ETV Bharat / business

Foodlink F&B Holdings IPO: 26 नवंबर को खुलेगा ₹361 करोड़ का इश्यू, पैसे लगाने से पहले जान लें ये 5 बड़ी बातें

फुडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स आईपीओ 26 नवंबर से खुलेगा (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

नई दिल्ली: लग्जरी फूड सर्विसेज कंपनी फुडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स (इंडिया) लिमिटेड का आईपीओ 26 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. कंपनी इस इश्यू के जरिए करीब 361 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. इश्यू के लिए प्राइस बैंड 181-191 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. आईपीओ 30 नवंबर को बंद होगा, जबकि एंकर निवेशकों के लिए बिडिंग 25 नवंबर को होगी.

कंपनी के 3 दिसंबर को शेयर बाजार में लिस्ट होने की उम्मीद है. अगर आप इस पब्लिक इश्यू में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो बोली लगाने से पहले कंपनी के इश्यू साइज, पैसों के इस्तेमाल, बिजनेस मॉडल, ब्रांड्स और लिस्टिंग से जुड़ी इन 5 अहम बातों को जरूर समझ लें-