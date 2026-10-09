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म्यूचुअल फंड निवेशकों को झटका: 5 साल की SIP का रिटर्न FD से भी खराब, एक्सपर्ट ने चेताया

अंबरीश बलिगा, मार्केट एनालिस्ट ( ani )

मुंबई: अगर आपने पिछले 5 सालों से म्यूचुअल फंड में SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) चालू रखी है, तो आपके लिए खबर है. शेयर बाजार के जाने-माने स्वतंत्र मार्केट एनालिस्ट अंबरीश बलिगा का मानना है कि पिछले 5 साल में म्यूचुअल फंड SIP ने फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज दर से बेहतर रिटर्न नहीं दिया है.

न्यूज़ एजेंसी ANI से एक खास बातचीत में अंबरीश बलिगा ने कहा कि शेयर बाजार में लगातार जारी गिरावट और करेक्शन ने निवेशकों के सब्र का कड़ा इम्तिहान लिया है. इसमें वे निवेशक भी शामिल हैं जो बाजार गिरने पर हर बार लगातार और ज्यादा पैसा निवेश कर रहे थे.

बाजार में मंदी बढ़ी, तो हालात होंगे और खराब

बलिगा ने म्यूचुअल फंड के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, "अगर आप पिछले 5 साल के SIP डेटा को देखें, तो मुझे नहीं लगता कि निवेशकों ने FD के ब्याज से ज्यादा कमाया है. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर शेयर बाजार कुछ समय और इसी तरह कमजोर बना रहा, तो SIP का यह रिटर्न आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बिगड़ सकता है." इन 5 वजहों से टूट रहा है शेयर बाजार

एक्सपर्ट बलिगा ने भारतीय शेयर बाजार पर बने इस भारी दबाव के पीछे कई प्रमुख वैश्विक और घरेलू आर्थिक कारणों को जिम्मेदार ठहराया है पश्चिम एशिया का तनाव: मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) के बिगड़ते हालात सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं. वहां जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे महंगाई को बढ़ावा मिल रहा है और ब्याज दरों पर दबाव बढ़ रहा है.

मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) के बिगड़ते हालात सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं. वहां जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे महंगाई को बढ़ावा मिल रहा है और ब्याज दरों पर दबाव बढ़ रहा है. रुपये में रिकॉर्ड गिरावट: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का लगातार कमजोर होना बाजार के सेंटिमेंट को बिगाड़ रहा है.

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का लगातार कमजोर होना बाजार के सेंटिमेंट को बिगाड़ रहा है. सप्लाई चेन में रुकावट: वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन में आ रही बाधाएं कंपनियों के कामकाज को प्रभावित कर रही हैं.

वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन में आ रही बाधाएं कंपनियों के कामकाज को प्रभावित कर रही हैं. कमजोर मानसून का जोखिम: देश के कई राज्यों में मानसून की स्थिति कमजोर रही है. बलिगा ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति शॉर्ट टर्म में देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में महंगाई के दबाव को और ज्यादा बढ़ा सकती है.

देश के कई राज्यों में मानसून की स्थिति कमजोर रही है. बलिगा ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति शॉर्ट टर्म में देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में महंगाई के दबाव को और ज्यादा बढ़ा सकती है. लगातार मंदी से निवेशकों में थकान: जो निवेशक पहले बाजार के प्रति सकारात्मक थे और हर गिरावट पर 'एवरेजिंग' (और शेयर खरीदना) कर रहे थे, वे अब थक चुके हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार पैसा लगाने के बाद भी शेयरों की कीमतें लगातार और नीचे गिरती जा रही हैं, जिससे निवेशक अब बेहद सतर्क हो गए हैं. सही दाम पर हैं शेयर, लेकिन बड़े ट्रिगर का इंतजार

अंबरीश बलिगा का कहना है कि लगातार गिरावट के बाद अब बाजार में कंपनियों के शेयर काफी आकर्षक दाम पर आ चुके हैं. इसके बावजूद, निवेशक नया या फ्रेश पैसा लगाने से बच रहे हैं और किसी बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल बाजार के सामने ज्यादातर खबरें नकारात्मक ही आ रही हैं.