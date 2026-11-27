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Financial Changes in December 2026: क्या-क्या बदलेगा? Credit Card, आधार समेत 5 बड़े बदलाव, जान लें वरना होगा नुकसान

दिसंबर से लागू होने वाले 5 बड़े फाइनेंशियल बदलाव (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat/Canva )

नई दिल्ली: दिसंबर 2026 की शुरुआत आम आदमी के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है. RBI, SEBI, बैंकों और सरकारी ऑयल कंपनियां मिलकर ऐसे फैसले ले सकते हैं, जो आपके क्रेडिट कार्ड के खर्च से लेकर गैस सिलेंडर, होम लोन की EMI और शेयर बाजार की ट्रेडिंग तक सब कुछ प्रभावित करेंगे.

1 दिसंबर से कुछ नियम सीधे लागू हो जाएंगे, तो कुछ का ऐलान 4 दिसंबर को होगा. इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, एलपीजी उपभोक्ता हैं या कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो इन बदलावों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. दिसंबर में होने वाले 5 सबसे बड़े फाइनेंशियल बदलाव के बारे में यहां जान लें-

एसबीआई क्रेडिट कार्ड फीस भारतीय स्टेट बैंक (SBI) क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए 1 दिसंबर 2026 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. बैंक ने ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल ट्रांजैक्शन पर नए चार्ज लगाने का ऐलान किया है. नए नियम के मुताबिक, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन पर एक बार में 30,000 रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन अमाउंट पर 1 फीसदी फीस लगेगी. वहीं, फ्यूल के मामले में अगर एक बिलिंग साइकिल में आपके सभी फ्यूल ट्रांजैक्शन को मिलाकर कुल खर्च 50,000 रुपये से ज्यादा हो जाता है, तो कुल फ्यूल खर्च पर 1 फीसदी फीस वसूली जाएगी. यानी ज्यादा फ्यूल खर्च करने वालों और बड़े ट्रांसपोर्ट पेमेंट करने वालों की जेब पर अब एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा. एलपीजी के दाम में बदलाव संभव, ई-केवाईसी जरूरी हर महीने की तरह 1 दिसंबर को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दाम जारी कर सकती हैं. फिलहाल दिल्ली में 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर 942 रुपये और 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर 2,820 रुपये में मिल रहा है. इस बार नजर कमर्शियल सिलेंडर पर ज्यादा है, क्योंकि पिछले 3 महीने से उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं. इसके अलावा, एलपीजी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) भी जरूरी हो गया है. जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें सब्सिडी वाला रिफिल मिलने में दिक्कत हो सकती है.