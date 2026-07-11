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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी सरकारी बैंकों की बड़ी बैठक, विदेशी फंड बढ़ाने पर होगा जोर

वित्त मंत्री सीतारमण सोमवार को सरकारी बैंकों संग बैठक कर विदेशी मुद्रा जमा बढ़ाने और आरबीआई की रियायती योजनाओं की समीक्षा करेंगी.

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 11, 2026 at 10:38 AM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार (13 जुलाई) को देश के सभी सरकारी बैंकों (PSBs) और आईडीबीआई बैंक के प्रमुखों के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगी. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश में विदेशी मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाना और सरकारी बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा जमा जुटाने के कामों की समीक्षा करना है.

यह बैठक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पिछले महीने घोषित किए गए बड़े फैसलों के बाद हो रही है. रिजर्व बैंक ने प्रवासी भारतीयों (NRIs) और विदेशी भारतीय नागरिकों (OCIs) को भारत में पैसा जमा करने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से कई बड़े बदलाव किए हैं.

किन खास बातों पर होगी चर्चा?
वित्त मंत्री इस बैठक में मुख्य रूप से तीन चीजों की प्रगति की समीक्षा करेंगी:

  • FCNR(B) डिपॉजिट: विदेशी मुद्रा गैर-निवासी खातों में आने वाला पैसा.
  • विदेशी बॉन्ड: सरकारी बैंकों द्वारा विदेशों से फंड जुटाने के लिए जारी किए जाने वाले बॉन्ड.
  • ईसीबी (ECB): भारतीय कंपनियों और सरकारी कंपनियों द्वारा विदेशी बाजारों से लिया जाने वाला कर्ज

रिजर्व बैंक ने दिए हैं ये बड़े फायदे
बैंकों को विदेशी मुद्रा जुटाने में मदद करने के लिए आरबीआई ने 30 सितंबर तक के लिए दो बड़ी राहत दी हैं:

ब्याज दर की सीमा हटाई: आरबीआई ने 3 से 5 साल की अवधि वाले नए FCNR(B) डिपॉजिट पर लगी ब्याज दरों की अधिकतम सीमा को अस्थाई रूप से हटा दिया है. इससे अब भारतीय बैंक विदेशी जमाकर्ताओं को ज्यादा ब्याज दर ऑफर कर पा रहे हैं.

सस्ती हेजिंग: डॉलर और रुपये के उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान से बैंकों को बचाने के लिए आरबीआई ने रियायती दरों पर 'फॉरेक्स स्वैप' की सुविधा दी है. ऐसी ही सस्ती सुविधा सरकारी कंपनियों को विदेश से कर्ज लेने के लिए भी दी गई है.

अब तक क्या रहे नतीजे?
बैंकिंग सूत्रों और 'एनडीटीवी प्रॉफिट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन नई रियायतों के बाद बैंकों को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. 3 जुलाई तक बैंकों ने FCNR(B) के जरिए करीब 3 से 4 अरब डॉलर (लगभग 3,000-4,000 मिलियन डॉलर) की रकम जुटा ली है.

बैंक अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में, खासकर खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की तरफ से इस निवेश में और तेजी आएगी. बैंकिंग विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस नई योजना की मदद से आने वाले समय में देश में 40 से 50 अरब डॉलर का नया विदेशी निवेश आ सकता है, जिससे भारतीय रुपये को मजबूती मिलेगी.

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