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स्पाइसजेट के कर्मचारियों ने वेतन में देरी पर चिंता जताई, एयरलाइन को आपातकालीन फंड की तलाश

स्पाइसजेट वर्तमान में 21 विमानों का संचालन करती है. इस साल उनके शेयर में 60 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है.

Spice Jet, Concept Photo
स्पाइस जेट विमान (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 9, 2026 at 6:41 PM IST

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नई दिल्ली : स्पाइस जेट के कर्मचारियों को पिछले महीने का वेतन नहीं मिला है. कर्मचारियों ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है. मीडिया एजेंसियों द्वारा समीक्षा की गई कर्मचारियों और आंतरिक संचार जानकारी के अनुसार, स्पाइसजेट के कई कर्मचारियों, जिनमें पायलट, इंजीनियर, ग्राउंड स्टाफ, सुरक्षाकर्मी और केबिन क्रू शामिल हैं, को अप्रैल से वेतन नहीं मिला है. यह देरी ऐसे समय में हो रही है जब एयरलाइन अपने परिचालन को जारी रखने के लिए सरकार समर्थित ऋण योजना के तहत आपातकालीन वित्तीय सहायता मांग रही है.

मार्च तक, स्पाइसजेट में लगभग 375 पायलट थे. दो पायलटों ने रॉयटर्स को बताया कि वेतन भुगतान में कई महीनों की देरी हुई है. समाचार एजेंसी द्वारा समीक्षा किए गए आंतरिक व्हाट्सएप संदेशों से भी पता चलता है कि कर्मचारियों में बकाया वेतन को लेकर चिंता बढ़ रही है.

स्पाइसजेट के एक कर्मचारी ने ईटीवी भारत को बताया कि यह समस्या सभी विभागों के कर्मचारियों को प्रभावित कर रही है. कर्मचारी ने कहा, "केवल पायलट ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, ग्राउंड हैंडलिंग, सुरक्षा, इनफ्लाइट क्रू और यहां तक ​​कि सबसे कम वेतन पाने वाले सहायक कर्मचारियों का भी 1 अप्रैल से वेतन बकाया है."

इस स्थिति ने पायलट प्रतिनिधियों के बीच भी चिंता पैदा कर दी है. एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ALPA इंडिया) के अध्यक्ष सैम थॉमस ने कहा, “भारत में पायलट अक्सर आर्थिक तंगी के बावजूद उड़ान भरना जारी रखते हैं, क्योंकि नौकरी छोड़ने से उनके उड़ान के घंटे और लाइसेंस संबंधी आवश्यकताओं पर असर पड़ सकता है. पायलटों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कानूनी सुरक्षा उपाय नहीं हैं. उन्होंने नियामकों और अधिकारियों से समर्थन की कमी की भी आलोचना की. सात साल पहले जेट एयरवेज के मामले में भी हमें ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था.”

वित्तीय संकटों के बावजूद, स्पाइसजेट अपने परिचालन का विस्तार करने का प्रयास कर रही है. सोमवार को एयरलाइन ने घोषणा की कि उसने एक बोइंग 737 मैक्स विमान को सेवा में वापस शामिल कर लिया है और चालक दल के सदस्यों सहित तीन एयरबस ए320 विमानों के लिए पट्टा समझौता किया है. यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए विमानों के जुलाई में बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है.हालांकि, एयरलाइन की वित्तीय चुनौतियां अभी भी गंभीर बनी हुई हैं.

स्पाइसजेट वर्तमान में 21 विमानों का संचालन करती है, और इस वर्ष इसके शेयर की कीमत में लगभग 60% की गिरावट आई है. विमानन विश्लेषण फर्म ओएजी के अनुसार, एयरलाइन ने मई में 3,053 निर्धारित उड़ानें संचालित कीं, जो जनवरी में 4,494 उड़ानों की तुलना में काफी कम है.

पिछले एक दशक में स्पाइसजेट को कई बार वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है. वित्तीय संकट के समय एयरलाइन ने पहले भी कर्मचारियों के वेतन में देरी की है. 2019 में बोइंग 737 मैक्स विमानों के वैश्विक स्तर पर ग्राउंडिंग के बाद, कोविड-19 महामारी के प्रभाव और कई कानूनी और भुगतान विवादों के कारण इसकी समस्याएं और बढ़ गईं.

स्पाइसजेट ने मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मामूली लाभ दर्ज किया, लेकिन यह लाभ मुख्य रूप से विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों के साथ एकमुश्त समझौतों के कारण था. मामले से परिचित एक सूत्र ने बताया कि कम से कम दो विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों ने इस वर्ष एयरलाइन को भुगतान में चूक के नोटिस जारी किए हैं.

ईटीवी ने स्पाइसजेट से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन एयरलाइन ने अभी तक इन नोटिसों पर कोई जवाब नहीं दिया है. स्पाइसजेट अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर करने और अपने बेड़े का विस्तार करने के लिए प्रयासरत है, वहीं कर्मचारी अपने लंबित वेतन के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं.

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SPICE JET IN TROUBLE PAYMENT
FLYING WITHOUT PAY SPICEJET STAFF

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