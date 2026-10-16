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भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, जल्द लग सकती है मुहर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( ians )

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा है कि इस समझौते का पूरा होना न केवल भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के लिए, बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होगा.

बैंकॉक में आयोजित आईएमएफ-वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठकों के इतर अटलांटिक काउंसिल के साथ बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने संकेत दिए कि दोनों देशों के बीच बातचीत अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है.

पीयूष गोयल ने दिए जल्द हस्ताक्षर होने के संकेत

वित्त मंत्री सीतारमण ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि इस समझौते पर बहुत जल्द हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि इससे ठीक एक दिन पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी थी कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप दे दिया गया है और वर्तमान में इसका कानूनी मसौदा तैयार किया जा रहा है. हालांकि, भारत इस समझौते को पूरी तरह से तभी लागू करेगा जब भारतीय निर्यातकों और उद्योगों को अन्य प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अमेरिकी बाजार में एक स्पष्ट और मजबूत बढ़त मिल जाएगी. अमेरिकी राजदूत ने भी जताया भरोसा

इस बीच, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी इस व्यापार समझौते को लेकर बड़ा उत्साह दिखाया है. ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में बोलते हुए अमेरिकी राजदूत ने कहा कि दोनों देशों ने समझौते के व्यापक ढांचे को अंतिम रूप दे दिया है. उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि दोनों पक्ष बहुत जल्द किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे और दोनों देश इस ऐतिहासिक समझौते को लागू करने के बेहद करीब हैं.