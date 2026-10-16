भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, जल्द लग सकती है मुहर
बैंकॉक में अटलांटिक काउंसिल से बातचीत में वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत अब अपने आखिरी चरण में है.
Published : October 16, 2026 at 12:35 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 12:56 PM IST
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा है कि इस समझौते का पूरा होना न केवल भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के लिए, बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होगा.
बैंकॉक में आयोजित आईएमएफ-वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठकों के इतर अटलांटिक काउंसिल के साथ बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने संकेत दिए कि दोनों देशों के बीच बातचीत अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है.
पीयूष गोयल ने दिए जल्द हस्ताक्षर होने के संकेत
वित्त मंत्री सीतारमण ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि इस समझौते पर बहुत जल्द हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि इससे ठीक एक दिन पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी थी कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप दे दिया गया है और वर्तमान में इसका कानूनी मसौदा तैयार किया जा रहा है.
हालांकि, भारत इस समझौते को पूरी तरह से तभी लागू करेगा जब भारतीय निर्यातकों और उद्योगों को अन्य प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अमेरिकी बाजार में एक स्पष्ट और मजबूत बढ़त मिल जाएगी.
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "... अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण तय हो गया है। अभी इसके अंतिम स्वरूप और कानूनी मसौदे पर काम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इसे अंतिम रूप दे सकेंगे और जैसे ही हमें अपने प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कोई तुलनात्मक या प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा, हम इसे लागू कर देंगे..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 15, 2026
अमेरिकी राजदूत ने भी जताया भरोसा
इस बीच, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी इस व्यापार समझौते को लेकर बड़ा उत्साह दिखाया है. ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में बोलते हुए अमेरिकी राजदूत ने कहा कि दोनों देशों ने समझौते के व्यापक ढांचे को अंतिम रूप दे दिया है. उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि दोनों पक्ष बहुत जल्द किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे और दोनों देश इस ऐतिहासिक समझौते को लागू करने के बेहद करीब हैं.
वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की मजबूत आर्थिक रफ्तार
वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक उतार-चढ़ाव और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की मजबूत विकास दर की दुनिया भर में सराहना हो रही है. वित्त मंत्री ने इस बात पर गर्व जताया कि कोरोना महामारी के बाद के पिछले चार-पांच सालों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है.
वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत की इस शानदार सफलता के पीछे तीन मुख्य स्तंभों को जिम्मेदार ठहराया
- समावेशी नीतियां: समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली आर्थिक नीतियां.
- कौशल विकास: युवाओं को रोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार करना.
- वित्तीय अनुशासन: सार्वजनिक धन का सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना.
निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि सरकार जनता के पैसे को लेकर पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने कहा, "हम बिना सोचे-समझे पैसे खर्च नहीं कर सकते. हमें जहां एक तरफ आर्थिक रूप से कमजोर और संवेदनशील वर्गों का ख्याल रखना है, वहीं दूसरी तरफ देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है." उन्होंने आगे कहा कि पूंजीगत व्यय पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाने से देश में वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जिसका अर्थव्यवस्था पर कई गुना सकारात्मक असर दिख रहा है.
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