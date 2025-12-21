ETV Bharat / business

सीतारमण ने हम्पी में पूर्व-बजट चिंतन शिविर में विकास और सुधारों पर चर्चा की

सीतारमण ने हम्पी में पूर्व-बजट चिंतन शिविर में एआई-सक्षम शासन, पारदर्शी वित्तपोषण, व्यवसाय में आसानी और भारत के वैश्विक आर्थिक नेतृत्व पर चर्चा की.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (X/@FinMinIndia)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 2:40 PM IST

2 Min Read
विजयनगर: विजयनगर जिले के हम्पी में शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक दिनव्यापी पूर्व-बजट चिंतन शिविर का आयोजन किया. बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पारदर्शी और समावेशी वित्तपोषण, व्यवसाय में आसानी, एआई-सक्षम शासन और भविष्य के अनुरूप नियामक सुधारों पर गहन चर्चा हुई.

वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी
इस बैठक में वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अध्यक्षता, आयकर विभाग के शीर्ष अधिकारी और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथ नागेश्वरन उपस्थित रहे. बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री सीतारमण ने की, जबकि कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने उनका सहयोग किया.

एआई और तकनीकी नवाचार पर जोर
बैठक में एआई और तकनीकी उपकरणों के उपयोग से नीति निर्माण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने पर चर्चा हुई. अधिकारियों ने इस अवसर पर निवेश संवर्द्धन, व्यवसाय के लिए आसान वातावरण और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया.

क्षेत्रीय दौरे और विकास पर अवलोकन
बैठक के बाद वित्त मंत्री और उनकी टीम ने शाम को हम्पी के अनेलया और कुद्रेलया क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय विकास, निवेश संभावनाओं और क्षेत्रीय चुनौतियों जैसे सूखाग्रस्त कृषि क्षेत्र और मानव–पशु संघर्ष का अवलोकन किया.

विकसित भारत की दिशा में कदम
हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि इस चिंतन शिविर का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत की दिशा में नीति और रणनीति तैयार करना है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मार्गदर्शन में बैठक में पारदर्शी वित्त, व्यवसाय में आसानी और नियामक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया.

बजट 1 फरवरी 2026 को पेश होने की संभावना
भारत में पिछले कई वर्षों से एक परंपरा रही है कि केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है. इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को संसद भवन में बजट पेश कर सकती हैं. हालांकि यह रविवार का दिन है, लेकिन सरकार ने अभी इस तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

