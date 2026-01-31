निर्मला सीतारमण कल पेश करेंगी बजट, बनाएंगी कई रिकॉर्ड
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी. इसी के साथ कई रिकॉर्ड दर्ज हो जाएंगे.
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, 1 फरवरी 2026 को सुबह करीब 11 बजे संसद में यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी. एक दशक में यह पहली बार है जब यूनियन बजट रविवार को पेश किया जाएगा. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पहले ही तारीख कन्फर्म कर दी थी.
सीतारमण का 9वां बजट
यूनियन बजट 2026 निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट होगा, जो भारत के संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है. वह अब लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाली वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 31 मई 2019 को वित्त मंत्री का चार्ज संभाला था. 31 जनवरी 2026 तक सीतारमण ने ऑफिस में छह साल और आठ महीने पूरे कर लिए थे.
वित्त मंत्री का बजट इतिहास
जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बार और पी चिदंबरम ने नौ बार यूनियन बजट पेश किया था, दोनों में से कोई भी लगातार सालों में यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया. दूसरे लंबे समय तक वित्त मंत्री रहे लोगों में सी डी देशमुख, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली और यशवंत सिन्हा शामिल हैं, हालांकि उनका कार्यकाल या तो कम था या लगातार नहीं रहा.
बजट से पहले दस्तावेजों की अंतिम समीक्षा की
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त मंत्रालय में बजट दस्तावेजों की अंतिम समीक्षा की. इससे एक फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट की प्रस्तुति से पहले की तैयारियों का अंतिम चरण पूरा हो गया.
आगामी बजट में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौर में सरकार की राजकोषीय कार्ययोजना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है, जिसमें आर्थिक विकास को समर्थन देने, महंगाई को नियंत्रित करने और सार्वजनिक व्यय को बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा. आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार व्यवधानों सहित बाहरी जोखिमों से अर्थव्यवस्था को बचाने के उपायों पर भी प्रस्तावों में विचार किए जाने की संभावना है.
