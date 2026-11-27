Financial Changes in December 2026: क्या-क्या बदलेगा? Credit Card, आधार समेत 5 बड़े बदलाव, जान लें वरना होगा नुकसान
एलपीजी ई-केवाईसी से लेकर क्रेडिट कार्ड शुल्क तक तक, 1 दिसंबर के बाद पैसों से जुड़े 5 बड़े बदलाव होने वाले हैं.
Published : November 27, 2026 at 1:14 PM IST
नई दिल्ली: दिसंबर 2026 की शुरुआत आम आदमी के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है. RBI, SEBI, बैंकों और सरकारी ऑयल कंपनियां मिलकर ऐसे फैसले ले सकते हैं, जो आपके क्रेडिट कार्ड के खर्च से लेकर गैस सिलेंडर, होम लोन की EMI और शेयर बाजार की ट्रेडिंग तक सब कुछ प्रभावित करेंगे.
1 दिसंबर से कुछ नियम सीधे लागू हो जाएंगे, तो कुछ का ऐलान 4 दिसंबर को होगा. इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, एलपीजी उपभोक्ता हैं या कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो इन बदलावों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. दिसंबर में होने वाले 5 सबसे बड़े फाइनेंशियल बदलाव के बारे में यहां जान लें-
एसबीआई क्रेडिट कार्ड फीस
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए 1 दिसंबर 2026 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. बैंक ने ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल ट्रांजैक्शन पर नए चार्ज लगाने का ऐलान किया है. नए नियम के मुताबिक, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन पर एक बार में 30,000 रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन अमाउंट पर 1 फीसदी फीस लगेगी.
वहीं, फ्यूल के मामले में अगर एक बिलिंग साइकिल में आपके सभी फ्यूल ट्रांजैक्शन को मिलाकर कुल खर्च 50,000 रुपये से ज्यादा हो जाता है, तो कुल फ्यूल खर्च पर 1 फीसदी फीस वसूली जाएगी. यानी ज्यादा फ्यूल खर्च करने वालों और बड़े ट्रांसपोर्ट पेमेंट करने वालों की जेब पर अब एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा.
एलपीजी के दाम में बदलाव संभव, ई-केवाईसी जरूरी
हर महीने की तरह 1 दिसंबर को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दाम जारी कर सकती हैं. फिलहाल दिल्ली में 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर 942 रुपये और 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर 2,820 रुपये में मिल रहा है.
इस बार नजर कमर्शियल सिलेंडर पर ज्यादा है, क्योंकि पिछले 3 महीने से उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं. इसके अलावा, एलपीजी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) भी जरूरी हो गया है. जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें सब्सिडी वाला रिफिल मिलने में दिक्कत हो सकती है.
आरबीआई एमपीसी मीटिंग 4 दिसंबर को
सबसे बड़ी नजर 4 दिसंबर को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी पर रहेगी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एमपीसी बैठक 2 से 4 दिसंबर तक चलेगी और 4 दिसंबर सुबह 10 बजे फैसला आएगा. बाजार में अनुमान है कि महंगाई के दबाव के चलते आरबीआई इस बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है. अगर ऐसा होता है, तो होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई महंगी हो सकती है.
कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए सेबी के नियम
कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने वालों के लिए 1 दिसंबर 2026 से नियम सख्त होने जा रहे हैं. मार्केट रेगुलेटर ने 17 नवंबर 2026 को जारी अपने सर्कुलर में मिनिमम इनिशियल मार्जिन और मार्जिन पीरियड ऑफ रिस्क के नियम बदल दिए हैं.
नए फ्रेमवर्क में लो वोलैटिलिटी वाली कमोडिटी के लिए 6 फीसदी मार्जिन और 2 दिन एमपीओआर, मीडियम के लिए 8 फीसदी मार्जिन और 2 दिन एमपीओआर, जबकि हाई वोलैटिलिटी वाली कमोडिटी के लिए 10 फीसदी मार्जिन और 3 दिन एमपीओआर तय किया गया है. ये नियम एग्री और नॉन-एग्री दोनों पर लागू होंगे.
आधार अपडेट फ्री में कराएं
आधार अपडेट को लेकर यूआईडीएआई ने चार्ज स्ट्रक्चर जारी किया है. डेमोग्राफिक अपडेट यानी नाम, जेंडर, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस में बदलाव के लिए अगर आप इसे बायोमेट्रिक अपडेट के साथ ही कराते हैं तो यह फ्री होगा, लेकिन अलग से कराने पर 75 रुपये फीस लगेगी. हालांकि, आधार ऐप के जरिए ईमेल एड्रेस अपडेट 31 दिसंबर 2026 तक फ्री रहेगा.
वहीं, डॉक्यूमेंट अपडेट के तहत पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर दस्तावेज जमा करने पर myAadhaar पोर्टल (myaadhaar.uidai.gov.in) से यह सेवा 14 जून 2027 तक फ्री है, जबकि आधार केंद्र पर जाकर कराने पर 75 रुपये चार्ज देना होगा.