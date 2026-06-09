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स्पाइसजेट के कर्मचारियों ने वेतन में देरी पर चिंता जताई, एयरलाइन को आपातकालीन फंड की तलाश

नई दिल्ली : स्पाइस जेट के कर्मचारियों को पिछले महीने का वेतन नहीं मिला है. कर्मचारियों ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है. मीडिया एजेंसियों द्वारा समीक्षा की गई कर्मचारियों और आंतरिक संचार जानकारी के अनुसार, स्पाइसजेट के कई कर्मचारियों, जिनमें पायलट, इंजीनियर, ग्राउंड स्टाफ, सुरक्षाकर्मी और केबिन क्रू शामिल हैं, को अप्रैल से वेतन नहीं मिला है. यह देरी ऐसे समय में हो रही है जब एयरलाइन अपने परिचालन को जारी रखने के लिए सरकार समर्थित ऋण योजना के तहत आपातकालीन वित्तीय सहायता मांग रही है.

मार्च तक, स्पाइसजेट में लगभग 375 पायलट थे. दो पायलटों ने रॉयटर्स को बताया कि वेतन भुगतान में कई महीनों की देरी हुई है. समाचार एजेंसी द्वारा समीक्षा किए गए आंतरिक व्हाट्सएप संदेशों से भी पता चलता है कि कर्मचारियों में बकाया वेतन को लेकर चिंता बढ़ रही है.

स्पाइसजेट के एक कर्मचारी ने ईटीवी भारत को बताया कि यह समस्या सभी विभागों के कर्मचारियों को प्रभावित कर रही है. कर्मचारी ने कहा, "केवल पायलट ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, ग्राउंड हैंडलिंग, सुरक्षा, इनफ्लाइट क्रू और यहां तक ​​कि सबसे कम वेतन पाने वाले सहायक कर्मचारियों का भी 1 अप्रैल से वेतन बकाया है."

इस स्थिति ने पायलट प्रतिनिधियों के बीच भी चिंता पैदा कर दी है. एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ALPA इंडिया) के अध्यक्ष सैम थॉमस ने कहा, “भारत में पायलट अक्सर आर्थिक तंगी के बावजूद उड़ान भरना जारी रखते हैं, क्योंकि नौकरी छोड़ने से उनके उड़ान के घंटे और लाइसेंस संबंधी आवश्यकताओं पर असर पड़ सकता है. पायलटों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कानूनी सुरक्षा उपाय नहीं हैं. उन्होंने नियामकों और अधिकारियों से समर्थन की कमी की भी आलोचना की. सात साल पहले जेट एयरवेज के मामले में भी हमें ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था.”

वित्तीय संकटों के बावजूद, स्पाइसजेट अपने परिचालन का विस्तार करने का प्रयास कर रही है. सोमवार को एयरलाइन ने घोषणा की कि उसने एक बोइंग 737 मैक्स विमान को सेवा में वापस शामिल कर लिया है और चालक दल के सदस्यों सहित तीन एयरबस ए320 विमानों के लिए पट्टा समझौता किया है. यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए विमानों के जुलाई में बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है.हालांकि, एयरलाइन की वित्तीय चुनौतियां अभी भी गंभीर बनी हुई हैं.