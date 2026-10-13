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क्या बजट 2027 में बदलेगा LTCG टैक्स? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए बड़े संकेत

नई दिल्ली: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए राहत भरी खबर आ रही है. सरकार आगामी बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) के ढांचे की समीक्षा करने के लिए तैयार है. नई दिल्ली में आयोजित 'ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम' में बोलते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि सरकार इस विषय पर घरेलू और विदेशी दोनों ही तरह के निवेशकों के सुझावों का स्वागत करेगी.

वित्त मंत्री के इस सकारात्मक रुख का असर घरेलू शेयर बाजार पर तुरंत देखने को मिला और सेंसेक्स व निफ्टी दोनों में 1.5% से अधिक की तेजी दर्ज की गई. निफ्टी जो दिनभर संघर्ष कर रहा था, वह इस बयान के बाद 22,600 के स्तर को पार करते हुए 22,650 के ऊपर पहुंच गया.

मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में जबरदस्त रौनक टैक्स दरों में संभावित कटौती या समीक्षा की उम्मीद से कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी खरीदारी देखी गई. मुख्य रूप से BSE, CDSL और NSDL जैसी कंपनियों के शेयरों में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की गई, क्योंकि बाजार में कारोबार बढ़ने का सीधा लाभ इन संस्थानों को मिलता है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले दो वर्षों में विभिन्न एसेट क्लास के बीच टैक्स दरों को एक समान लाने का प्रयास किया गया था. इसका उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना या केवल कर बढ़ाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा पारदर्शी माहौल बनाना था जहां निवेशक केवल टैक्स छूट देखकर नहीं, बल्कि एसेट की मजबूती देखकर निवेश का फैसला लें.

टैक्स को लेकर क्या है सरकार की सोच? वित्त मंत्री ने कहा कि फिलहाल बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरुआती चरण में है, इसलिए किसी विशिष्ट बदलाव पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी. हालांकि, उन्होंने माना कि बाजार में इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि निवेशकों पर LTCG और STT दोनों का दोहरा बोझ क्यों डाला जा रहा है.

रुपये की स्थिति और राजकोषीय अनुशासन

कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने वैश्विक कारणों से रुपये में आ रही गिरावट पर भी बात की. उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम उठा रहा है. उन्होंने वैश्विक निवेशकों को आश्वस्त किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद बेहद मजबूत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 'राजकोषीय अनुशासन' (फिस्कल डिसिप्लिन) को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसलिए निवेशकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है.

भविष्य की तकनीकों और चिप निर्माण पर बड़ा दांव

कर व्यवस्था के अलावा, वित्त मंत्री ने भारत के उभरते हुए औद्योगिक परिदृश्य पर भी विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि देश में प्राइवेट कैपिटल अब बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो रहा है. सीतारमण ने जोर देकर कहा, "हम सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, बल्कि सेमीकंडक्टर चिप्स की एडवांस डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और उनकी पैकेजिंग पर भी काम कर रहे हैं. भारत उन बुनियादी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है जो भविष्य में AI को पूरी तरह संभव बनाएंगे."

इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल एविएशन में रिकॉर्ड ग्रोथ

भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि देश ने डेटा सेंटर्स, हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भारी वैश्विक निवेश आकर्षित किया है. सरकार ने न केवल बेहद एडवांस नैनोमीटर वाली चिप्स, बल्कि सामान्य चिप्स के निर्माण को भी समान प्राथमिकता दी है, क्योंकि ये पूरी अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए आवश्यक हैं.

इसके साथ ही उन्होंने देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र की तारीफ करते हुए कहा कि यह सेक्टर वर्तमान में लगभग 16 फीसदी की सालाना दर से विकास कर रहा है. घरेलू पूंजी अब केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि बायोसिमिलर्स, फॉर्मास्यूटिकल्स और मेंटेनेंस, रिपेयर व ओवरहॉल (MRO) सेंटर्स जैसे हाई-ग्रोथ सेक्टर्स में तेजी से निवेश की जा रही है. वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि पिछले एक दशक में भारत ने जिस भी रणनीतिक क्षेत्र को आगे बढ़ाया है, वहां यह शानदार आर्थिक रफ्तार भविष्य में भी पूरी तरह बरकरार रहेगी.

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