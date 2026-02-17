ETV Bharat / business

ग्रीन इकोनॉमी को मिलेगी रफ्तार, सीतारमण ने नॉर्वे के साथ निवेश और हरित तकनीक पर की बात

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को ओस्लो में नॉर्वे के वित्त मंत्री जेन्स स्टोलटेनबर्ग से मुलाकात की ( ANI )

ओस्लो: भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नॉर्वे यात्रा ने दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है. ओस्लो में नॉर्वे के वित्त मंत्री जेन्स स्टोल्टेनबर्ग के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक में अक्षय ऊर्जा, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और हरित निवेश पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया. बता दें कि, इस पहल का उद्देश्य तकनीकी सहयोग, साझा खनन, और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, जिससे ईवी (EV) और रक्षा उत्पादन में चीन पर निर्भरता कम हो सके. भारत इस क्षेत्र में निजी निवेश के साथ-साथ घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. अक्षय ऊर्जा और तकनीक पर जोर

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के दायरे को विस्तार देने पर चर्चा की. इसमें विशेष रूप से सौर ऊर्जा, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS), और रेयर अर्थ प्रोसेसिंग जैसे भविष्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया. भारत के लिए दुर्लभ खनिजों में सहयोग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तकनीक और हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए अनिवार्य हैं.