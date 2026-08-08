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मखाना किसानों की चांदी, ऑस्ट्रेलिया भेजने से मिला 18% ज्यादा मुनाफा

कनाडा में 50% तो ऑस्ट्रेलिया में 18% अधिक दाम; बिहार के मखाना उत्पादकों की चमकी किस्मत ( ians )

नई दिल्ली: बिहार के जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग प्राप्त ‘मिथिला मखाना’ ने वैश्विक बाजार में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बिहार से पहली बार 18 मीट्रिक टन मिथिला मखाना समुद्री मार्ग के जरिए ऑस्ट्रेलिया निर्यात किया गया है. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के सहयोग से भेजी गई यह खेप सीधे दरभंगा के स्थानीय किसानों से खरीदी गई है, जिससे उन्हें स्थानीय बाजार की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत अधिक मुनाफा मिला है. लगातार दूसरा बड़ा वैश्विक धमाका

यह अंतरराष्ट्रीय सफलता कोई पहली घटना नहीं है. ठीक एक महीने पहले भारत ने कृषि निर्यात में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर छुआ था, जब बिहार से कनाडा के लिए 7 मीट्रिक टन फ्लेवर्ड (स्वादिष्ट) मखाने की पहली खेप समुद्री मार्ग से भेजी गई थी. कनाडा भेजे गए इस मूल्य-वर्धित मखाने से स्थानीय किसानों को पहले की तुलना में 50 प्रतिशत से भी अधिक दाम मिले थे. ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाजारों में बैक-टू-बैक मिली इस सफलता ने बिहार के पारंपरिक कृषि उत्पादों को वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर दिया है.