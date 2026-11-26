Foodlink F&B Holdings IPO Day 1: रिटेल से मिला अच्छा रिस्पॉन्स, QIB ने बनाई दूरी; सिर्फ 0.43 गुना भरा इश्यू
Foodlink F&B Holdings IPO Day 1: इस आईपीओ को अब तक 0.43 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. शाम 5 बजे के बाद फाइनल स्टेटस का पता चलेगा.
Published : November 26, 2026 at 3:02 PM IST
नई दिल्ली: लग्जरी फूड सर्विस सेगमेंट की कंपनी फूडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स इंडिया का आईपीओ आज, गुरुवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. पहले दिन दोपहर 2.41 बजे तक इस आईपीओ को सिर्फ 0.43 गुना ही सब्सक्राइब किया गया है. रिटेल निवेशकों ने इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है, जबकि बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशकों ने अभी दूरी बनाए रखी है.
दूसरी तरफ, आईपीओ खुलने से पहले ही कंपनी को एंकर निवेशकों से जबरदस्त भरोसा मिल चुका है. एंकर राउंड में कंपनी ने 162.34 करोड़ रुपये जुटाए हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या बाकी के 2 दिनों में QIB और NII की एंट्री से यह इश्यू पूरी तरह भर पाएगा.
खबर अपडेट जारी है...
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)