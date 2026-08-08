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मखाना किसानों की चांदी, ऑस्ट्रेलिया भेजने से मिला 18% ज्यादा मुनाफा

पीयूष गोयल के अनुसार, बिहार का जीआई-टैग प्राप्त 'मिथिला मखाना' अपेडा के सहयोग से पहली बार समुद्री मार्ग द्वारा ऑस्ट्रेलिया निर्यात किया गया है.

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कनाडा में 50% तो ऑस्ट्रेलिया में 18% अधिक दाम; बिहार के मखाना उत्पादकों की चमकी किस्मत (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 1:45 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 2:12 PM IST

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नई दिल्ली: बिहार के जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग प्राप्त ‘मिथिला मखाना’ ने वैश्विक बाजार में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बिहार से पहली बार 18 मीट्रिक टन मिथिला मखाना समुद्री मार्ग के जरिए ऑस्ट्रेलिया निर्यात किया गया है. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के सहयोग से भेजी गई यह खेप सीधे दरभंगा के स्थानीय किसानों से खरीदी गई है, जिससे उन्हें स्थानीय बाजार की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत अधिक मुनाफा मिला है.

लगातार दूसरा बड़ा वैश्विक धमाका
यह अंतरराष्ट्रीय सफलता कोई पहली घटना नहीं है. ठीक एक महीने पहले भारत ने कृषि निर्यात में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर छुआ था, जब बिहार से कनाडा के लिए 7 मीट्रिक टन फ्लेवर्ड (स्वादिष्ट) मखाने की पहली खेप समुद्री मार्ग से भेजी गई थी. कनाडा भेजे गए इस मूल्य-वर्धित मखाने से स्थानीय किसानों को पहले की तुलना में 50 प्रतिशत से भी अधिक दाम मिले थे. ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाजारों में बैक-टू-बैक मिली इस सफलता ने बिहार के पारंपरिक कृषि उत्पादों को वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर दिया है.

किसानों की आय और बिचौलियों का अंत
इस पूरी निर्यात प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत इसका सीधा खरीद मॉडल है. अपेडा (APEDA) की देखरेख में मखाने को सीधे उत्पादक किसानों से खरीदा जा रहा है. इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है और वैश्विक बाजार के प्रीमियम मुनाफे का पूरा फायदा सीधे दरभंगा और मिथिलांचल के किसानों की जेब में जा रहा है. सरकार के इस कदम से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि वे मखाने की खेती को बड़े पैमाने पर करने के लिए प्रोत्साहित होंगे.

समुद्री मार्ग और वैश्विक बाजार रणनीति
आमतौर पर प्रीमियम खाद्य पदार्थों को हवाई मार्ग से भेजा जाता है, जो काफी महंगा होता है. लेकिन मखाने को ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे दूरदराज के देशों में 'समुद्री मार्ग' से भेजना एक गेम-चेंजर रणनीति साबित हुई है. इससे लॉजिस्टिक्स लागत में भारी कमी आई है, जिससे भारतीय मखाना अंतरराष्ट्रीय बाजार में अन्य स्नैक्स के मुकाबले बेहद प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हो सकेगा.

यह विकास भारत को दुनिया के रेडी-टू-ईट (खाने के लिए तैयार) और हेल्दी स्नैक्स सेगमेंट में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहा है. आज दुनिया भर में जैविक और पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफूड्स की मांग बढ़ रही है, और मिथिला का मखाना इस मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है. आने वाले समय में इस सफलता से बिहार के भीतर मखाना प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और वैल्यू-एडिशन उद्योगों में भारी निवेश आने की उम्मीद है.

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Last Updated : August 8, 2026 at 2:12 PM IST

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