Foodlink IPO Subscription Day 2: दूसरे दिन 1.22 गुना सब्सक्राइब, रिटेल कैटेगरी ने दिखाई दिलचस्पी - 2.93 गुना भरा
Foodlink F&B Holdings IPO Day 2: दूसरे दिन इस आईपीओ में रिटेल कैटगरी ने दिलचस्पी दिखाई और अब तक 2.93 गुना भर गया है.
Published : November 27, 2026 at 11:07 AM IST
नई दिल्ली: लग्जरी फूड सर्विस सेगमेंट की कंपनी फूडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स इंडिया का आईपीओ आज, शुक्रवार को सब्सक्रिप्शन का दूसरा दिन है. पहले दिन इस आईपीओ को सिर्फ 0.87 गुना ही सब्सक्राइब किया गया था. लेकिन आज बाजार खुलने के 1 घंटे के बीच 1.22 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है. आज भी इसमें सबसे ज्यादा मांग रिटेल निवेशकों (RIIs) की तरफ से आ रही है.
दूसरी तरफ, आईपीओ खुलने से पहले ही कंपनी को एंकर निवेशकों से जबरदस्त भरोसा मिल चुका है. एंकर राउंड में कंपनी ने 162.34 करोड़ रुपये जुटाए हैं. तो आज भी इस आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स हासिल होने की उम्मीद है.
Foodlink F&B Holdings IPO: पहले दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस
एनएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक, आईपीओ को दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक 1.22 गुना सब्सक्राइब कर लिया है. इस आईपीओ में रिलेट निवेशकों ने अपनी कैटेगरी को 2.93 गुना तक भर दिया. वहीं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) का हिस्सा 1.01 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs) की कैटेगरी सबसे फीकी रही और सिर्फ 0.50 गुना ही भर पाई.
Foodlink F&B Holdings IPO: आईपीओ के डिटेल्स
फूडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स का आईपीओ एक बुक-बिल्ट इश्यू है, जिसका कुल साइज 360.76 करोड़ रुपये है. इसमें 192 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 88,35,382 शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है, जिसकी वैल्यू 168.76 करोड़ रुपये है. फ्रेश इश्यू में 1.01 करोड़ नए शेयर जारी किए गए हैं.
Foodlink F&B Holdings IPO: प्राइस बैंड और लॉट साइज
आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 181 से 191 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. एक लॉट में 78 शेयर हैं. रिटेल निवेशक को अपर प्राइस के हिसाब से कम से कम 14,898 रुपये (78 शेयर) का निवेश करना होगा.
Foodlink F&B Holdings IPO: अलॉटमेंट डेट
अलॉटमेंट 1 दिसंबर 2026 को फाइनल होने की उम्मीद है. अगर शेयर अलॉट हो जाते हैं, आपके डीमैट खाते पर ये 2 दिसंबर को दिखने लगेगा. अगर अलॉटमेंट नहीं होता है, तो पैसों का रिफंड 2 दिसंबर तक निवेशकों के खाते में क्रेडिट हो जाएगा.
Foodlink F&B Holdings IPO: लिस्टिंग डेट
शेयरों की लिस्टिंग NSE और BSE पर 3 दिसंबर 2026 को हो सकती है.
Foodlink F&B Holdings IPO: बुक रनिंग लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार
इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर Equirus Capital और JM Financial हैं, जबकि रजिस्ट्रार MUFG Intime India Pvt. Ltd. है.
Foodlink F&B Holdings IPO: फ्रेश इश्यू के पैसों का कहां होगा इस्तेमाल?
फ्रेश इश्यू से मिलने वाले 192 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए करेगी. इससे एक नया सेंट्रलाइज्ड किचन और दो नए बैंक्वेट बनाए जाएंगे. इसके अलावा, सब्सिडियरी फूडलिंक ग्लोबल रेस्टोरेंट्स में 4 नए कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट के लिए निवेश होगा और बाकी पैसा कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किया जाएगा.
Foodlink F&B Holdings IPO: एंकर निवेशकों ने लगाया ₹162.34 करोड़
कंपनी ने 25 नवंबर 2026 को BSE और NSE को भेजे एंकर इंटिमेशन लेटर में बताया है कि उसकी IPO कमेटी ने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स - इक्विरस कैपिटल लिमिटेड और JM फाइनेंशियल लिमिटेड के साथ परामर्श के बाद कुल 84,99,483 इक्विटी शेयर एंकर निवेशकों को अलॉट किए हैं. ये शेयर 2 रुपये फेस वैल्यू वाले हैं और इन्हें 191 रुपये प्रति शेयर के एंकर इन्वेस्टर अलॉटमेंट प्राइस पर अलॉट किया गया है, जिसमें 189 रुपये प्रति शेयर का प्रीमियम शामिल है. इस हिसाब से एंकर राउंड के जरिए कंपनी ने करीब 162.34 करोड़ रुपये जुटाए हैं.
Foodlink F&B Holdings: कंपनी का क्या है बिजनेस?
कंपनी का बिजनेस इवेंट कैटरिंग, कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन और बैंक्वेट सर्विस का है. कंपनी इंडिया बिस्ट्रो, आर्ट ऑफ़ डम, चाइना बिस्ट्रो और ग्लोकल जैसे ब्रांड्स के तहत भारत और यूएई में 30 कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन चलाती है. इसके क्लाइंट्स में McDonald's के मास्टर फ्रेंचाइजी हार्डकासल रेस्टोरेंट्स, जी एंटरटेनमेंट और ग्रीनप्लाई जैसे बड़े नाम शामिल हैं.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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