महंगाई से मिलेगी राहत तो FMCG कंपनियों की लौटेगी कमाई? 2HFY27 में मार्जिन सुधरने की उम्मीद - MOFSL Report
FMCG Earnings: 2QFY27 में डिमांड रही, पर रॉ मटेरियल महंगाई ने कमाई घटाई. मोतीलाल ओसवाल को लागत घटने से मार्जिन रिकवरी की उम्मीद है.
Published : November 28, 2026 at 5:34 PM IST
नई दिल्ली: FMCG और कंज्यूमर कंपनियों के लिए मुश्किल दौर अब धीरे-धीरे खत्म होता दिख रहा है. मोतीलाल ओसवाल (MOFSL) की रिपोर्ट के मुताबिक, महंगाई में नरमी और कमोडिटी की कीमतों में गिरावट से अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 (2HFY27) के बीच कंपनियों के मार्जिन में सुधार आ सकता है. खासकर वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही (4QFY27) में इसका फायदा ज्यादा दिखेगा.
वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (2QFY27) में डिमांड तो मजबूत रही, लेकिन रॉ मटेरियल की महंगाई ने कंपनियों की कमाई पर दबाव बना दिया. अब मोतीलाल ओसवाल रिसर्च टीम का मानना है कि कॉस्ट आउटलुक तेजी से बदल रहा है और यही वजह है कि आगे मार्जिन रिकवरी की उम्मीद बन रही है.
2QFY27 में क्या हुआ - डिमांड मजबूत, मार्जिन कमजोर
ब्रोकरेज हाउस के कवरेज में करीब 60 कंज्यूमर कंपनियां हैं, जिनका कुल मार्केट कैप 30 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है. इन कंपनियों ने 2QFY27 में कुल रेवेन्यू में 15 फीसदी और एबिटा में 7 फीसदी की बढ़त दर्ज की.
स्टेपल्स में डिमांड स्टेडी रही. ज्यादातर कंपनियों ने डबल-डिजिट ग्रोथ दर्ज की, जिसे जीएसटी 2.0 ट्रांजिशन की वजह से कमजोर बेस का भी सपोर्ट मिला. ग्रामीण मांग शहरी से आगे रही, जबकि शहरी मांग में धीरे-धीरे सुधार दिखा. प्रीमियमाइजेशन अब भी सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बना हुआ है.
लेकिन इनपुट कॉस्ट का दबाव सभी कैटेगरी में ऊंचा रहा. रॉ मटेरियल के महंगे होने की वजह से ज्यादातर सेगमेंट में ग्रॉस मार्जिन घटा. स्टेपल्स कंपनियों ने लागत का बोझ कम करने के लिए मिड से हाई सिंगल-डिजिट में दाम बढ़ाए.
स्टेपल्स कंपनियों का सेल्स ग्रोथ 12 फीसदी रहा, जो अनुमानित 10 फीसदी से बेहतर था. आईटीसी को हटाकर देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ 16 फीसदी रही. एबिटा ग्रोथ 11 फीसदी और एपीएटी ग्रोथ 12 फीसदी रही.
किस सेगमेंट में कैसा रहा हाल?
स्टेपल्स: फूड कैटेगरी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. नेस्ले, आईटीसी एफएमसीजी और ब्रिटानिया ने 17-20 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की. लेकिन ज्यादातर कंपनियों का ग्रॉस मार्जिन 200-500 बेसिस प्वाइंट्स घटा. मैरिको इसका अपवाद रही, जिसका ग्रॉस मार्जिन सस्ता होने से 600 बेसिस प्वाइंट्स सुधरा. चाय और साबुन जैसे प्राइस-सेंसिटिव कैटेगरी में वॉल्यूम कमजोर रहा, क्योंकि वहां दाम बढ़ाए गए और ग्रामेज घटाया गया.
पेंट्स: फेस्टिव डिमांड 3 तिमाहियों में शिफ्ट होने से वॉल्यूम ग्रोथ नरम रही. कंपनियों ने अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 (1HFY27) में 12-15 फीसदी दाम बढ़ाए, फिर अक्टूबर-नवंबर में 3 से 4 फीसदी और बढ़ोतरी की. एशियन पेंट्स की रेवेन्यू ग्रोथ 17 फीसदी और इंडिगो पेंट्स की 15 फीसदी रही.
अल्कोबेव: बीयर पॉजिटिव सरप्राइज रही. रैडिको खेतान ने इंडस्ट्री से बेहतर प्रदर्शन किया और उम्मीद से अच्छा रिजल्ट दिया. ज्यादातर कंपनियों का मार्जिन दबाव में रहा, रैडिको अपवाद रही.
क्यूएसआर: डिमांड में सुधार जारी रहा, जिसकी अगुवाई चिकन कैटेगरी ने की, जबकि पिज्जा कैटेगरी सुस्त रही. ऑपरेटिंग लीवरेज और ज्यादा रेवेन्यू के दम पर क्यूएसआर कंपनियों का मार्जिन साल-दर-साल बढ़ा, भले ही चिकन, एलपीजी, ऑयल और वेजेस महंगे हुए.
ज्वेलरी: फेस्टिव सीजन शिफ्ट होने के बावजूद 2क्यू में स्टेडी ग्रोथ रही. ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम ने ग्रोथ को सपोर्ट किया. स्टडेड ज्वेलरी में नेचुरल डायमंड और यंग कस्टमर्स की एंट्री से अच्छी ग्रोथ दिखी.
इनरवियर: जुलाई-अगस्त में अच्छी मोमेंटम रही, लेकिन फेस्टिव सीजन शिफ्ट होने से सितंबर में डिमांड गिर गई. कॉटन महंगा होने से मार्जिन घटा.
2HFY27 में मार्जिन सुधार की वजह
ब्रोकरेज की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल में कमोडिटी की कीमतों में आई गिरावट का फायदा 2HFY27 में, खासकर 4QFY27 में दिखना शुरू होगा. सेलेक्टिव प्राइस हाइक और ग्रामेज एडजस्टमेंट भी धीरे-धीरे मार्जिन को सपोर्ट करेंगे.
पेंट्स और क्यूएसआर में लंबा फेस्टिव सीजन और सुधरती डिमांड सेल्स को सपोर्ट करेगी. हालांकि ऊंची इनपुट कॉस्ट मार्जिन रिकवरी को सीमित कर सकती है. लिकर में प्रीमियमाइजेशन, देर से आया फेस्टिव सीजन, स्टेट पॉलिसी का सपोर्ट और यूएक एफटीए का फायदा ग्रोथ को बढ़ाएगा.
हालांकि रिस्क भी हैं. मैक्रो महंगाई, कमजोर मानसून और जीएसटी के फायदों का बेस इफेक्ट खत्म होना ग्रोथ को नरम कर सकता है. मोतीलाल ओसवाल रिसर्च टीम को उम्मीद है कि महंगाई वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2028 की पहली तिमाही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 फीसदी की अपर लिमिट को पार कर सकती है.
FMCG Stocks to BUY
MOFSL ने कहा है कि वह कैटेगरी विनर्स को पसंद कर रहा है, जिनकी ग्रोथ बाहरी माहौल पर कम निर्भर है. उनके टॉप पिक्स में 15 शेयर हैं-
- MOFSL की रिपोर्ट में टॉप पिक्स में Titan को सबसे ऊपर रखा गया है, जिसके लिए 5,700 रुपये प्रति शेयर का टारगेट देकर बॉय रेटिंग दी गई है.
- Radico Khaitan के लिए 5,500 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया गया है.
- Jubilant FoodWorks के लिए 600 रुपये प्रति शेयर का टारगेट रखते हुए बॉय रेटिंग दी गई है.
- Marico के लिए 1,100 रुपये प्रति शेयर का टारगेट देकर बॉय रेटिंग दी गई है.
- Zydus Wellness के लिए 600 रुपये का टारगेट प्राइस रखते हुए बॉय की सलाह दी गई है.
- Britannia के लिए 6,000 रुपये प्रति शेयर का टारगेट दिया गया है.
- Colgate-Palmolive के लिए 2,250 रुपये का टारगेट प्राइस रखते हुए बॉय रेटिंग दी गई है.
- Emami के लिए 550 रुपये प्रति शेयर का टारगेट देकर बॉय की सलाह है.
- Godrej Consumer के लिए 1,150 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया गया है.
- HUL के लिए 2,500 रुपये प्रति शेयर का टारगेट रखते हुए बॉय रेटिंग दी गई है.
- Devyani International के लिए 160 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस देकर बॉय की सलाह दी गई है.
- Sapphire Foods के लिए 255 रुपये प्रति शेयर का टारगेट दिया गया है.
- Kalyan Jewellers के लिए 800 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखते हुए बॉय रेटिंग दी गई है.
- PN Gadgil के लिए 700 रुपये प्रति शेयर का टारगेट दिया गया है.
- PAGE Industries के लिए सबसे बड़ा टारगेट 40,000 रुपये प्रति शेयर रखा गया है और इस पर भी बॉय की सलाह दी गई है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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