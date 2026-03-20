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ई-कॉमर्स दिग्गज Flipkart में बड़ा इस्तीफा, CFO वेंकटरमन छोड़ेंगे पद, जानिए अब किसे मिली कमान

फ्लिपकार्ट के सीएफओ श्रीराम वेंकटरमन ने इस्तीफा दिया. उनकी जगह रवि अय्यर अंतरिम जिम्मेदारी संभालेंगे और निशांत वर्मन वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में लौटेंगे.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 20, 2026 at 3:29 PM IST

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नई दिल्ली: भारत की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट समूह में एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की गई है. वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली इस कंपनी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) श्रीराम वेंकटरमन अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं. उनके स्थान पर कंपनी ने पुराने भरोसेमंद चेहरे निशांत वर्मन की वरिष्ठ स्तर पर वापसी कराई है.

निरंतरता के लिए पद पर बने रहेंगे वेंकटरमन
कंपनी द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, श्रीराम वेंकटरमन तुरंत पद नहीं छोड़ रहे हैं. वे "कुछ समय तक" कंपनी के साथ बने रहेंगे ताकि कामकाज की निरंतरता प्रभावित न हो और नई टीम को जिम्मेदारियों का हस्तांतरण सुचारू रूप से किया जा सके. वेंकटरमन साल 2015 से फ्लिपकार्ट के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कंपनी के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है.

अंतरिम कमान रवि अय्यर के पास
संक्रमण काल (Transition Period) के दौरान, फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस के मौजूदा मुख्य वित्त अधिकारी रवि अय्यर समूह के व्यापक वित्तीय कार्यों की देखरेख करेंगे. रवि अय्यर पर अब समूह की वित्तीय रणनीतियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी, जब तक कि पूर्णकालिक उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं हो जाती.

निशांत वर्मन की 'घर वापसी'
नेतृत्व में इस बदलाव के साथ ही फ्लिपकार्ट ने निशांत वर्मन की नियुक्ति की भी घोषणा की है. वर्मन 'वरिष्ठ उपाध्यक्ष' (कॉरपोरेट विकास एवं साझेदारी) के रूप में फिर से कंपनी से जुड़ रहे हैं. उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि वर्मन की वापसी कंपनी की भविष्य की विस्तार योजनाओं और रणनीतिक साझेदारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी.

IPO की तैयारी और बाजार की स्थिति
यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब फ्लिपकार्ट भारतीय शेयर बाजार में अपनी सार्वजनिक लिस्टिंग (IPO) की तैयारी कर रही है. हाल ही में कंपनी ने अपने होल्डिंग ढांचे को सिंगापुर से भारत स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरू की है. ऐसे में वित्तीय नेतृत्व में बदलाव बाजार के निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है.

फ्लिपकार्ट समूह का विस्तार
2007 में स्थापित फ्लिपकार्ट आज भारत के डिजिटल ईकोसिस्टम का एक विशाल हिस्सा बन चुका है. फ्लिपकार्ट समूह के अंतर्गत आज केवल मुख्य ई-कॉमर्स वेबसाइट ही नहीं, बल्कि कई अन्य ब्रांड्स भी शामिल हैं:

  • मिंत्रा: फैशन और लाइफस्टाइल क्षेत्र की अग्रणी कंपनी.
  • फ्लिपकार्ट होलसेल: बी2बी व्यापार के लिए.
  • क्लियरट्रिप: यात्रा और पर्यटन सेवाओं के लिए.
  • सुपर.मनी: फिनटेक और डिजिटल भुगतान सेवाओं में विस्तार.

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