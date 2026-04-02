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आम आदमी की जेब कटेगी! पेट्रोल के बाद अब साबुन, सोडा और तेल होंगे महंगे, जानें कितनी बढ़ेंगी कीमतें?

नई दिल्ली: भारतीय आम उपभोक्ताओं के लिए आने वाले दिन आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया उतार-चढ़ाव के बाद अब रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली वस्तुओं (FMCG) के दाम भी बढ़ने जा रहे हैं. 'नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज' की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, एफएमसीजी कंपनियां वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1FY27) से अपने उत्पादों की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी करने की तैयारी में हैं.

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में आई भारी तेजी और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी ने इनपुट लागत पर भारी दबाव डाल दिया है. कच्चा तेल वर्तमान में 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है, जिससे पेट्रोकेमिकल उत्पादों जैसे पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीइथिलीन की लागत बढ़ गई है. इनका उपयोग साबुन, डिटर्जेंट और अन्य उत्पादों की सख्त पैकेजिंग और कैप्स बनाने में किया जाता है. पैकेजिंग लागत किसी भी FMCG कंपनी के कुल खर्च का लगभग 15% से 20% हिस्सा होती है.

कितनी होगी बढ़ोतरी और कब से होगी लागू?

नुवामा का अनुमान है कि यदि कच्चे माल की कीमतों में मौजूदा उछाल बना रहता है, तो वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) में कीमतों में कम से कम 3% से 4% की वृद्धि होगी. वर्तमान में कंपनियों के पास 30 से 45 दिनों का स्टॉक मौजूद है, इसलिए वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही पर इसका असर सीमित रहेगा. लेकिन जैसे ही पुराना स्टॉक खत्म होगा, नई दरें लागू कर दी जाएंगी.

इन सेक्टरों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

सबसे ज्यादा मार पेंट, खाने का तेल (Edible Oils), साबुन और डिटर्जेंट सेक्टर पर पड़ने वाली है.