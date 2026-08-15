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छोटे करदाताओं को अघोषित विदेशी संपत्ति वैध करने का आखिरी मौका: सरकार ने शुरू की FAST-DS योजना

सरकार ने छोटे करदाताओं को विदेशी संपत्ति घोषित करने के लिए FAST-DS योजना 2026 अधिसूचित की, जिससे भारी जुर्माने और जेल से राहत मिलेगी.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 12:51 PM IST

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नई दिल्ली: भारत सरकार के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने छोटे करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए 'विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना, 2026' (FAST-DS) का ऐलान किया है. यह नई योजना 16 अगस्त 2026 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी. इसके तहत जो लोग अपनी छूटी हुई विदेशी संपत्ति की सही जानकारी सरकार को दे देंगे, उन्हें ब्लैक मनी एक्ट के तहत भारी जुर्माने और जेल की कानूनी कार्रवाई से पूरी तरह माफी मिल जाएगी.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए संपत्तियों को उनकी प्रकृति के हिसाब से चार श्रेणियों और दो मुख्य सीमाओं में बांटा गया है:

₹1 करोड़ तक की सीमा (अघोषित कमाई और संपत्ति)
यह नियम उन संपत्तियों (श्रेणी 1) और विदेशी कमाई (श्रेणी 2) पर लागू होगा, जिसका पैसा भारत में टैक्स दिए बिना विदेश भेजा गया था. इस श्रेणी में करदाता को संपत्ति के कुल मूल्य पर 30% टैक्स और उतना ही (100%) जुर्माना देना होगा. आसान शब्दों में कहें तो कुल मिलाकर संपत्ति का लगभग 60% हिस्सा सरकार को चुकाना होगा.

₹5 करोड़ तक की सीमा (NRI समय की संपत्ति और कागजी चूक)
यह राहत उन लोगों के लिए है जिन्होंने विदेश में NRI रहते हुए संपत्ति बनाई थी लेकिन भारत लौटने पर उसे घोषित नहीं कर पाए (श्रेणी 3), या फिर अपनी ईमानदारी की कमाई से विदेश में संपत्ति खरीदी थी पर आयकर रिटर्न (ITR) के शेड्यूल FA में उसकी जानकारी देना भूल गए (श्रेणी 4). इस वर्ग में कोई टैक्स या जुर्माना नहीं लगेगा. करदाता को सिर्फ ₹1 लाख की फ्लैट फीस (या बहुत छोटी संपत्तियों के लिए शून्य शुल्क) देनी होगी.

मूल्यांकन और भुगतान के नियम: विदेशी संपत्ति की कीमत का आकलन 31 मार्च 2026 के बाजार भाव के आधार पर होगा. विदेशी मुद्रा को रिजर्व बैंक (RBI) के रेट के अनुसार रुपये में बदला जाएगा. विदेशी बैंक खातों की वैल्यू निकालने के लिए खाता खुलने से लेकर अब तक जमा किए गए कुल पैसों को जोड़ा जाएगा.

योग्य करदाताओं को 31 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म 1 भरना होगा. टैक्स विभाग से आदेश (फॉर्म 2) मिलने के बाद, निर्धारित रकम को दो महीने के भीतर बिना किसी ब्याज के जमा करना होगा. इसके बाद 1% प्रति माह ब्याज के साथ दो महीने की मोहलत और मिलेगी, जिसके खत्म होने पर यह छूट रद्द मान ली जाएगी.

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