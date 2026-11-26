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Foodlink F&B Holdings IPO Day 1: रिटेल से मिला अच्छा रिस्पॉन्स, QIB ने बनाई दूरी; सिर्फ 0.43 गुना भरा इश्यू

फूडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स इंडिया आईपीओ सब्सक्रिप्शन विंडो आज से खुला (सांकेतिक फोटो)) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: लग्जरी फूड सर्विस सेगमेंट की कंपनी फूडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स इंडिया का आईपीओ आज, गुरुवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. पहले दिन दोपहर 2.41 बजे तक इस आईपीओ को सिर्फ 0.43 गुना ही सब्सक्राइब किया गया है. रिटेल निवेशकों ने इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है, जबकि बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशकों ने अभी दूरी बनाए रखी है.

दूसरी तरफ, आईपीओ खुलने से पहले ही कंपनी को एंकर निवेशकों से जबरदस्त भरोसा मिल चुका है. एंकर राउंड में कंपनी ने 162.34 करोड़ रुपये जुटाए हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या बाकी के 2 दिनों में QIB और NII की एंट्री से यह इश्यू पूरी तरह भर पाएगा.