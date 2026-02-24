ETV Bharat / business

निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया NMP 2.0: 5 साल में ₹16.72 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 लॉन्च किया ( getty image )

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 'नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन' के दूसरे चरण (NMP 2.0) का आधिकारिक शुभारंभ किया. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अगले पांच वित्तीय वर्षों (FY 2026-2030) में सरकारी संपत्तियों के जरिए 16.72 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. यह लक्ष्य NMP के पहले चरण (6 लाख करोड़ रुपये) की तुलना में लगभग 2.6 गुना अधिक है. नीति आयोग ने तैयार किया खाका

NMP 2.0 को नीति आयोग द्वारा बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए सार्वजनिक संपत्तियों का मुद्रीकरण (Monetization) करना और प्राप्त धन को नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करना है. इस योजना में निजी क्षेत्र से लगभग 5.8 लाख करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद जताई गई है. इन क्षेत्रों पर रहेगा मुख्य फोकस

पाइपलाइन में कुल 12 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है. इनमें सबसे बड़ा हिस्सा इन क्षेत्रों का है: सड़क और राजमार्ग: मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और रोपवे सहित.

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और रोपवे सहित. रेलवे और बिजली: रेलवे स्टेशनों और पावर ग्रिड का मुद्रीकरण.

रेलवे स्टेशनों और पावर ग्रिड का मुद्रीकरण. कोयला और खनिज: खदानों के माध्यम से राजस्व जुटाना.

खदानों के माध्यम से राजस्व जुटाना. बंदरगाह और विमानन: हवाई अड्डों और बंदरगाहों के परिचालन में निजी भागीदारी.

हवाई अड्डों और बंदरगाहों के परिचालन में निजी भागीदारी. अन्य: टेलीकॉम, पर्यटन, शहरी बुनियादी ढांचा और भंडारण.

टेलीकॉम, पर्यटन, शहरी बुनियादी ढांचा और भंडारण. वित्त मंत्री का संबोधन: 'संपत्ति का पुनर्चक्रण'