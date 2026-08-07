ETV Bharat / business

UPI पर लगेगा चार्ज? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बड़ा स्पष्टीकरण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( ians )

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर चल रहे विवाद पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है. वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि यूपीआई पर प्रस्तावित एमडीआर शुल्क केवल व्यापारियों पर लागू होगा, आम उपभोक्ताओं या ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के दावों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष इस मामले पर भ्रामक प्रचार कर रहा है. संसदीय प्रक्रिया और कानून में बदलाव

वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी दी कि सरकार ने 'कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया है. इस विधेयक के माध्यम से 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' की धारा 10(A) में संशोधन का प्रस्ताव है. यह संशोधन सरकार को मौजूदा जीरो-एमडीआर (Zero-MDR) व्यवस्था में बदलाव करने का कानूनी अधिकार देगा. हालांकि, इस बिल के पास होने के बाद ही नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की 'UPI और सेवा संचालन समिति' शुल्क की दरों और संरचना पर अंतिम निर्णय लेगी. सरकार अधिसूचना के जरिए यह भी तय कर सकेगी कि कौन से डिजिटल भुगतान मोड पूरी तरह मुफ्त रहेंगे.