग वाली ई-कॉमर्स कंपनियां (खासकर अमेरिकी कंपनियां) इन्वेंट्री की मालिक हो सकती हैं.

श्रीवास्तव ने कहा कि जल्द ही, इससे घरेलू बिक्री के लिए भी इसी मॉडल को लागू करने का दबाव बन सकता है, जिससे सभी तरह के लेन-देन में इन्वेंट्री-बेस्ड ई-कॉमर्स का रास्ता खुल सकता है.

इस बारे में ईटीवी भारत से बात करते हुए, इंडिया एसएमई फोरम के प्रेसिडेंट विनोद कुमार ने कहा कि डीजीएफटी का नोटिफिकेशन, जो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए इन्वेंट्री मॉडल लागू करता है, भारत के एमएसएमई के ​​लिए एक अहम सुधार है.

हमारे 13 लाख से ज़्यादा सदस्यों और सब्सक्राइबर्स के बीच इसे लेकर काफ़ी उत्साह है. अधिकतर एमएसएमई के ​​लिए, एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी रुकावट कभी भी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता नहीं रही है, बल्कि ग्लोबल मार्केट, ग्राहकों, लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच रही है. यह सुधार मूल रूप से उस रुकावट को कम करता है.उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी फंडिंग वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को 'मेड इन इंडिया' प्रोडक्ट्स खरीदने, उनकी मालिक बनने और उन्हें एक्सपोर्ट करने की इजाजत देकर, एमएसएमई उस काम पर ध्यान दे सकते हैं जिसमें वे सबसे अच्छे हैं - यानी हाई-क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स बनाना - और साथ ही वर्ल्ड-क्लास ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, फुलफिलमेंट और कस्टमर नेटवर्क का फायदा उठा सकते हैं.

इससे हजारों छोटे उद्यमों को लोकल सेलर से ग्लोबल स्तर पर कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरर बनने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन मिलता है.हमारा मानना ​​है कि इसमें लाखों नए एमएसएमई को एक्सपोर्ट इकोसिस्टम में लाने, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के इस्तेमाल को बेहतर बनाने, रोजगार पैदा करने, एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिशन की क्षमता बढ़ाने और भारतीय उद्यमों को ग्लोबल सप्लाई चेन से और गहराई से जोड़ने की क्षमता है. कुमार ने कहा कि अगर इसे आसानी से फाइनेंस मिलने, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और एक्सपोर्ट के लिए तैयारी में मदद जैसे उपायों का साथ मिले, तो यह सुधार हाल के वर्षों में एमएसएमई के ​​नेतृत्व में एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए सबसे अहम बदलावों में से एक बन सकता है.

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