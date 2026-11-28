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महंगाई से मिलेगी राहत तो FMCG कंपनियों की लौटेगी कमाई? 2HFY27 में मार्जिन सुधरने की उम्मीद - MOFSL Report

एफएमसीजी कंपनियों के अर्निंग्स पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat/Canva )

नई दिल्ली: FMCG और कंज्यूमर कंपनियों के लिए मुश्किल दौर अब धीरे-धीरे खत्म होता दिख रहा है. मोतीलाल ओसवाल (MOFSL) की रिपोर्ट के मुताबिक, महंगाई में नरमी और कमोडिटी की कीमतों में गिरावट से अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 (2HFY27) के बीच कंपनियों के मार्जिन में सुधार आ सकता है. खासकर वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही (4QFY27) में इसका फायदा ज्यादा दिखेगा.

वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (2QFY27) में डिमांड तो मजबूत रही, लेकिन रॉ मटेरियल की महंगाई ने कंपनियों की कमाई पर दबाव बना दिया. अब मोतीलाल ओसवाल रिसर्च टीम का मानना है कि कॉस्ट आउटलुक तेजी से बदल रहा है और यही वजह है कि आगे मार्जिन रिकवरी की उम्मीद बन रही है.