ETV Bharat / business

UPI पर लगेगा चार्ज? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बड़ा स्पष्टीकरण

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यूपीआई पर प्रस्तावित शुल्क केवल व्यापारियों पर लगेगा,जिससे बैंकों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और उपभोक्ता पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे.

Etv Bharat
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 10:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर चल रहे विवाद पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है. वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि यूपीआई पर प्रस्तावित एमडीआर शुल्क केवल व्यापारियों पर लागू होगा, आम उपभोक्ताओं या ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के दावों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष इस मामले पर भ्रामक प्रचार कर रहा है.

संसदीय प्रक्रिया और कानून में बदलाव
वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी दी कि सरकार ने 'कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया है. इस विधेयक के माध्यम से 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' की धारा 10(A) में संशोधन का प्रस्ताव है. यह संशोधन सरकार को मौजूदा जीरो-एमडीआर (Zero-MDR) व्यवस्था में बदलाव करने का कानूनी अधिकार देगा. हालांकि, इस बिल के पास होने के बाद ही नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की 'UPI और सेवा संचालन समिति' शुल्क की दरों और संरचना पर अंतिम निर्णय लेगी. सरकार अधिसूचना के जरिए यह भी तय कर सकेगी कि कौन से डिजिटल भुगतान मोड पूरी तरह मुफ्त रहेंगे.

सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में होगा निवेश
निर्मला सीतारमण के अनुसार, एमडीआर से होने वाली आय का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है. बैंकों और फिनटेक कंपनियों को बुनियादी ढांचे, तकनीकी नवाचार और साइबर सुरक्षा में भारी निवेश करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है. बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को रोकने और अरबों के मासिक लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है. इस निवेश का सीधा लाभ अंततः यूपीआई का उपयोग करने वाले सभी नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित सेवाओं के रूप में मिलेगा.

विपक्ष पर साधा निशाना
संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के व्यवधान पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस सदन की कार्यवाही में सकारात्मक रूप से भाग लेती, तो इस विधेयक पर संसद के पटल पर विस्तृत चर्चा हो सकती थी. सरकार का रुख साफ है कि बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से मिलने वाले इस शुल्क का उपयोग देश के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य के लिए तैयार करने में किया जाएगा, जबकि आम जनता के लिए डिजिटल लेनदेन हमेशा की तरह सुगम और किफायती बना रहेगा.

यह भी पढ़ें- भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में एथेनॉल आयात पर कोई समझौता नहीं, सरकार ने अफवाहों को किया खारिज

TAGGED:

UPI NEW RULES
MERCHANT DISCOUNT RATE ON UPI
FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN
UPI NEW AMENDMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.