Foodlink F&B Holdings IPO: 26 नवंबर को खुलेगा ₹361 करोड़ का इश्यू, पैसे लगाने से पहले जान लें ये 5 बड़ी बातें
Foodlink F&B Holdings IPO: कंपनी का आईपीओ 26 नवंबर से खुलेगा और 30 नवंबर को बंद हो जाएगा. 3 दिसंबर को लिस्टिंग हो सकती है.
Published : November 23, 2026 at 4:36 PM IST
नई दिल्ली: लग्जरी फूड सर्विसेज कंपनी फुडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स (इंडिया) लिमिटेड का आईपीओ 26 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. कंपनी इस इश्यू के जरिए करीब 361 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. इश्यू के लिए प्राइस बैंड 181-191 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. आईपीओ 30 नवंबर को बंद होगा, जबकि एंकर निवेशकों के लिए बिडिंग 25 नवंबर को होगी.
कंपनी के 3 दिसंबर को शेयर बाजार में लिस्ट होने की उम्मीद है. अगर आप इस पब्लिक इश्यू में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो बोली लगाने से पहले कंपनी के इश्यू साइज, पैसों के इस्तेमाल, बिजनेस मॉडल, ब्रांड्स और लिस्टिंग से जुड़ी इन 5 अहम बातों को जरूर समझ लें-
1- इश्यू साइज और स्ट्रक्चर
अपर प्राइस बैंड 191 रुपये के हिसाब से कुल इश्यू साइज 360.76 करोड़ रुपये है. इसमें 192 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 168.76 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है. OFS के तहत मौजूदा शेयरहोल्डर्स 88,35,382 इक्विटी शेयर बेचेंगे. इसका मतलब है कि फ्रेश इश्यू का पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा, जबकि OFS का पैसा बेचने वाले शेयरहोल्डर्स को मिलेगा.
2- फ्रेश इश्यू के पैसे का इस्तेमाल
कंपनी की ओर से दायर डीआरएचपी के मुताबिक, फ्रेश इश्यू से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल एक नया सेंट्रलाइज्ड किचन और दो नए बैंक्वेट बनाने में करेगी. इसके अलावा, पैसों का एक हिस्सा उसकी मटीरियल सब्सिडियरी फुडलिंक ग्लोबल रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज एलएलसी में निवेश किया जाएगा, जिससे 4 नए कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट खोले जाएंगे. बाकी पैसा कर्ज चुकाने या प्रीपेमेंट और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में इस्तेमाल होगा.
3- कंपनी का बिजनेस
फुडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स एक लग्जरी फूड सर्विसेज बिजनेस है, जो क्यूरेटेड क्युलिनरी एक्सपीरियंस पर फोकस करता है. कंपनी का बिजनेस मॉडल तीन हिस्सों में बंटा है - इवेंट्स कैटरिंग, कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन, और बैंक्वेट व इंटीग्रेटेड फूड एंड बेवरेज सर्विसेज. यह मॉडल कंपनी को शादी-इवेंट से लेकर रोज के डाइनिंग तक, हर सेगमेंट में मौजूदगी देता है.
कंपनी भारत और UAE में India Bistro, Art of Dum, China Bistro और Glocal जैसे ब्रांड्स के तहत कई कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन चलाती है. इवेंट्स कैटरिंग बिजनेस में कंपनी के क्लाइंट्स में Hardcastle Restaurants - जो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में McDonald's का मास्टर फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है - के साथ Zee Entertainment और Greenply जैसे बड़े नाम शामिल हैं. बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स कंपनी के लिए स्थिर रेवेन्यू का आधार बनते हैं.
4- आईपीओ की टाइमलाइन और मैनेजर
आईपीओ 26 नवंबर को खुलेगा और 30 नवंबर को बंद होगा. एंकर बिडिंग 25 नवंबर को होगी और लिस्टिंग 3 दिसंबर को होने की उम्मीद है. इक्विरस कैपिटल और जेएम फाइनेंशियल इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि एमयूएफजी इनटाइम इंडिया रजिस्ट्रार है.
5- ध्यान रखें निवेशक
फुडलिंक कंपनी का आईपीओ पूरी तरह ग्रोथ और एक्सपेंशन पर आधारित है. नए किचन, बैंक्वेट और रेस्टोरेंट से कंपनी की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन लग्जरी फूड और कैटरिंग बिजनेस में मार्जिन और डिमांड पर इवेंट सीजन और कंज्यूमर खर्च का सीधा असर पड़ता है. ऐसे में निवेश से पहले आरएचपी में कंपनी के फाइनेंशियल, रिस्क फैक्टर और वैल्यूएशन को जरूर देखें.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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