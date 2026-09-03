FLY91 एयरलाइन ने 40 ATR विमानों का ऑर्डर दिया, छोटे शहरों के बीच हवाई संपर्क मजबूत करना लक्ष्य
क्षेत्रीय एयरलाइन FLY91 ने मार्च 2024 में अपना ऑपरेशन शुरू किया था, फिलहाल छह ATR 72-600 विमानों का संचालन करती है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : September 3, 2026 at 8:21 PM IST
नई दिल्ली: गोवा की क्षेत्रीय एयरलाइन FLY91 ने लगभग 1 अरब डॉलर की लागत से 40 ATR 72-600 विमानों का ऑर्डर दिया है. इसे किसी भी क्षेत्रीय एयरलाइन द्वारा अब तक का सबसे बड़ा ATR विमान ऑर्डर माना जा रहा है. यह डील ऐसे समय में हुई है, जब एयरलाइन अपने नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना और छोटे भारतीय शहरों के बीच हवाई संपर्क को मजबूत करना चाहती है.
FLY91, जिसने मार्च 2024 में अपना ऑपरेशन शुरू किया था, वर्तमान में छह ATR 72-600 विमानों का संचालन करती है और हर हफ्ते लगभग 280 उड़ानों के साथ 12 शहरों को जोड़ती है. यह एयरलाइन इस महीने के अंत में तिरुपति के लिए भी उड़ान शुरू करने वाली है.
नवीनतम ऑर्डर से FLY91 को एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय नेटवर्क बनाने में मदद मिलेगी. आने वाले वर्षों में एयरलाइन के विमानों की संख्या बढ़कर 60 से अधिक होने की उम्मीद है, नए विमानों से इसे और अधिक रूट जोड़ने तथा मौजूदा सेक्टरों पर उड़ानों की आवृत्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी.
ATR 72-600 एक टर्बोप्रॉप विमान है जिसे मुख्य रूप से क्षेत्रीय ऑपरेशन के लिए बनाया गया है. इसकी कम यात्री क्षमता और परिचालन लागत इसे छोटे शहरों और एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए उपयुक्त बनाती है, जहां बड़े विमानों के लिए पर्याप्त मांग नहीं हो सकती है.
क्षेत्रीय नेटवर्क को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है FLY91
FLY91 के पास वर्तमान में गोवा और हैदराबाद में बेस हैं और इसने खुद को एक क्षेत्रीय एयरलाइन के रूप में स्थापित किया है जो कम सेवा वाले बाजारों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करती है.
40 विमानों के जुड़ने से एयरलाइन की क्षमता में वृद्धि होगी, जो उसके वर्तमान छह विमानों के बेड़े से कहीं अधिक होगी. इससे FLY91 को अपने मौजूदा 12 शहरों के नेटवर्क से आगे बढ़ने और अधिक छोटे व उभरते विमानन बाजारों तक पहुंचने की अनुमति भी देगा.
एयरलाइन का यह विस्तार ऐसे समय में हो रहा है जब सरकार भारत के प्रमुख महानगरों से आगे बढ़कर बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर दे रही है. ध्यान अब तेजी से छोटे शहरों, दूरदराज के क्षेत्रों और पहले से कटे हुए इलाकों को देश के विमानन नेटवर्क में शामिल करने पर केंद्रित हो रहा है.
नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि यह ऑर्डर भारत के क्षेत्रीय विमानन बाजार की क्षमता को दर्शाता है और देश के विमानन क्षेत्र में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है. नायडू ने कहा, "यह ऑर्डर भारत के क्षेत्रीय विमानन बाजार में मौजूद अपार क्षमता को दर्शाता है."
उन्होंने कहा कि FLY91 दो विमानों से बढ़कर छह हो गया है और अब अगले तीन वर्षों में 46 विमान तक पहुंचने पर विचार कर रहा है. उन्होंने कहा, "यह भारतीय नागरिक उड्डयन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत गर्व की बात है."
नायडू ने भारत के क्षेत्रीय विमानन क्षेत्र के साथ ATR के लंबे जुड़ाव पर भी जोर दिया. उनके मुताबिक, ATR 25 साल से अधिक समय से भारत की क्षेत्रीय विमानन यात्रा का हिस्सा रहा है, और अभी देश में करीब 70 ATR एयरक्राफ्ट चल रहे हैं.
100 नए एयरपोर्ट बनाने की योजना बना रही सरकार
मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय विमानन का विस्तार देश भर में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी निर्भर करेगा. नायडू के अनुसार, भारत में अभी करीब 166 एयरपोर्ट हैं और सरकार UDAN क्षेत्रीय संपर्क योजना के अगले चरण के तहत अगले 10 वर्षों में 100 नए एयरपोर्ट जोड़ने पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि नए एयरपोर्ट न सिर्फ छोटे शहरों को बड़े महानगरीय केंद्र से जोड़ेंगे, बल्कि हिमालय, पूर्वोत्तर और द्विपीय क्षेत्रों जैसे उन इलाकों पर भी फोकस करेंगे जो अभी तक जुड़े नहीं हैं और जिनकी सर्विस कम है.
नायडू ने कहा, "UDAN के पहले चरण ने क्षेत्रीय संपर्क को काफी बढ़ाया है और नई एयरलाइंस और छोटे विमानों के लिए अवसर खोले हैं." उन्होंने कहा कि दूसरे चरण से क्षेत्रीय एयरलाइंस को अपने परिचालन को मजबूत करने में मदद मिलेगी, साथ ही ज्यादा एयरलाइंस को भारतीय बाजार में आने के लिए बढ़ावा मिलेगा. मंत्री ने कहा कि भारत की क्षेत्रीय विमानन गाथा अभी शुरुआती चरण में है और पैसेंजर की बढ़ती संख्या, नए एयरपोर्ट और बढ़ते एयरलाइन नेटवर्क क्षेत्रीय विमानन को भारत के बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना देंगे.
उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत में दैनिक हवाई यात्री यातायात दोगुना हो गया है, जो प्रतिदिन करीब 2-2.5 लाख यात्रियों से बढ़कर करीब 5 लाख यात्रियों तक पहुंच गया है.
ज्यादा शहरों के हवाई संपर्क से जुड़ने के साथ, सरकार को उम्मीद है कि क्षेत्रीय विमानन न सिर्फ पैसेंजर के आने-जाने में मदद करेगा, बल्कि छोटे बाजारों में आर्थिक गतिविधियों में भी मदद करेगा.
नायडू ने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क से नौकरियां पैदा हो सकती हैं और व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यटन को समर्थन मिल सकता है.
क्यों मायने रखते हैं छोटे विमान
सरकार का मानना है कि भारत को अपने बढ़ते विमानन बाजार का समर्थन करने के लिए अलग-अलग तरह के विमानों की जरूरत है.
बड़े शहरों के बीच ज्यादा डिमांड वाले रूट पर बड़े विमानों की जरूरत होती है, लेकिन छोटे रूट और उभरते विमानन बाजार के लिए छोटे विमान जरूरी हैं.
नायडू ने कहा कि भारत के विमानन पारिस्थितिकी तंत्र को 180-सीटर और 90-सीटर से लेकर 80, 40, 19 और नौ-सीटर विमानों की जरूरत होगी. हेलीकॉप्टर और सीप्लेन भी उन जगहों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे जहां पारंपरिक एयरपोर्ट बनाना मुश्किल है.
यहीं पर ATR 72-600 जैसे विमान क्षेत्रीय एयरलाइंस के लिए जरूरी हो जाते हैं.
टर्बोप्रॉप विमान छोटे क्षेत्रीय रूट पर चल सकता है और इसे ऐसे मार्केट में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां पैसेंजर की डिमांड बड़े जेट के इस्तेमाल को सही नहीं ठहरा सकती है.
नायडू ने कहा कि FLY91 और ATR का संयोजन क्षेत्रीय संपर्क के लिए जरूरी क्षमता, दक्षता, विश्वसनीयता और परिचालन लागत देता है.
सरकार पारंपरिक हवाई अड्डे-से-हवाई अड्डे संपर्क से आगे भी देख रही है. कठिन इलाकों या ऐसे क्षेत्रों में जहां हवाई अड्डे बनाना चुनौतीपूर्ण है, वहां हेलीकॉप्टर, हेलीपैड और सीप्लेन (समुद्री विमान) ट्रांसपोर्ट के वैकल्पिक साधन प्रदान कर सकते हैं.
नायडू ने कहा कि भारत के पास एक बड़ा तटीय और नदी नेटवर्क है और सरकार द्वीप क्षेत्रों सहित अन्य जगहों पर सीप्लेन संचालन शुरू करने पर विचार कर रही है.
विमानन बुनियादी ढांचे के लिए ₹28,800 करोड़ का प्रोत्साहन
सरकार ने उड़ान योजना के अगले 10 वर्षों के लिए 28,800 करोड़ रुपये के परिव्यय को भी मंजूरी दे दी है. इस योजना में देश भर में 100 नए हवाई अड्डों और 200 हेलीकॉप्टर सुविधाओं को विकसित करना शामिल है, इसके अलावा हवाई अड्डों के लिए परिचालन और प्रबंधन सहायता और विमान अधिग्रहण के लिए सहायता प्रदान करना भी शामिल है.
मंत्री ने कहा कि इससे भारत के विमानन क्षेत्र में विकास के अगले चरण के लिए एक मजबूत नींव मिलेगी. नायडू ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक एक ग्लोबल एविएशन हब बनना है, जिसे पूरब और पश्चिम के बीच अपनी भौगोलिक स्थिति से मदद मिलेगी.
साथ ही, सरकार चाहती है कि भारत सिर्फ विमान खरीदने वाले बाजार से आगे बढ़े और एक मजबूत एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करे.
नायडू के मुताबिक, भारत का एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अभी करीब $4 बिलियन का है और सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में इसे बढ़ाकर $10 बिलियन करना है.
उन्होंने ATR को भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने पर विचार करने के लिए भी आमंत्रित किया. नायडू ने कहा, "भारत के लिए यह दशक सिर्फ एयरपोर्ट या यात्रियों की संख्या के बारे में नहीं है; इसे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी होना चाहिए."
उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी पहलों का समर्थन करेगी.
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