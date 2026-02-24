ETV Bharat / business

निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया NMP 2.0: 5 साल में ₹16.72 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने NMP 2.0 लॉन्च कर ₹16.72 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास और विकसित भारत को गति मिलेगी।

वित्त मंत्री ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 लॉन्च किया (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 24, 2026 at 9:37 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 'नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन' के दूसरे चरण (NMP 2.0) का आधिकारिक शुभारंभ किया. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अगले पांच वित्तीय वर्षों (FY 2026-2030) में सरकारी संपत्तियों के जरिए 16.72 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. यह लक्ष्य NMP के पहले चरण (6 लाख करोड़ रुपये) की तुलना में लगभग 2.6 गुना अधिक है.

नीति आयोग ने तैयार किया खाका
NMP 2.0 को नीति आयोग द्वारा बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए सार्वजनिक संपत्तियों का मुद्रीकरण (Monetization) करना और प्राप्त धन को नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करना है. इस योजना में निजी क्षेत्र से लगभग 5.8 लाख करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद जताई गई है.

इन क्षेत्रों पर रहेगा मुख्य फोकस
पाइपलाइन में कुल 12 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है. इनमें सबसे बड़ा हिस्सा इन क्षेत्रों का है:

  • सड़क और राजमार्ग: मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और रोपवे सहित.
  • रेलवे और बिजली: रेलवे स्टेशनों और पावर ग्रिड का मुद्रीकरण.
  • कोयला और खनिज: खदानों के माध्यम से राजस्व जुटाना.
  • बंदरगाह और विमानन: हवाई अड्डों और बंदरगाहों के परिचालन में निजी भागीदारी.
  • अन्य: टेलीकॉम, पर्यटन, शहरी बुनियादी ढांचा और भंडारण.
  • वित्त मंत्री का संबोधन: 'संपत्ति का पुनर्चक्रण'

लॉन्च के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि NMP 1.0 की सफलता ने इस बड़े लक्ष्य का आधार तैयार किया है. पहले चरण में सरकार ने अपने लक्ष्य का लगभग 90% हासिल किया था. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह संपत्तियों को बेचना नहीं, बल्कि उनके 'अनयूज्ड वैल्यू' को अनलॉक करना है.

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार उन संपत्तियों को निजी हाथों में पट्टे पर देगी जो वर्तमान में कम उपयोग में हैं. इससे मिलने वाले फंड का उपयोग नए अस्पताल, स्कूल और आधुनिक बुनियादी ढांचे बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा.

समयबद्ध क्रियान्वयन और सरलीकरण
वित्त मंत्री ने सभी संबंधित विभागों को प्रक्रिया को सरल और मानकीकृत करने का निर्देश दिया ताकि निवेशकों के लिए यह अनुभव सहज रहे. इस कार्यक्रम में नीति आयोग के CEO, मुख्य आर्थिक सलाहकार और विभिन्न मंत्रालयों के सचिव भी मौजूद थे.

NMP 2.0 भारत के आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से देश के बुनियादी ढांचे का चेहरा बदल सकता है.

