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UAE खरीदेगा भारत के इस बड़े बैंक की हिस्सेदारी, सरकार ने दी सौदे को हरी झंडी

नई दिल्ली: भारतीय बैंकिंग इतिहास में अब तक के सबसे बड़े विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को मंजूरी मिल गई है. वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दूसरे सबसे बड़े बैंक, 'एमिरेट्स एनबीडी' (Emirates NBD) को निजी क्षेत्र के ऋणदाता आरबीएल बैंक (RBL Bank) में 74 प्रतिशत तक बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने की औपचारिक स्वीकृति दे दी है. इस ऐतिहासिक फैसले के बाद देश के बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 26,850 करोड़ रुपये (3 अरब अमेरिकी डॉलर) के नए पूंजी निवेश का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.

आरबीएल बैंक द्वारा शेयर बाजार को दी गई आधिकारिक सूचना के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने 14 मई 2026 को पत्र जारी कर 49 प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत तक के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी. यह रणनीतिक मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई की आधिकारिक यात्रा से ठीक एक दिन पहले आई है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत होते आर्थिक और राजनयिक संबंधों को रेखांकित करती है. इस बड़े सौदे की घोषणा पहली बार 18 अक्टूबर 2025 को की गई थी.

सौदा संरचना और शेयर आवंटन

इस सौदे के तहत, एमिरेट्स एनबीडी तरजीही निर्गम के माध्यम से आरबीएल बैंक के कुल 95,90,45,636 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर खरीदेगा. इन शेयरों की कीमत 280 रुपये प्रति शेयर तय की गई है. यह आवंटन आरबीएल बैंक की पोस्ट-इश्यू चुकता शेयर पूंजी का लगभग 60 प्रतिशत होगा. अनिवार्य ओपन ऑफर की प्रक्रिया पूरी होने और लागू विदेशी स्वामित्व सीमाओं के अनुपालन के बाद, एमिरेट्स एनबीडी की अंतिम हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के दायरे में होगी.

विदेशी बैंक सहायक कंपनी में बदलाव

लेनदेन की प्रक्रिया पूरी होते ही भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में एक बड़ा ढांचागत बदलाव आएगा. एमिरेट्स एनबीडी को आरबीएल बैंक के आधिकारिक 'प्रमोटर' (प्रवर्तक) के रूप में मान्यता दी जाएगी. इसके साथ ही, आरबीएल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अधीन एक 'विदेशी बैंक की सहायक कंपनी' के रूप में काम करना शुरू कर देगा. इस सौदे की शर्तों के तहत, एमिरेट्स एनबीडी की भारत में वर्तमान में संचालित सभी शाखाओं (मुंबई, चेन्नई और गुरुग्राम) का विलय भी आरबीएल बैंक के घरेलू नेटवर्क में कर दिया जाएगा.