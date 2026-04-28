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राहत की खबर, हफ्तों के संकट के बाद होर्मुज चोकपॉइंट से निकला पहला एलएनजी टैंकर

हॉर्मुज जलडमरूमध्य से हफ्तों बाद पहला एलएनजी टैंकर मुबारज सफलतापूर्वक निकला, जो वैश्विक ऊर्जा संकट और तनाव के बीच व्यापार बहाली का संकेत है.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 28, 2026 at 11:12 AM IST

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Updated : April 28, 2026 at 11:21 AM IST

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नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष और अस्थिरता के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक बेहद सकारात्मक खबर सामने आई है. युद्ध की आहट और समुद्री प्रतिबंधों के बीच, 'मुबाराज़' नामक एक विशाल एलएनजी (LNG) टैंकर ने दुनिया के सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को सफलतापूर्वक पार कर लिया है.

युद्ध के बाद पहली बड़ी सफलता
मार्च में जब इजरायल और अमेरिका की ईरान के साथ सैन्य तनातनी शुरू हुई, तब से इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही लगभग ठप थी. होर्मुज जलडमरूमध्य को दुनिया की ऊर्जा धमनी कहा जाता है, क्योंकि वैश्विक एलएनजी आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है. युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहला मौका है जब तरल प्राकृतिक गैस से लदा कोई जहाज सुरक्षित रूप से इस क्षेत्र से बाहर निकला है.

जहाज का सफर और ट्रैकिंग डेटा
शिप-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, 'मुबाराज़' को सोमवार को भारतीय तटों के पास देखा गया है. यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की कंपनी 'ए़डनॉक' (ADNOC) का है. मार्च में अबू धाबी के दास द्वीप से एलएनजी लोड करने के बाद यह युद्ध क्षेत्र में फंस गया था. मार्च के अंत में इस जहाज ने अपना ट्रांसपोंडर (सिग्नल) बंद कर दिया था, जिससे इसकी स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई थी. हालांकि, अब भारतीय जलक्षेत्र के पास इसके दोबारा दिखने से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सुरक्षित है और मई के पहले सप्ताह तक अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा.

क्यों महत्वपूर्ण है यह घटना?
ईरान और अमेरिका की नाकाबंदी के कारण वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक गैस की किल्लत और कीमतों में भारी उछाल का डर बना हुआ था. मुबाराज़ का सुरक्षित निकलना यह संकेत देता है कि शायद इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर तनाव कम हो रहा है या व्यापारिक जहाजों के लिए कोई सुरक्षित गलियारा बनाया गया है. यह भारत जैसे ऊर्जा आयात करने वाले देशों के लिए बड़ी खुशखबरी है.

क्या होती है एलएनजी (LNG)?
एलएनजी यानी 'लिक्विफाइड नेचुरल गैस' वह प्राकृतिक गैस है जिसे -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके तरल रूप में बदल दिया जाता है. इस प्रक्रिया से गैस का आयतन (Volume) 600 गुना तक कम हो जाता है, जिससे इसे बड़े जहाजों के जरिए समुद्र पार भेजना मुमकिन हो पाता है. भारत में इसका उपयोग बिजली बनाने, खाद (उर्वरक) उत्पादन और औद्योगिक ईंधनों के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है.

मुबाराज़ की यह सफल यात्रा न केवल ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह युद्ध की विभीषिका के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक नई उम्मीद की किरण भी है.

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Last Updated : April 28, 2026 at 11:21 AM IST

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FIRST LNG TANKER CROSSES HORMUZ
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