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Foodlink IPO Subscription Day 2: दूसरे दिन 1.22 गुना सब्सक्राइब, रिटेल कैटेगरी ने दिखाई दिलचस्पी - 2.93 गुना भरा

फूडलिंक आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का दूसरा दिन (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: लग्जरी फूड सर्विस सेगमेंट की कंपनी फूडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स इंडिया का आईपीओ आज, शुक्रवार को सब्सक्रिप्शन का दूसरा दिन है. पहले दिन इस आईपीओ को सिर्फ 0.87 गुना ही सब्सक्राइब किया गया था. लेकिन आज बाजार खुलने के 1 घंटे के बीच 1.22 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है. आज भी इसमें सबसे ज्यादा मांग रिटेल निवेशकों (RIIs) की तरफ से आ रही है.

दूसरी तरफ, आईपीओ खुलने से पहले ही कंपनी को एंकर निवेशकों से जबरदस्त भरोसा मिल चुका है. एंकर राउंड में कंपनी ने 162.34 करोड़ रुपये जुटाए हैं. तो आज भी इस आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स हासिल होने की उम्मीद है.